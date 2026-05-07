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Exail Techno : vers une reprise d'appui sur 113,6E
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 12:08

Exail Techno corrige lourdement depuis l'inscription d'un record à 154E le 20 mars au "fixing" d'ouverture : le titre se dirige vers une reprise d'appui sur 113,6E, le plancher du 27 mars.
En cas d'enfoncement, le prochain soutien technique se situerait vers 105,5E, soit la MM200.

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EXAIL TECHNOLOGIES
115,8000 EUR Euronext Paris -4,61%
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