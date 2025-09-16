 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 840,61
-0,71%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Exail dévisse malgré une amélioration de sa profitabilité au premier semestre
information fournie par AOF 16/09/2025 à 15:28

(AOF) - Exail Technologies (-9,08% à 108,20 euros) enregistre la plus forte baisse du marché SRD, malgré ses bons résultats au premier semestre liés à son dynamisme commercial et à ses efforts opérationnels amorcés il y a plusieurs années. " Exail enregistre des résultats au premier semestre en nette progression mais en deçà de nos attentes tout comme la génération de cash qui ne permet pas de désendettement significatif sur le semestre. Ces déceptions sont largement compensées par des perspectives exceptionnelles en robotique et navigation ", souligne Portzamparc.

Au premier semestre 2025, les revenus d'Exail Technologies ont progressé de 35% à 220 millions d'euros. La forte croissance du chiffre d'affaires a généré une croissance significative de l'Ebitda courant : +45% à 44 millions d'euros. La marge d'Ebitda courant du groupe progresse de 1,3 point par rapport au premier semestre 2024 et s'établit à 20%.

Portzamparc anticipait un Ebitda courant à hauteur de 49,8 millions d'euros.

En outre, l'analyste explique que " la stabilité de la dette financière nette (155 millions d'euros hors obligations IGC), par rapport à fin décembre constitue une déception, alors qu'il pensait que la génération de cash aurait été boostée plus significativement par l'avance de 40 millions d'euros reçue au courant du premier semestre en lien avec le dernier contrat majeur UMIS remporté en début d'année ".

La dette nette du groupe est donc stable par rapport à fin décembre 2024 (elle s'établissait à 153 millions d'euros) et en très nette baisse sur les 12 derniers mois (-34 millions d'euros). " L'évolution de la dette sur 12 mois montre bien, au-delà des variations saisonnières, la poursuite de la trajectoire de désendettement du groupe ", note la société.

Sur ce premier semestre, le résultat opérationnel s'établit à 14 millions d'euros, contre 4 millions d'euros il y a un an. Le groupe affiche un bénéfice net de 3 millions d'euros, contre une perte de 5 millions d'euros un an avant.

La forte croissance du chiffre d'affaires a généré une croissance significative de l'Ebitda courant, qui progresse notamment de plus de 2 points dans le principal segment Navigation & Robotique maritime. " Cette amélioration de la profitabilité a permis une forte progression de la capacité d'autofinancement qui, combinée à la bonne maîtrise du BFR et des capex, permet la poursuite de la trajectoire de désendettement ", souligne l'entreprise de défense de haute technologie.

En conséquence directe de l'amélioration de la profitabilité, Exail Technologies a généré une capacité d'autofinancement de 40 millions d'euros, en hausse de 48%. Le besoin en fonds de roulement (BFR) a augmenté de 14 millions d'euros sur ce premier semestre 2025. " Il s'agit d'un niveau contenu marquant la bonne maîtrise de la trésorerie du groupe. Le premier semestre étant traditionnellement beaucoup plus défavorable en termes d'évolution du BFR ", relève Exail.

TP Icap Midcap, qui considère ces résultats semestriels solides, souligne que " l'amélioration de cette profitabilité est principalement perceptible sur la division Navigation & Robotique Maritime (78% du chiffre d'affaires total) dont la marge d'Ebitda progresse de 2,3 points à 22% ".

En outre, Exail précise que ces bons résultats sur ce semestre " n'intègrent pour l'instant quasiment aucun effet positif des nouvelles tendances dans le secteur de la défense ". Ces nouvelles tendances devraient alimenter la croissance des cinq prochaines années. Le début d'année 2025 a révélé de nouvelles opportunités pour Exail Technologies pour le futur, portées par l'augmentation rapide des budgets de défense. Le groupe se distingue comme l'un des leaders dans des domaines stratégiques en forte croissance : les systèmes de drones maritimes et les équipements critiques de navigation.

Commandes record et entrée au SBF 120

Les prises de commandes ont atteint un niveau record sur ce premier semestre, en progression de 279% à 612 millions d'euros.

Suite à sa bonne performance semestrielle, Exail Technologies confirme ses objectifs pour 2025 : une croissance des revenus à deux chiffres et une croissance de l'Ebitda courant supérieure à celle des revenus.

Grâce à la hausse de la capitalisation boursière et de la liquidité du titre (qui été multipliée de plus de 20 fois en capitaux échangés par rapport à l'an passé), Exail Technologies a annoncé son entrée dans l'indice SBF 120. Ce changement sera effectif à partir du 22 septembre prochain.

Bien que le titre chute ce mardi, l'action d'Exail grimpe de plus de 525% depuis le 1er janvier.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

EXAIL TECHNOLOGIES
107,8000 EUR Euronext Paris -9,41%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/09/2025 à 15:28:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank