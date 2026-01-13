Exail Technologies annonce le succès de l'offre complémentaire d'obligations de €200 mlns

Exail Technologies SA EXA.PA :
* SUCCES DE L'OFFRE COMPLEMENTAIRE D'ODIRNANE D'UN MONTANT NOMINAL DE 200 MILLIONS D'EUROS
Texte original nACT95962
(Rédaction de Gdansk)
|112,000 EUR
|Euronext Paris
|+1,27%
