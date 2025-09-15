 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 897,70
+0,88%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Exail : prises de commandes record et maintien des perspectives annuelles
information fournie par AOF 15/09/2025 à 18:27

(AOF) - Au premier semestre 2025, les revenus d'Exail Technologies ont progressé de 35% à 220 millions d'euros. La forte croissance du chiffre d'affaires a généré une croissance significative de l'Ebitda courant : +45% à 44 millions d'euros. La marge d'Ebitda courant du groupe progresse de 1,3 point par rapport au premier semestre 2024 et s'établit à 20%. Sur ce premier semestre, le résultat opérationnel s'établit à 14 millions d'euros contre 4 millions d'euros il y a un an. Le groupe affiche un bénéfice net de 3 millions d'euros contre une perte de 5 millions d'euros un an avant.

Les prises de commandes ont atteint un niveau record sur ce premier semestre, en progression de 279% à 612 millions d'euros.

Suite à sa bonne performance semestrielle, Exail Technologies confirme ses objectifs pour 2025 : une croissance des revenus à deux chiffres et une croissance de l'Ebitda courant supérieure à celle des revenus.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

EXAIL TECHNOLOGIES
119,0000 EUR Euronext Paris +2,76%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank