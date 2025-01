Exail Technologies dépasse ses attentes de désendettement en 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

Avec un carnet de commandes dépassant 700 millions d'euros au début de l'année 2025 et une dynamique favorable sur tous les marchés du groupe, Exail Technologies exprime une confiance certaine dans ses perspectives. Pour 2024, la société confirme à nouveau les objectifs annoncés en début d'année : le groupe visait une croissance à deux chiffres de ses revenus et une augmentation de l'Ebitda courant en valeur absolue.

(AOF) - Exail Technologies indique avoir réalisé une prise de commandes d’environ 450 millions d'euros en 2024, en progression de près de 40% par rapport à l’an passé. Dans le même temps, la société a généré des flux de trésorerie plus importants que prévu. La dette nette ajustée hors obligations ICG s’établit aux alentours de 145 millions d'euros à fin décembre 2024. Elle est en baisse d’environ 80 millions d'euros par rapport à la dette estimée au jour de l’acquisition d’iXblue en septembre 2022.

