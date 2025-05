Exail Technologies: deux commandes dans la défense information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 08:48









(CercleFinance.com) - Exail Technologies annonce deux commandes à destination de forces armées européennes, commandes représentant ensemble plus de 10 millions d'euros et qui pourront générer des revenus additionnels à travers des besoins complémentaires.



En Espagne, la société a été sélectionnée pour équiper les nouveaux drones tactiques aériens SIRTAP d'Airbus avec son systèmes de navigation de dernière génération ultra compact UmiX 40, pour des missions de surveillance et reconnaissance à terre.



En France, la Direction Générale de l'Armement a confié à Exail une commande d'un système de simulation dans le cadre d'un programme de défense aérospatiale, un contrat important qui se déroulera sur plusieurs années.





Valeurs associées EXAIL TECHNOLOGIES 58,5000 EUR Euronext Paris +2,27%