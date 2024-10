Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Exail Technologies: commande de la DGA confirmée information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 09:20









(CercleFinance.com) - Exail Technologies confirme avoir été sélectionné par la DGA française pour fournir un système de drone autonome grands fonds. Représentant 'un montant très significatif', ce programme débute en ce mois d'octobre et devrait durer environ deux ans.



Capable d'opérer à 6.000 m de profondeur, ce nouveau drone destiné à la Marine Nationale française bénéficiera de plus de 40 ans d'expérience d'Exail dans les grands fonds et embarquera un certain nombre d'équipements conçus et fabriqués par le groupe.



Cette nouvelle commande vient s'ajouter au contrat de fourniture de drones K-Ster de 60 millions d'euros signé au mois de juillet, ainsi qu'aux différents succès commerciaux pour les systèmes de navigation d'Exail.





Valeurs associées EXAIL TECHNOLOGIES 17,80 EUR Euronext Paris +2,30%