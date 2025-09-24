 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 821,29
-0,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Exail Techno : -26% en 7 séances
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 13:40

L'annonce de l'admission d'Exail au sein du SBF-120 avait beaucoup dopé le titre mais la multiplication par 7 depuis le 31/12/2024 (en 9 mois) est liée à un emballement sans précédent et sans équivalent parmi les 100 premières 'capi' françaises.
A 120E et 2MdsE de 'valo' (contre à peine 300 millions en début d'année), le titre se payait 4 fois les C.A estimé pour 2026 et 40 fois les bénéfices attendus: le titre vint de reperdre -26% vers 89E mais vaut encore 3 fois ses niveaux du 4 avril dernier et 4 fois et demi ses niveaux du 11 février.

Le 1er support horizontal décelable se situe vers 83E, c'était le plancher du 7 juillet.

Valeurs associées

EXAIL TECHNOLOGIES
90,100 EUR Euronext Paris -4,76%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

