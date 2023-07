Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Exail: nouvelle commande pour un drone DriX information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 08:45









(CercleFinance.com) - Exail annonce une nouvelle commande pour son drone de surface autonome DriX auprès d'un acteur civil des services d'opérations en mer basé aux États-Unis, afin de répondre au nombre croissant de projets offshore, tels que les champs éoliens en mer.



Cette commande de DriX pourrait être suivie d'une seconde pour ce même client. Il s'agit de la troisième commande de DriX en 2023, pour un total de près de six millions d'euros, sans compter les plus petites commandes préliminaires de démonstrations.



Par ailleurs, afin de se renforcer aux États-Unis, Exail a également noué un partenariat avec l'Université du New Hampshire, à travers la création d'un nouveau hub d'innovation près de Boston, qui 'adressera tous les aspects des opérations marines autonomes'.





