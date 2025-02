Exail Technologies: contrat dans les drones, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 10:36









(CercleFinance.com) - L'action du groupe français de robotique Exail Technologies prend plus de 15% mercredi à la Bourse de Paris suite à la signature d'un contrat de plusieurs centaines de millions d'euros pour des systèmes de drones.



A l 'issue d'un appel d'offres international lancé il y a plusieurs années, Exail s'est vu confier par une marine de premier plan la fourniture de plusieurs systèmes de drones autonomes de lutte contre les mines sous-marines.



Ces équipements devraient être livrés sur une durée de quatre ans.



Dans un communiqué, Exail met en avant un programme 'transformant' en termes de taille et de positionnement dans l'optique du gain d'autres contrats à venir dans le monde.



Cet accord devrait par ailleurs avoir un effet positif additionnel sur sa rentabilité, précise le groupe.



Avec ce contrat, Exail dit revendiquer un taux de succès de plus de 90% sur les appels d'offres auxquels il a participé depuis six ans.



Vers 10h30, le titre prenait 15%, surperformant largement l'indice des valeurs petites et moyennes CAC Mid & Small, qui avançait de 0,1% au même moment.



A la demande de la société, la cotation du titre avait été suspendue hier dans le courant de l'après-midi dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse.





Valeurs associées EXAIL TECHNOLOGIES 22,65 EUR Euronext Paris +14,97%