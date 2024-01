EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2023

Communiqué

Paris, 25 janvier 2024

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EXAIL TECHNOLOGIES à Exane BNP Paribas, en date de dénouement du 31/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

13 165 titres EXAIL TECHNOLOGIES

144 523€

Au cours du 2 ème semestre 2023, il a été négocié un total de :

A l'achat, 59 784 titres, pour un montant de 1076918 € (712 transactions)

A la vente, 65 196 titres, pour un montant de 1178627 € (729 transactions)

Il est rappelé que lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

17 873 titres EXAIL TECHNOLOGIES

54 373 €

Il est rappelé qu'au cours du premier semestre 2023, il a été négocié un total de :

A l'achat, 72 879 titres, pour un montant de 1406041 € (693 transactions).

A la vente, 68 596 titres, pour un montant de 1333241 € (588 transactions).

Il est rappelé qu'au 2 août 2021, au début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

4 299 titres EXAIL TECHNOLOGIES

255 967 €

Annexes

Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/07/2023 au 31/12/2023 établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021

Achats Vente Nombre de titres Nombre de Transactions Capitaux en EUR Nombre de titres Nombre de Transactions Capitaux en EUR 03/07/2023 65 1 1 166,10 650 7 11 744,01 04/07/2023 350 7 6 356,00 300 5 5 466,00 05/07/2023 350 4 6 244,00 300 1 5 388,00 06/07/2023 1 050 9 18 697,04 07/07/2023 650 6 11 484,01 650 3 11 570,00 10/07/2023 385 2 6 717,90 35 2 614,60 11/07/2023 350 1 6 076,00 1 000 4 17 484,00 12/07/2023 356 5 6 315,19 1 000 6 17 830,00 13/07/2023 700 5 12 516,00 319 6 5 830,49 14/07/2023 350 1 6 230,00 350 6 6 245,33 17/07/2023 350 1 6 272,00 18/07/2023 1 1 17,94 19/07/2023 206 1 3 675,04 1 676 23 30 542,42 20/07/2023 300 4 5 438,01 300 1 5 490,00 21/07/2023 350 3 6 279,00 159 2 2 855,64 24/07/2023 350 1 6 265,00 350 2 6 272,00 25/07/2023 385 3 6 893,62 650 4 11 695,97 26/07/2023 87 3 1 568,48 116 3 2 097,28 27/07/2023 1 000 7 18 262,00 28/07/2023 371 5 6 801,02 700 6 12 922,98 31/07/2023 350 5 6 454,00 345 9 6 364,28 01/08/2023 1 1 18,46 1 500 11 28 459,95 02/08/2023 701 9 13 374,73 03/08/2023 700 6 13 118,00 350 2 6 585,01 04/08/2023 650 6 12 298,98 07/08/2023 73 1 1 388,46 650 6 12 550,01 08/08/2023 1 000 13 19 495,00 1 000 11 19 570,00 09/08/2023 1 035 9 20 146,28 1 081 16 21 125,12 10/08/2023 461 6 9 120,24 411 7 8 147,58 11/08/2023 150 1 2 952,00 1 150 6 22 857,98 14/08/2023 1 550 13 30 701,01 300 1 6 090,00 15/08/2023 802 13 15 708,69 1 100 10 21 657,46 16/08/2023 700 6 13 933,50 1 213 7 24 246,90 17/08/2023 750 3 15 081,75 900 5 18 205,02 18/08/2023 1 170 8 23 556,55 21/08/2023 1 050 7 20 940,47 300 3 6 060,00 22/08/2023 355 3 6 951,18 1 1 19,74 23/08/2023 445 7 8 726,18 24/08/2023 550 5 10 951,99 900 9 18 008,46 25/08/2023 380 8 7 555,77 380 6 7 571,77 28/08/2023 150 2 3 007,50 233 4 4 707,39 29/08/2023 350 3 7 075,01 150 1 3 060,00 30/08/2023 576 8 11 506,69 5 1 101,25 31/08/2023 350 3 6 893,99 01/09/2023 551 6 10 734,69 1 1 19,68 04/09/2023 550 5 10 735,01 05/09/2023 550 6 10 816,03 