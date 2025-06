Exail Technologies: commande de DriX pour des missions ISR information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - Exail Technologies annonce avoir remporté, auprès d'une marine européenne, une première commande d'une flotte de drones pour une nouvelle application navale, commande portant sur cinq drones de surface autonomes DriX, dans sa version 8 mètres.



Ce contrat représente la plus grande commande à ce jour pour le drone de surface DriX d'Exail. C'est également la première pour une application navale ISR (Intelligence Surveillance Reconnaissance) pour ce drone de surface.



Doté d'une autonomie allant jusqu'à 10 jours en mer, l'USV DriX H-8 peut embarquer différents types de capteurs (sonars, radars, caméras, système électro-optiques, etc.) et réaliser des missions de collecte de données et de monitoring.







