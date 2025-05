Exail dévoile le gain d'un contrat avec la marine de Singapour

AOF - EN SAVOIR PLUS

Au-delà de la Marine de la République de Singapour, d'autres processus commerciaux sont en cours en Asie-Pacifique pour des systèmes robotisés de lutte contre les mines. " Les négociations progressent de façon satisfaisante et pourraient aboutir à des notifications à court-terme ", précise le spécialiste de la robotique autonome.

(AOF) - Exail a remporté un contrat avec la marine de Singapour pour la fourniture de multiples systèmes robotisés dans le domaine de la lutte contre les mines. La marine singapourienne s’équipe de ses propres drones de surface (USV), le modèle SWIFT 18 fourni par la société locale ST Engineering, partenaire d’Exail sur ce programme. Ces USV intégreront différents systèmes critiques fournis par Exail, dont des centrales inertielles de navigation et des systèmes de positionnement acoustique sous-marins. Les bateaux-mères sont également équipés de systèmes de navigation fournis par Exail.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.