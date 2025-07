EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Activité du 2ème trimestre 2025 : croissance du chiffre d'affaires de 52% et des prises de commandes de 51%

Communiqué de presse

Paris, 23 juillet 2025 à 18h

Exail Technologies a généré une très forte croissance au 2 ème trimestre 2025 tant en termes de revenus que de prises de commandes. L'accélération des programmes de robotique maritime et la hausse des livraisons de systèmes de navigation constituent les deux grands moteurs de la croissance du chiffre d'affaires. Dans ces deux domaines, Exail Technologies bénéficie de son leadership technologique bâti durant les 15 dernières années, démontrant aujourd'hui toute sa pertinence dans des marchés en forte croissance.

Le secteur de la défense contribue significativement à l'expansion commerciale, avec la signature de nombreux programmes souverains au cours du trimestre, en particulier en Europe et en Asie. Cette dynamique s'ajoute à celle observée auprès de la clientèle civile, qui intègre progressivement les systèmes de drones dans ses opérations maritimes, tel que le DriX, et adopte des solutions de navigation avancées.

Les prises de commandes ont atteint 125 M€, en progression de +51%. Cette performance provient notamment des programmes de lutte contre les mines remportés récemment. Dans le même temps, les ventes de systèmes de navigation continuent de progresser à un rythme soutenu.

Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre et du 1 er semestre 2025 par segment

(en millions d'euros) T2

2025 T2

2024 Var.

M€ Var.

% S1

2025 S1

2024 Var.

M€ Var.

% Prises de commandes 125 83 +42 +51% 612 162 +450 +279% Chiffre d'affaires consolidé 126 83 +43 +52% 220 163 +58 +35% Segment Navigation & Robotique maritime 100 64 +36 +56% 171 125 +46 +37% Segment Technologies avancées 30 23 +7 +31% 56 44 +12 +27% Structure & éliminations intra-groupe -3 -4 - - -6 -6 - - Carnet de commandes à fin de période 1 100 630 +471 +75% 1100 630 +471 +75%

Prises de commandes du 2 ème trimestre 2025 : 125 M€, en hausse de +51%

Le deuxième trimestre de 2025 a été marqué par plusieurs succès commerciaux en robotique maritime dans le domaine de la défense. Le groupe a commercialisé des systèmes de drones UMIS pour la lutte contre les mines ainsi que des drones de surface DriX pour une nouvelle application de surveillance maritime. La commercialisation des systèmes de navigation reste forte ce trimestre, tant pour des applications de défense que des applications civiles.

Le segment Navigation & robotique maritime a ainsi généré 90 M€ de prises de commandes, en progression de +64% par rapport au deuxième trimestre 2024.

Des succès commerciaux en robotique maritime

Exail a remporté plusieurs contrats notables de systèmes de drones au 2 ème trimestre 2025, essentiellement pour des applications de défense. Il s'agit en particulier les programmes suivants :

Dans le cadre du programme de modernisation des capacités de lutte contre les mines d'une marine d'Asie-Pacifique, Exail a été sélectionné pour fournir plusieurs systèmes de drones MIDS ( Mine Identification and Disposal Systems ), soit plusieurs dizaines de systèmes robotisés au total. Ce même client avait également commandé des systèmes de navigation et de positionnement d'Exail pour la même application.

Au terme d'un appel d'offres international, Exail Technologies a été sélectionné par la marine indonésienne pour fournir plusieurs systèmes robotisés dans le cadre de son programme de lutte contre les mines sous-marines. Cette marine s'équipera ainsi d'une solution de dernière génération composée de drones de surface et de drones sous-marins du système UMIS [1] .

Une première commande d'une flotte de drones pour une nouvelle application navale. Une marine européenne a commandé cinq drones de surface autonomes DriX, qui serviront à réaliser des missions de surveillance maritime. Ce succès marque une étape importante dans le déploiement opérationnel des drones pour les missions ISR (Intelligence Surveillance Reconnaissance).

Système de navigation : plus de 45 M€ de commandes, en hausse d'environ 15%

Les ventes de systèmes de navigation et de positionnement progressent nettement ce trimestre, soutenues par des tendances fortes dans l'ensemble des marchés : la défense navale, la défense terrestre, les opérations maritimes civiles et les applications spatiales.

Les applications de défense terrestre et aéroterrestre constituent l'un des vecteurs de croissance important du trimestre : dans ce marché en forte croissance, Exail gagne des parts de marchés grâce à sa maîtrise de la technologie de fibre optique, qui équipe de plus en plus de véhicules ainsi que des drones aériens tactiques.

