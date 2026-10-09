Exail technologies corrige ses comptes pour intégrer ses engagements envers ICG

Exail EXA.PA a annoncé vendredi avoir corrigé ses comptes pour comptabiliser un engagement de 329 millions d'euros envers l'investisseur ICG à fin juin, après un réexamen de ses contrats dans le cadre du projet de rachat par Thales TCFP.PA .

Les retraitements n'ont aucune incidence sur l'Ebitda courant, le résultat d’exploitation ou les flux de trésorerie et ne modifient pas les termes du projet d'acquisition par Thales, a précisé le groupe dans un communiqué.

ICG avait contribué au financement du rachat d'iXblue en 2022. Exail avait jugé improbable l'exercice de certains droits accordés à l'investisseur pour inscrire un passif au bilan.

Mais le groupe estime désormais que cet engagement aurait dû être comptabilisé dès l'origine.

Evalué à 296 millions d'euros fin 2025, cet engagement a augmenté d'environ 33 millions au premier semestre, une variation inscrite en charges financières. Il ne correspond pas au prix d'un éventuel rachat des titres d'ICG.

Le groupe a confirmé ses objectifs annuels d'une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et d'une progression de l'Ebitda courant supérieure à celle des revenus.

Exail avait déjà publié un chiffre d'affaires semestriel de 275 millions d'euros, en hausse organique de 27%, un Ebitda courant de 63 millions, en progression de 43%, et un carnet de commandes de 1,024 milliard d'euros.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)