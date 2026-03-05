 Aller au contenu principal
Exail Techno : coup d'arrêt sous 138,4E ?
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 12:51

Exail Techno subit un coup d'arrêt sous 138,4E après une envolée de 66% en 2 mois.
Le titre retombe sous 130E mais se maintient au-dessus de l'ex-zénith des 128E du 6 août 2025.
En cas de consolidation, le prochain support coïnciderait avec l'ex-top des 16 septembre 2025 et 3 février 2026, le palier de soutien suivant se situe vers 100E.

    Avec les intentions de mines dans le détroit d'Ormuz, les drones sous marins d'EXAIL TECH devraient être encore plus demandés....

