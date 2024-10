Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Exail Technologies: choisi par la DGA pour un drone AUV information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - La Direction générale de l'armement (DGA) française indique avoir commandé, le 27 septembre, le développement de deux systèmes de robotique sous-marine dans le cadre du programme 'maîtrise des fonds marins' du ministère des Armées.



Les sociétés Exail et Travocean ont ainsi été sélectionnées pour développer et réaliser respectivement un drone sous-marin autonome (AUV) et un robot téléopéré (ROV) qui constitueront la première capacité grands fonds de la Marine nationale à partir de 2026.



Capables d'opérer jusqu'à une profondeur de 6.000 mètres et emportant des charges-utiles, ces premières capacités assureront des missions pour protéger les infrastructures sous-marines, garantir la liberté d'action des forces armées et préserver les intérêts français.





Valeurs associées EXAIL TECHNOLOGIES 17,50 EUR Euronext Paris +0,46%