06/09/2023 550 11 10 769,99 07/09/2023 150 2 2 907,00 150 2 2 925,00 08/09/2023 150 5 2 919,00 150 3 2 937,00 11/09/2023 350 4 6 800,99 350 3 6 891,01 12/09/2023 550 5 10 791,99 1 1 19,88 13/09/2023 551 12 10 635,51 1 1 19,50 14/09/2023 350 7 6 706,00 532 11 10 267,49 15/09/2023 1 1 19,08 801 10 15 540,04 18/09/2023 366 6 7 035,65 19/09/2023 150 3 2 841,00 150 2 2 859,00 20/09/2023 600 7 11 398,14 500 6 9 517,85 21/09/2023 550 10 10 340,99 1 1 19,00 22/09/2023 351 4 6 478,23 350 2 6 473,01 25/09/2023 377 6 6 926,36 677 12 12 472,91 26/09/2023 489 9 8 826,55 500 5 9 067,55 27/09/2023 550 9 9 658,99 550 4 9 752,99 28/09/2023 800 8 13 983,04 800 6 14 138,00 29/09/2023 800 10 13 874,00 02/10/2023 743 15 12 907,99 182 5 3 197,67 03/10/2023 1 750 17 28 659,93 1 200 4 19 677,72 04/10/2023 350 7 5 575,01 350 4 5 598,99 05/10/2023 400 2 6 425,96 350 4 5 647,08 06/10/2023 750 13 11 822,03 500 3 7 924,00 09/10/2023 2 000 19 32 888,00 10/10/2023 550 4 9 299,02 1 1 16,98 11/10/2023 300 2 5 088,00 350 3 5 953,99 12/10/2023 350 3 5 960,99 350 2 5 978,00 13/10/2023 1 650 19 28 802,07 16/10/2023 939 10 16 505,84 450 11 8 280,00 17/10/2023 250 3 4 310,00 450 5 7 803,99 18/10/2023 775 11 13 402,46 550 8 9 592,61 19/10/2023 828 11 13 878,77 20/10/2023 250 6 4 127,00 350 4 5 822,99 23/10/2023 800 11 13 078,00 80 2 1 318,80 24/10/2023 765 10 12 304,30 365 5 5 960,70 25/10/2023 550 7 8 684,00 1 100 12 17 902,00 26/10/2023 625 6 10 195,00 825 10 13 589,00 27/10/2023 650 11 10 745,40 500 10 8 296,00 30/10/2023 743 9 12 286,80 593 13 9 855,38 31/10/2023 360 5 5 854,08 1 200 13 19 830,34 01/11/2023 800 10 13 273,00 02/11/2023 2 2 33,50 1 101 10 18 578,02 03/11/2023 358 5 6 082,72 350 10 5 988,00 06/11/2023 900 15 15 204,00 350 5 5 989,00 07/11/2023 600 8 10 011,92 750 12 12 548,00 08/11/2023 550 5 9 091,00 150 2 2 502,00 09/11/2023 210 4 3 415,80 210 5 3 438,60 10/11/2023 800 16 12 900,00 13/11/2023 900 6 14 349,00 466 11 7 509,96 14/11/2023 351 7 5 556,82 1 105 11 17 805,58 15/11/2023 425 5 6 954,00 566 8 9 300,82 16/11/2023 699 4 11 587,38 800 11 13 292,76 17/11/2023 875 10 14 855,50 20/11/2023 150 3 2 565,00 150 1 2 577,00 21/11/2023 150 1 2 547,00 2 1 34,36 22/11/2023 900 9 15 204,00 355 3 6 079,50 23/11/2023 405 6 6 760,66 655 10 11 039,00 24/11/2023 550 7 9 410,94 550 5 9 422,00 27/11/2023 495 5 8 551,70 495 6 8 591,16 28/11/2023 700 6 12 089,00 650 4 11 288,00 29/11/2023 800 8 14 103,00 30/11/2023 350 4 6 185,00 250 3 4 436,00 01/12/2023 150 2 2 649,00 150 2 2 661,00 04/12/2023 646 1 11 563,40 646 6 11 564,60 05/12/2023 449 6 7 966,20 892 14 15 897,56 06/12/2023 1 400 12 25 831,00 07/12/2023 550 3 10 544,00 08/12/2023 787 7 15 019,84 787 7 15 120,14 11/12/2023 500 9 9 603,00 800 9 15 616,00 12/12/2023 1 400 11 26 123,00 13/12/2023 800 10 14 576,00 400 2 7 307,00 14/12/2023 700 17 13 018,24 918 14 17 129,88 15/12/2023 875 14 16 212,00 625 4 11 617,50 18/12/2023 579 9 10 630,86 579 8 10 657,52 19/12/2023 550 12 19/12/2023 20/12/2023 689 10 12 796,84 639 9 20/12/2023 21/12/2023 500 3 9 330,00 300 2 21/12/2023 22/12/2023 300 3 5 652,00 700 8 22/12/2023 27/12/2023 150 2 2 871,00 300 2 27/12/2023 28/12/2023 441 6 8 468,82 350 2 28/12/2023 29/12/2023 150 1 2 856,00 550 11 29/12/2023