Exail: le titre bondit, dopé par l'optimisme d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 10:53









(CercleFinance.com) - Le titre Exail Technologies évolue mardi en tête des plus fortes hausses du marché parisien dans la foulée d'une note favorable de TP ICAP Midcap, qui fait plus que doubler son objectif de cours sur la valeur.



Autour de 10h30, l'action grimpe de plus de 8% pour atteindre de nouveaux plus hauts historiques tandis que le CAC Mid & Small avance dans le même temps de 1%.



Les analystes de TP ICAP Midcap estiment que l'ex-Groupe Gorgé, qui conçoit des drones et des systèmes de navigation, est 'idéalement placé' pour tirer profit de l'augmentation sans précédent des budgets de la défense en Europe.



La société de Bourse maintient son conseil d'achat sur l'action avec un objectif de cours porté de 25 à 53 euros, ce qui fait apparaître un potentiel haussier de 25%.



La banque d'investissement note qu'en dépit d'un cours de Bourse qui a plus que doublé depuis le début d'année, Exail se traite encore avec une large décote par rapport à ses pairs.



Un écart que l'intermédiaire financier explique par la perspective d'une refinancement conséquent à réaliser à partir de 2026 et l'existence d'une gouvernance caractérisée par une double ligne de contrôle, entre Exail Technologies et Exail Holding.





Valeurs associées EXAIL TECHNOLOGIES 45,6000 EUR Euronext Paris +7,42%