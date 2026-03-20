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Exail gagne 5% après l'annulation d'actions, Berenberg relève sa cible
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 10:12

Le titre est logiquement porté par l'annonce de l'annulation de 2,18% de son capital. Exail profite aussi d'une analyse positive de Berenberg qui a relevé son objectif de cours après les résultats annuels prometteurs de la société tricolore de défense.

Exail gagne 5% à Paris, profitant de la décision, annoncée ce matin par le conseil d'administration de la société, d'annuler 380 000 actions auto-détenues, représentant 2,18% du capital social. Cette annulation prendra effet sous 24h.

À la suite de cette opération, Exail Technologies détiendra directement 70 396 actions propres (hors contrat de liquidité), représentant environ 0,41% du capital social.

Le titre profite aussi d'une analyse positive de Berenberg qui a relevé son objectif de cours de 150 à 165 euros sur l'action, mettant en avant la publication 2025 supérieure aux attentes, avec un EBITDA dépassant de 4% les estimations et une forte amélioration des marges au second semestre.

Selon le broker, la visibilité reste élevée grâce à un carnet de commandes solide jusqu'en 2028 et un potentiel de nouvelles commandes pouvant atteindre 3 MdsEUR.

La note souligne également des perspectives de croissance soutenues dans les drones maritimes et la surveillance, ainsi qu'un possible catalyseur lié à un refinancement de la dette, susceptible de réduire significativement les coûts financiers.

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EXAIL TECHNOLOGIES
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