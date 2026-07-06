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Exail Technologies et Safran mettent fin à leurs discussions
information fournie par Zonebourse 06/07/2026 à 07:25

Exail Technologies a annoncé vendredi soir la fin de ses discussions avec Safran en vue d'une éventuelle acquisition d'Exail par le groupe français d'équipements aéronautiques.

Le 26 juin dernier, réagissant à un article de presse, le spécialiste français des drones marins et des systèmes de déminage sous-marin avait confirmé être entré en négociations exclusives avec Safran en vue d'une telle opération.

Contacté alors par Zonebourse, le service de presse de Safran évoquait une éventuelle acquisition d'Exail au prix de 128,50 EUR par action, prenant la forme d'un rachat du bloc de contrôle de la famille Gorgé, suivi d'une offre publique obligatoire.

En fin de semaine dernière, Exail Technologies a annoncé qu'aucun accord engageant n'avait été conclu entre les parties concernant l'opération envisagée, laquelle ne sera donc pas poursuivie.

Exail Technologies a ajouté "demeurer pleinement mobilisée dans la mise en oeuvre de sa stratégie et dans la poursuite de son développement à long terme, au bénéfice de ses actionnaires, de ses clients et de ses collaborateurs".

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