Exail Technologies : 2024 se termine sur une note solide

Pour 2025, Exail Technologies se donne à nouveau comme objectif une croissance des revenus à deux chiffres. Le groupe affiche sa confiance "quant à sa capacité à maintenir une croissance soutenue dans les années à venir". Il dispose d'un carnet de commandes de 708 millions d'euros à la fin de l'exercice 2024 et il a remporté en début d'année un contrat de plusieurs centaines de millions d'euros pour des systèmes de drones autonomes de lutte contre les mines sous-marine.

(AOF) - Exail Technologies (+5,58% à 26,50 euros) figure parmi les principales progressions du marché SRD à la faveur d'une fin d'année dynamique, tant sur le plan commercial que de l'activité. Le spécialiste des hautes technologies dans les systèmes de navigation et de la robotique autonome a enregistré un chiffre d’affaires de 122 millions d’euros au quatrième trimestre, soit une progression de 17%. Les prises de commandes ont aussi augmenté de 17% à 145 millions d’euros.

