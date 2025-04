EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Activité du 1er trimestre 2025 : chiffre d'affaires en hausse de +18% et 487 M EUR de prises de commandes

Communiqué de presse

Paris, 16 avril 2025 à 18h

Exail Technologies a connu un très bon début d'année 2025 grâce aux avancées des programmes de drones et à une augmentation significative de la production de systèmes de navigation. Les revenus ont progressé de 18%, marquant une croissance dans l'ensemble des activités du groupe. Cette dynamique solide est soutenue par l'expansion des marchés d'application d'Exail et la capacité du groupe à conquérir des parts de marché grâce à ses différenciateurs technologiques.

Les prises de commandes atteignent 487 M€, en premier lieu grâce au nouveau contrat pour des systèmes de drones de plusieurs centaines de millions d'euros, mais également portées par l'excellent niveau de ventes de systèmes de navigation, qui réalisent un trimestre soutenu.

Exail Technologies a également enregistré des encaissements significatifs au premier trimestre 2025, bien supérieurs à ceux du premier trimestre 2024. La croissance de l'activité a été efficacement convertie en trésorerie. De plus, Exail Technologies a reçu un acompte de 40 M€ pour le nouveau contrat phare de système de drones remporté en février dernier. L'entrée en vigueur contractuelle de ce programme est prévue pour l'été 2025.

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025 par segment

(en millions d'euros) T1

2025 T1

2024 Var. % Prises de commandes 487 79 +519% Chiffre d'affaires consolidé 94 80 +18% Segment Navigation & Robotique maritime 71 61 +16% Segment Technologies avancées 26 21 +21% Structure & éliminations intra-groupe -3 -3 - Carnet de commandes à fin de période 1 102 630 +75%

Prises de commandes du 1 er trimestre 2025 : 487 M€, soit plus d'un an de revenus

Le premier trimestre de 2025 a été marqué par l'obtention d'un contrat transformant de plusieurs centaines de millions d'euros pour la fourniture de systèmes de drones ( lien vers le communiqué dédié ). Ce succès consolide la position de la société dans les appels d'offres actuels et futurs pour la lutte contre les mines sous-marines. En avril 2025, Exail Technologies a d'ailleurs remporté un nouvel appel d'offres d'environ 25 M€ auprès d'une marine de la région Asie-Pacifique, déjà cliente, pour la livraison de systèmes de drones MIDS ( Mine Identification and Disposal Systems), confirmant ainsi une nouvelle fois le leadership du groupe dans ce secteur.

Au-delà de ce succès majeur, le dynamisme commercial s'est poursuivi dans l'ensemble des activités de la société. L'export représente 96% de ces prises de commandes. Les Etats Unis d'Amérique représentent 1% des prises de commandes du trimestre.

Des nouvelles commandes importantes en robotique

Exail a remporté plusieurs contrats notables de système de drones au 1 er trimestre 2025, à la fois dans le domaine de la défense et le domaine civil. Ils incluent en particulier les deux contrats suivants :

- Le projet « déminage » d'Exail Technologies a été sélectionné comme lauréat par le Fonds Ukraine, qui vise à soutenir la restauration des infrastructures en Ukraine. Ce projet fait partie des 19 lauréats choisis parmi les plus de 70 candidatures reçues lors de l'appel à projets. Il inclut des drones terrestres et des drones sous-marins.

- Le DriX O-16, le plus grand drone de la gamme d'Exail, a obtenu son deuxième succès commercial. A la suite d‘un appel d'offres international, l'institut hydrographique de Madère a sélectionné ce drone pour renforcer ses capacités de collecte de données autonomes. L'intégration du DriX O-16 dans la flotte du client, déjà équipée d'un DriX de 8 mètres, lui permettra d'effectuer des missions de collaboration multi-drones avancées.

Système de navigation : plus de 40 M€ de commandes

Le dynamisme des ventes de système de navigation et de positionnement se poursuit, avec plus de 40 M€ de commandes signées au cours de ce trimestre. Bien que ce chiffre soit inférieur aux ventes du premier trimestre 2024 — période durant laquelle Exail avait obtenu une commande exceptionnelle en défense terrestre de plus de 1000 unités auprès de Rheinmetall — il représente une excellente performance commerciale, permettant d'accroitre le carnet de cette activité avec des commandes de volumes pluriannuelles.

Parmi les commandes notables du trimestre, nous pouvons ainsi citer :

- Un nouveau contrat conclu avec un client existant dans le domaine du transport maritime civil pour plusieurs centaines de systèmes de navigation. Ce contrat de volume, pluriannuel, est établi avec un partenaire majeur du secteur. Avec cette nouvelle commande, le carnet de commandes auprès de ce client atteint 1000 unités à livrer entre 2025 et 2027.

