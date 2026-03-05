Exail Techno : coup d'arrêt sous 138,4E ?
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 12:51
Le titre retombe sous 130E mais se maintient au-dessus de l'ex-zénith des 128E du 6 août 2025.
En cas de consolidation, le prochain support coïnciderait avec l'ex-top des 16 septembre 2025 et 3 février 2026, le palier de soutien suivant se situe vers 100E.
Valeurs associées
|128,2000 EUR
|Euronext Paris
|-4,33%
