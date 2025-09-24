Exail Techno : -26% en 7 séances
24/09/2025
A 120E et 2MdsE de 'valo' (contre à peine 300 millions en début d'année), le titre se payait 4 fois les C.A estimé pour 2026 et 40 fois les bénéfices attendus: le titre vint de reperdre -26% vers 89E mais vaut encore 3 fois ses niveaux du 4 avril dernier et 4 fois et demi ses niveaux du 11 février.
Le 1er support horizontal décelable se situe vers 83E, c'était le plancher du 7 juillet.
Valeurs associées
|90,100 EUR
|Euronext Paris
|-4,76%