- Des succès commerciaux de plus en plus nombreux en défense terrestre, notamment en Europe. Exail exploite l'élan acquis il y a environ un an pour gagner des parts de marché dans ce domaine en expansion. La taille moyenne des commandes a augmenté significativement, avec plusieurs commandes entre 1 et 3 M€ ce trimestre en Europe du Nord et de l'Est.

- Près de 100 systèmes de navigation compacts Rovins ont été vendus à une dizaine d'acteurs des opérations maritimes civiles basés autour de la mer du Nord. Ces ventes sont généralement accompagnées de compléments, tels que des systèmes acoustiques pour assurer la communication sous-marine durant les missions. La qualité des systèmes Exail et la forte présence commerciale dans cette région permettent au groupe de profiter du dynamisme de ce marché.

Le segment des technologies avancées a enregistré 27 M€ de commandes au premier trimestre 2025, en augmentation de près de 15 M€. Les tendances fondamentales soutenant la demande en sources lasers de pointe se maintiennent et engendrent une croissance des commandes pour les composants photoniques et optiques de plus de 15% ce trimestre. De plus, une commande de plusieurs millions d'euros a été enregistrée ce trimestre dans le secteur de la défense en France dans le domaine de la simulation.

Pour la première fois de son histoire, le groupe publie un agrégat financier à 10 chiffres avec un carnet de commandes en fin de période supérieur à 1,1 milliard d'euros . Ce carnet concerne à plus de 75% des commandes pour le secteur de la défense.

Un chiffre d'affaires en hausse de +18% au 1 er trimestre 2025

Exail Technologies a atteint un chiffre d'affaires de 94 M€ au 1 er trimestre 2025, soit une progression de 18%. Cette performance est d'autant plus notable que le groupe avait réalisé l'an passé un très bon début d'année 2024 (en croissance de +16%).

Segment Navigation & Robotique maritime : 71 M€, en croissance de +16%

Ce segment est le principal moteur de la croissance de l'activité, représentant environ 75% des revenus du groupe. La progression des revenus du premier trimestre est le résultat des prises de commandes importantes en 2024, de la montée en puissance des programmes de drones vers les phases de production et de la bonne progression des capacités de production de centrales inertielles.

Les programmes destinés aux forces belge et néerlandaise ainsi qu'à la marine lettone entrent en phase de production pour les livraisons de systèmes opérationnels à court terme. De plus, les programmes pour les marines émiratie et française, qui avaient contribué modestement aux revenus en 2024, génèrent désormais un volume d'activité accru, qui continuera d'augmenter pendant les prochaines années. Exail fournira à l'ensemble de ces marines des systèmes de drones assemblés dans son usine située à Ostende, en Belgique.

Les ventes unitaires de drones ont également contribué aux revenus ce trimestre, notamment la production de drones DriX à la suite des succès commerciaux de la fin d'année 2024 et de début 2025.

La production de systèmes de navigation augmente depuis plus de 4 ans grâce à des investissements continus dans les capacités industrielles. Le début d'année 2025 est marqué par une maîtrise de la production des centrales inertielles dans un environnement de forte croissance. La bonne exécution des équipes permet de livrer aux clients un volume d'unité nettement plus important par rapport au même trimestre l'an passé. Cette dynamique se retrouve également dans le segment Technologies avancées, qui sert le segment Navigation & Robotique maritime.

Segment Technologies avancées : 26 M€, soit +21% de revenus

L'activité de ce segment consiste à développer des composants et produits de pointe (notamment des fibres optiques spéciales, des modulateurs optiques, des équipements embarqués) qui sont vendus directement à des tiers ou intégrés dans les systèmes du premier segment. L'augmentation du volume d'activité provient pour partie de la demande interne en croissance mais surtout d'un regain d'activité auprès de clients externes. Ce dynamisme est le fruit de l'amélioration des capacités de production, qui a permis de réduire les délais de livraisons, ainsi que des commandes remportées en 2024, notamment auprès de clients du secteur de la défense.

Cette performance inclut environ 0.8 M€ de revenus provenant de la société Leukos, acquise fin décembre 2024 et intégrée au sein du segment Technologies Avancées.

Perspectives

Exail Technologies bénéficie d'une forte demande pour ses systèmes de drones et de navigation. Ce début d'année réussi permet à Exail Technologies de confirmer ses objectifs 2025 annoncés en début d'année : une croissance des revenus à deux chiffres et une croissance supérieure de l'EBITDA courant.

Prochaines publications

23 juillet 2025 : activité du 2 ème trimestre 2025

trimestre 2025 22 septembre 2025 : résultats semestriels 2025

22 octobre 2025 : activité du 3 ème trimestre 2025

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans les systèmes de navigation et la robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères. La société génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et fait partie du segment Euronext Tech Leaders.

www.exail-technologies.com

Contacts : Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tél. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@ exail-technologies.com



Anne-Pauline Petureaux

Tél. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr