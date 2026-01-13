 Aller au contenu principal
Exail Technologies annonce le succès de l'offre complémentaire d'obligations de €200 mlns
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 07:35

Exail Technologies SA EXA.PA :

* SUCCES DE L'OFFRE COMPLEMENTAIRE D'ODIRNANE D'UN MONTANT NOMINAL DE 200 MILLIONS D'EUROS

Texte original nACT95962 Pour plus de détails, cliquez sur EXA.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

EXAIL TECHNOLOGIES
112,000 EUR Euronext Paris +1,27%