L'autre moteur de croissance du trimestre provient des opérations maritimes civiles, tirées notamment par l'activité croissante en mer du Nord dans le domaine des énergies marines et des constructions offshores.

Parmi les commandes notables du trimestre, nous pouvons ainsi citer :

Plusieurs commandes pour équiper des drones aériens tactiques de systèmes de dernière génération ultra compact UmiX 40. La série UmiX est l'unité de mesure inertielle de haute performance la plus compacte au monde. Ces commandes incluent un contrat en Espagne pour des drones SIRTAP d'Airbus et une commande pour équiper un très grand nombre de drones aériens en Europe.

Plusieurs commandes significatives pour des systèmes de navigation dédiés à la défense terrestre, issus de la gamme Advans. Les centrales inertielles vendues sont destinées à des applications variées telles que des systèmes de lutte anti-drone, l'équipement de véhicules légers ou encore des systèmes de surveillance mobiles et de radars.

Le segment des technologies avancées a enregistré 35 M€ de commandes au deuxième trimestre 2025, en augmentation de 25%. La commercialisation de fibres optiques est l'un des contributeurs significatifs à la performance, enregistrant un nombre croissant de commandes de petite taille unitaire auprès de clients civils et de défense. De plus, une nouvelle commande de plusieurs millions d'euros dans le domaine de la simulation a été enregistrée ce trimestre dans la défense en France.

Un chiffre d'affaires en hausse de +52% au 2 ème trimestre 2025

Exail Technologies a atteint un chiffre d'affaires de 126 M€ au 2 ème trimestre 2025. Cette excellente performance en valeur absolue est aidée en croissance relative par un effet de base favorable (le 2 ème trimestre 2024 avait été perturbé par l'activité commerciale intense du début d'exercice 2024).

Segment Navigation & Robotique maritime : 100 M€, en croissance de +56%

La progression des revenus du deuxième trimestre est le résultat combiné de l'avancement des nombreux programmes de lutte contre les mines et des livraisons importantes de systèmes de navigation.

La contribution des programmes de robotique maritime continue de monter en puissance, renforcée par la multiplicité des programmes remportés. Le programme BENL, destiné aux forces belge et néerlandaise, entre en phase de livraison. D'autres programmes, tels que la première phase du programme français ou le programme pour la marine émirati, commencent à générer des revenus significatifs.

La production de drones de surface DriX accélère également, soutenue par les ventes des derniers trimestres. L'activité s'est renforcée grâce aux succès de la nouvelle version du DriX de 16 mètres et aux récents développements pour des nouvelles applications pour des missions de surveillance.

Les livraisons de systèmes de navigation progressent une nouvelle fois ce trimestre, de plus de 20%, grâce à l'augmentation rapide des capacités de production. Cette performance est d'autant plus remarquable que le deuxième trimestre 2024 avait été particulièrement fort. Cette bonne maîtrise industrielle permet de soutenir l'activité commerciale et de poursuivre la dynamique vertueuse de conquête de marchés pour cette activité.

Segment Technologies avancées : 30 M€, soit +31% de revenus

L'activité de ce segment consiste à développer des composants et produits de pointe (notamment des fibres optiques spéciales, des modulateurs optiques, des équipements embarqués) qui sont vendus directement à des tiers ou intégrés dans les systèmes du premier segment. L'augmentation du volume d'activité provient essentiellement des clients externes, en lien avec les prises de commandes mentionnées précédemment.

Cette performance inclut environ 0,7 M€ de revenus provenant de la société Leukos, acquise fin décembre 2024 et intégrée au sein du segment Technologies Avancées.

Perspectives

La croissance du deuxième trimestre est exceptionnelle. Combinée à la très bonne performance du premier trimestre, elle permet d'anticiper une augmentation très importante de l'EBITDA courant en valeur absolue. La variation du besoin en fonds de roulement a de son côté été bien contenue alors que, traditionnellement le 1 er semestre est moins profitable et plus consommateur de trésorerie que le second.

Cette première partie d'année démontre la force des différenciants technologiques de la société, lui permettant de bénéficier pleinement du contexte de marché porteur, notamment dans le domaine de la défense. Exail Technologies confirme ainsi ses objectifs 2025 annoncés en début d'année : une croissance des revenus à deux chiffres et une croissance de l'EBITDA courant supérieure à celle des revenus.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant le technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.

Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance. Elle fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps.

www.exail-technologies.com

Contacts : Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tél. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@ exail-technologies.com



Anne-Pauline Petureaux

Tél. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

[1] Pour des raisons administratives habituelles relatives à la signature du contrat, cette commande est comptabilisée dans les prises de commandes du 3 ème trimestre.