EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Activité du 1er trimestre 2024 : +16% de revenus et +40% de prises de commandes

Paris, 24 avril 2024 à 18h

Exail Technologies a réalisé un chiffre d'affaires de 79 M€ au premier trimestre 2024, soit une augmentation de +16% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Ce trimestre a été marqué par une forte dynamique commerciale, aussi bien dans les programmes en cours de décision en robotique sous-marine que dans la vente de systèmes de navigation. Les commandes du segment Navigation & Robotique maritime, qui représente la majorité des activités, ont augmenté de +60%.

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2024 par segment

(en millions d'euros) T1 2024 T1 2023 [1] Var. % Chiffre d'affaires consolidé 79,5 68,8 +16% Segment Navigation & Robotique maritime 60,8 51,3 +18% Segment Technologies avancées 21,3 18,9 +13% Structure & éliminations intra-groupe -2,5 -1,4 - Carnet de commandes à fin de période 630 620 +1%

Prise de commandes du 1 er trimestre 2024 : 79 M€, en progression de +40%

Segment Navigation & Robotique maritime : +60% de commandes

Les ventes de systèmes de navigation et de positionnement dépassent les 40 M€ ce trimestre. Ces activités profitent à la fois du dynamisme de leurs marchés historiques (comme la défense navale et le maritime civil), de la percée sur des applications où le groupe était peu présent (comme la défense terrestre) et du développement de nouvelles applications (telles que le New Space ).

Exail a obtenu plusieurs marchés majeurs dans le secteur naval pour des systèmes de navigation qui seront installés dans des navires et des engins sous-marins. Parmi les réussites notables, la société a décroché un contrat de près de 10 M€ pour des centrales inertielles qui seront utilisées dans des drones sous-marins.

Exail a également obtenu le plus gros contrat de son histoire dans le domaine de la navigation pour une application de défense terrestre, avec plus de 1 000 centrales inertielles. Le client, un acteur majeur du secteur basé en Europe de l'Ouest, a opté pour des modèles compacts de ces dispositifs qui seront livrés à partir de janvier 2025.

Les ventes de la nouvelle centrale Astrix-NS se poursuivent en ce début d'année, avec deux nouvelles commandes pour des acteurs européens et asiatiques. Grâce aux fonctions apportées par ce produit innovant, Exail se positionne pour bénéficier de l'essor des constellations de satellites.

Les commandes relatives aux systèmes robotisés ont été relativement stables ce trimestre. Elles comprennent des augmentations de prix, des ventes de services additionnels et de maintenance à des clients existants dans les applications de la guerre des mines et de la cartographie par drones.

Le segment Technologies avancées a maintenu un bon niveau de commandes, de 13 M€, contre 15 M€ au 1 er trimestre 2023, qui avait été très soutenu. Les secteurs moteurs de la croissance restent inchangés par rapport aux précédents trimestres et comprennent les applications dans le domaine spatial, les communications et mesures physiques par lasers et les équipements embarqués de pointe pour l'aéronautique.

Au-delà de la déception liée à l'abandon par l'Australie de son appel d'offres en cours, les équipes commerciales et techniques du groupe restent mobilisées sur d'autres processus de décisions en cours. Exail a des échanges nourris concernant des offres en cours pour plusieurs marines en Europe, en Asie et au Moyen-Orient concernant des programmes nouveaux ou existants qui représentent entre plusieurs dizaines et plusieurs centaines de millions d'euros. Le groupe reste convaincu du potentiel important de prises de commandes sur l'ensemble de l'exercice 2024 comme en témoigne le premier trimestre.

Un chiffre d'affaires en hausse de +16% au 1 er trimestre 2024

Exail Technologies a enregistré un chiffre d'affaires de 79 M€ au premier trimestre, en croissance dans l'ensemble des activités du groupe et particulièrement dans le principal segment.

Segment Navigation & Robotique maritime : 60 M€, +18% de croissance

La croissance du trimestre est soutenue à la fois par les livraisons de systèmes de navigation et par l'avancement des programmes de robotique sous-marine. Parmi ces derniers, outre la contribution du programme belgo-néerlandais, Exail bénéficie de revenus supplémentaires générés par les services et la maintenance additionnels issus de commandes récurrentes auprès de clients existants. A titre d'exemple, les équipes d'Exail ont soutenu plusieurs acteurs équipés de DriX dans des missions de cartographie, comme la NOOA ou EDF Énergies renouvelables, et ont réalisé des opérations de maintenances sur des drones en service.

Les livraisons de centrales inertielles ont été élevées, montrant le succès des efforts d'augmentation de capacités de production réalisés l'an passé. Exail peut ainsi livrer le carnet de commandes important de systèmes de navigation et positionnement et bénéficier de la bonne dynamique de ses marchés. Le groupe envisage poursuivre ses actions d'amélioration de son outil de production en 2024 pour satisfaire la demande croissante pour les produits du groupe.

Segment Technologies avancées : +13% de croissance

Ce segment réalise un chiffre d'affaires satisfaisant de 21 M€ au 1 er trimestre 2024. Le chiffre d'affaires auprès de clients externes augmente, grâce à des contrats pluriannuels qui montent en puissance. Par ailleurs, la production de composants optiques est de plus en plus utilisée pour le segment Navigation & Robotique maritime, qui a une forte demande interne.

Perspectives

Exail Technologies confirme la bonne tendance de ses marchés et de son carnet de commandes fourni en début d'année. Les ventes et les livraisons de systèmes de navigation sont un axe de croissance constante et en progression. L'activité commerciale pourrait se matérialiser en commandes fermes dans le secteur de la robotique sous-marine. Des décisions sont toujours attendues en 2024, dont certaines pourraient éventuellement intervenir avant l'été.

La société maintient ainsi les perspectives communiquées lors des résultats annuels 2024.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans les systèmes de navigation et la robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères. La société génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

[1] Le chiffre d'affaires T1 2023 présenté dans le présent tableau est supérieur de 0,6 M€ au chiffre d'affaires du T1 2023 publié l'an passé en raison de modifications rétrospectives dans le cadre la norme IFRS 3R.