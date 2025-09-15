Exail : prises de commandes record et maintien des perspectives annuelles

(AOF) - Au premier semestre 2025, les revenus d'Exail Technologies ont progressé de 35% à 220 millions d'euros. La forte croissance du chiffre d'affaires a généré une croissance significative de l'Ebitda courant : +45% à 44 millions d'euros. La marge d'Ebitda courant du groupe progresse de 1,3 point par rapport au premier semestre 2024 et s'établit à 20%. Sur ce premier semestre, le résultat opérationnel s'établit à 14 millions d'euros contre 4 millions d'euros il y a un an. Le groupe affiche un bénéfice net de 3 millions d'euros contre une perte de 5 millions d'euros un an avant.

Les prises de commandes ont atteint un niveau record sur ce premier semestre, en progression de 279% à 612 millions d'euros.

Suite à sa bonne performance semestrielle, Exail Technologies confirme ses objectifs pour 2025 : une croissance des revenus à deux chiffres et une croissance de l'Ebitda courant supérieure à celle des revenus.

