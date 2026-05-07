Exail Techno : vers une reprise d'appui sur 113,6E
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 12:08
En cas d'enfoncement, le prochain soutien technique se situerait vers 105,5E, soit la MM200.
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