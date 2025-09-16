Exail dévisse malgré une amélioration de sa profitabilité au premier semestre

(AOF) - Exail Technologies (-9,08% à 108,20 euros) enregistre la plus forte baisse du marché SRD, malgré ses bons résultats au premier semestre liés à son dynamisme commercial et à ses efforts opérationnels amorcés il y a plusieurs années. " Exail enregistre des résultats au premier semestre en nette progression mais en deçà de nos attentes tout comme la génération de cash qui ne permet pas de désendettement significatif sur le semestre. Ces déceptions sont largement compensées par des perspectives exceptionnelles en robotique et navigation ", souligne Portzamparc.

Au premier semestre 2025, les revenus d'Exail Technologies ont progressé de 35% à 220 millions d'euros. La forte croissance du chiffre d'affaires a généré une croissance significative de l'Ebitda courant : +45% à 44 millions d'euros. La marge d'Ebitda courant du groupe progresse de 1,3 point par rapport au premier semestre 2024 et s'établit à 20%.

Portzamparc anticipait un Ebitda courant à hauteur de 49,8 millions d'euros.

En outre, l'analyste explique que " la stabilité de la dette financière nette (155 millions d'euros hors obligations IGC), par rapport à fin décembre constitue une déception, alors qu'il pensait que la génération de cash aurait été boostée plus significativement par l'avance de 40 millions d'euros reçue au courant du premier semestre en lien avec le dernier contrat majeur UMIS remporté en début d'année ".

La dette nette du groupe est donc stable par rapport à fin décembre 2024 (elle s'établissait à 153 millions d'euros) et en très nette baisse sur les 12 derniers mois (-34 millions d'euros). " L'évolution de la dette sur 12 mois montre bien, au-delà des variations saisonnières, la poursuite de la trajectoire de désendettement du groupe ", note la société.

Sur ce premier semestre, le résultat opérationnel s'établit à 14 millions d'euros, contre 4 millions d'euros il y a un an. Le groupe affiche un bénéfice net de 3 millions d'euros, contre une perte de 5 millions d'euros un an avant.

La forte croissance du chiffre d'affaires a généré une croissance significative de l'Ebitda courant, qui progresse notamment de plus de 2 points dans le principal segment Navigation & Robotique maritime. " Cette amélioration de la profitabilité a permis une forte progression de la capacité d'autofinancement qui, combinée à la bonne maîtrise du BFR et des capex, permet la poursuite de la trajectoire de désendettement ", souligne l'entreprise de défense de haute technologie.

En conséquence directe de l'amélioration de la profitabilité, Exail Technologies a généré une capacité d'autofinancement de 40 millions d'euros, en hausse de 48%. Le besoin en fonds de roulement (BFR) a augmenté de 14 millions d'euros sur ce premier semestre 2025. " Il s'agit d'un niveau contenu marquant la bonne maîtrise de la trésorerie du groupe. Le premier semestre étant traditionnellement beaucoup plus défavorable en termes d'évolution du BFR ", relève Exail.

TP Icap Midcap, qui considère ces résultats semestriels solides, souligne que " l'amélioration de cette profitabilité est principalement perceptible sur la division Navigation & Robotique Maritime (78% du chiffre d'affaires total) dont la marge d'Ebitda progresse de 2,3 points à 22% ".

En outre, Exail précise que ces bons résultats sur ce semestre " n'intègrent pour l'instant quasiment aucun effet positif des nouvelles tendances dans le secteur de la défense ". Ces nouvelles tendances devraient alimenter la croissance des cinq prochaines années. Le début d'année 2025 a révélé de nouvelles opportunités pour Exail Technologies pour le futur, portées par l'augmentation rapide des budgets de défense. Le groupe se distingue comme l'un des leaders dans des domaines stratégiques en forte croissance : les systèmes de drones maritimes et les équipements critiques de navigation.

Commandes record et entrée au SBF 120

Les prises de commandes ont atteint un niveau record sur ce premier semestre, en progression de 279% à 612 millions d'euros.

Suite à sa bonne performance semestrielle, Exail Technologies confirme ses objectifs pour 2025 : une croissance des revenus à deux chiffres et une croissance de l'Ebitda courant supérieure à celle des revenus.

Grâce à la hausse de la capitalisation boursière et de la liquidité du titre (qui été multipliée de plus de 20 fois en capitaux échangés par rapport à l'an passé), Exail Technologies a annoncé son entrée dans l'indice SBF 120. Ce changement sera effectif à partir du 22 septembre prochain.

Bien que le titre chute ce mardi, l'action d'Exail grimpe de plus de 525% depuis le 1er janvier.

AOF - EN SAVOIR PLUS