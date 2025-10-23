 Aller au contenu principal
Exail Technologies augmente de 18% ses revenus trimestriels
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 08:00

Exail Technologies indique avoir réalisé une croissance de 18% de ses revenus au troisième trimestre 2025, à 105 millions d'euros, portant leur progression sur les neuf premiers mois de l'année à près de 29%, à 325 MEUR.

'Cette évolution s'inscrit dans un contexte de base de comparaison exigeante, le troisième trimestre 2024 ayant connu une croissance exceptionnelle de 37%', souligne le spécialiste de la robotique autonome et des systèmes de navigation.

Au cours du trimestre écoulé, la société a engrangé 85 MEUR de prises de commandes. Depuis le début de l'année, Exail Technologies a ainsi remporté pour près de 700 MEUR de nouveaux contrats, soit une augmentation de 128%.

Tablant sur un niveau de revenus au quatrième trimestre nettement supérieur à celui du troisième, Exail vise une croissance des revenus entre +20 et +25% pour l'année 2025, ainsi qu'une croissance de l'EBITDA nettement supérieure à celle des revenus.

Valeurs associées

EXAIL TECHNOLOGIES
83,7000 EUR Euronext Paris +2,20%
