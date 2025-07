Exail Technologies: entouré après un solide 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 15:05









(Zonebourse.com) - Exail Technologies s'envole de 11% après l'annonce d'un chiffre d'affaires en hausse de 52% à 126 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre 2025, une 'excellente performance en valeur absolue aidée en croissance relative par un effet de base favorable'.



En particulier, son segment navigation et robotique maritime a vu son CA grimper de 56% à 100 millions, 'résultat combiné de l'avancement des nombreux programmes de lutte contre les mines et des livraisons importantes de systèmes de navigation'.



Par ailleurs, ses prises de commandes ont augmenté de 51% à 125 millions d'euros, une performance qui provient notamment des programmes de lutte contre les mines remportés récemment, portant à 1,1 milliard d'euros son carnet de commandes.



Fort de sa performance au premier semestre, Exail Technologies confirme ses objectifs 2025 annoncés en début d'année, à savoir une croissance des revenus à deux chiffres et une croissance de l'EBITDA courant supérieure à celle des revenus.





Valeurs associées EXAIL TECHNOLOGIES 112,0000 EUR Euronext Paris +13,13%