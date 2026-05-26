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Exail en hausse après la conférence de Nice, Bernstein reste à l'achat
information fournie par AOF 26/05/2026 à 16:12

(Zonebourse.com) - A la suite d'une intervention de son directeur général Raphaël Gorgé lors de la conférence Bernstein organisée à Nice, le bureau d'études estime que le groupe français bénéficie d'une accélération durable de la demande dans la défense maritime autonome et les systèmes de navigation sans GPS. Le titre progresse de 4% à Paris.

A l'occasion de la conférence investisseurs organisée par Bernstein, Exail a indiqué que ses activités de robotique maritime et de navigation inertielle continuaient de bénéficier d'une forte dynamique opérationnelle. Le groupe a ainsi mis en avant la montée en puissance de ses systèmes de navigation à fibre optique, qui gagnent du terrain face aux gyrolasers traditionnels grâce à une meilleure compacité et une complexité mécanique réduite.

Dans une note publiée aujourd'hui, Bernstein évalue à quelque 4 milliards d'euros le marché adressable des systèmes de navigation inertielle avec notamment de nouvelles opportunités dans la défense terrestre, les satellites en orbite basse et le transport maritime civil face à la multiplication des brouillages GPS.

Exail a d'ailleurs rapporté que dans la robotique navale, la guerre des mines devenait une priorité opérationnelle, notamment dans le contexte des tensions dans le détroit d'Ormuz. Le groupe a ainsi souligné également l'accélération des besoins en drones maritimes et en solutions ISR (intelligence, surveillance et reconnaissance).

Dans ces conditions, Bernstein juge qu'Exail reste "idéalement positionné" sur deux marchés structurellement porteurs : les systèmes autonomes de lutte contre les mines et la navigation inertielle haut de gamme. Le courtier maintient sa recommandation "surperformance" avec un objectif de cours de 167 EUR, contre un cours de clôture de 124,40 EUR le 25 mai.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 26/05/2026 à 16:12:00.

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