Exail Technologies-CA +26% au T4, vise une croissance à deux chiffres en 2026

Exail Technologies EXA.PA a annoncé mercredi une hausse de 26% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2025, citant l'avancement des programmes de lutte contre les mines et la hausse des capacités de production de systèmes de navigation, l'ex-Groupe Gorgé ajoutant viser en 2026 une croissance à deux chiffres.

Sur la période, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 153 millions d'euros, contre 122 millions d'euros il y a un an. Le groupe a aussi enregistré 147 millions d'euros de prises de commandes, un niveau légèrement supérieur à celui du quatrième trimestre 2024.

Exail Technologies "se donne à nouveau comme objectif une croissance des revenus à deux chiffres" en 2026, selon un communiqué du groupe.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)