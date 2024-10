EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Activité du 3ème trimestre 2024 : +37% de revenus et +139% de prise de commandes

Exail Technologies a connu un excellent troisième trimestre, avec une forte prise de commandes et une croissance significative des revenus. L'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 89 M€, un record pour cette période de l'année, avec une augmentation notable de +37%. Parallèlement, la dynamique commerciale intense depuis la fin du dernier exercice se poursuit, se traduisant par des commandes fermes. Ce trimestre, Exail a obtenu près de 100 M€ de commandes en robotique maritime, complété par une forte demande pour ses systèmes de navigation destinés à des applications civiles et de défense.

Au cours des 9 premiers mois de l'année Exail Technologies a obtenu 306 M€ de nouvelles commandes, enregistrant une augmentation de +53%.

Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre et des 9 premiers mois par segment

(en millions d'euros) T3

2024 T3

2023 Var. % 9 mois

2024 9 mois

2023 Var. % Chiffre d'affaires consolidé 89 65 +37% 251 219 +15% Segment Navigation & Robotique maritime 70 49 +41% 194 166 +17% Segment Technologies avancées 22 18 +22% 66 59 +11% Structure & éliminations intra-groupe -3 -2 - -9 -7 - Carnet de commandes à fin de période - - - 685 610 +12%

Prise de commandes du 3 ème trimestre 2024 : 144 M€, en progression de +139%

Des nouvelles commandes importantes en robotique maritime pour 100 M€

A la suite du gain d'un nouveau programme au Moyen-Orient début 2024, Exail Technologies a enregistré des ventes de systèmes de drones atteignant près de 100 M€ ce trimestre. Depuis plusieurs trimestres, le groupe a maintenu un effort commercial très élevé. Cette stratégie commence à porter ses fruits, comme en témoignent la conclusion de contrats significatifs et l'avancement des négociations sur plusieurs autres programmes en cours de décision.

La société a signé début juillet 2024 la commande la plus importante de l'histoire du groupe en nombre de robots. Elle concerne l'équipement des drones K-STER des marines belge et néérlandaise pour 60 M€ ( lien vers le communiqué dédié ).

Exail a remporté en septembre 2024 une commande d'un drone grands fonds capable d'opérer à 6 000 m de profondeur pour équiper la marine nationale française. Ce programme représente un montant très significatif pour la société et devrait durer environ 2 ans ( lien vers le communiqué dédié ).

De plus, des commandes de taille intermédiaire (entre 2 et 10 M€) pour des services supplémentaires, de maintenance ou des pièces détachées ont été enregistrées ce trimestre. Cette activité déjà notable devrait croître encore avec la livraison des capacités initiales des programmes en cours.

Système de navigation : une activité commerciale toujours soutenue

L'ensemble des marchés d'applications du groupe continue de soutenir les ventes de centrales inertielles, avec près de 30 M€ de systèmes de navigation vendus ce trimestre. Le carnet de commandes est alimenté par plusieurs contrats importants, à la fois dans le domaine maritime mais aussi dans la défense terrestre, avec un nouveau contrat notable remporté récemment en Europe du Nord.

Depuis le début de l'année, les commandes de systèmes de navigation ont ainsi progressé de plus de 30%.

Le segment des technologies avancées enregistre une performance robuste avec environ 15 M€ de commandes ce trimestre. Celles-ci proviennent de divers clients dans différents secteurs, tels que les applications laser, le domaine quantique et l'aérospatial. Depuis le début de l'année, le volume des commandes de clients externes est resté relativement stable en raison de la priorité accordée à la production pour le segment de la navigation et robotique maritime.

Un chiffre d'affaires en hausse de +37% au 3 ème trimestre 2024

Exail Technologies a enregistré un chiffre d'affaires de 89 M€ au troisième trimestre, une très bonne performance pour cette période de l'année.

Segment Navigation & Robotique maritime : 70 M€, en croissance de +41%

Ce secteur est le principal moteur de la croissance de l'activité. La forte augmentation observée ce trimestre résulte de plusieurs éléments :

Un bon avancement des programmes de robotique maritime en cours, dont ceux destinés aux marines belge et néerlandaise, à la marine lettone ainsi qu'à plusieurs marines du Moyen-Orient.

Un rythme soutenu dans les livraisons des systèmes de navigation inertielle, grâce aux efforts accrus pour augmenter les capacités de production depuis la fin de l'exercice précédent.

Segment Technologies avancées : 22 M€, soit +22% de revenus

Ce trimestre, ce segment enregistre une augmentation significative de son chiffre d'affaires. Celle-ci résulte principalement des contributions accrues des clients du secteur de la Défense pour des équipements et des composants à haute valeur ajoutée.

Perspectives

L'activité commerciale du 3 ème trimestre démontre la capacité de la société à transformer ses efforts commerciaux en prises de commandes. Dans le domaine de la robotique autonome, Exail Technologies vise de positionner ses solutions comme des standards de marché en remportant un nombre important de programmes. En complément des 100 M€ de nouveaux contrats de drones signés ce trimestre, d'autres succès pourraient se matérialiser d'ici la fin de l'année 2024.

Grâce à la bonne cadence des livraisons de systèmes de navigation, la société a sécurisé une partie de ses objectifs de performance annuelle plus tôt que l'an passé. Au 4 ème trimestre 2024, elle prévoit une activité supérieure à celle du troisième trimestre, aidée par une saisonnalité favorable. Sur l'exercice précédent, cette saisonnalité avait été particulièrement marquée avec un chiffre d'affaires de plus de 100M€ réalisé au quatrième trimestre 2023.

La société maintient ainsi la guidance 2024 communiquée lors de la publication des résultats annuels 2023 : Exail Technologies vise une croissance des revenus à deux chiffres et une croissance en valeur absolue de son EBITDA courant.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans les systèmes de navigation et la robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères. La société génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et fait partie du segment Euronext Tech Leaders.

www.exail-technologies.com

