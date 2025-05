Exail: des drones de lutte anti-mine pour Singapour information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 15:33









(CercleFinance.com) - Dans le cadre du programme de modernisation des capacités de lutte contre les mines de la Marine de Singapour, Exail Technologies annonce avoir été choisi au travers de plusieurs contrats pour fournir de multiples systèmes robotisés dans ce domaine.



La marine singapourienne, partenaire historique et régulier d'Exail, s'équipe ainsi de ses propres drones de surface (USV), le modèle SWIFT 18 fourni par la société locale ST Engineering, partenaire d'Exail sur ce programme.



Ces USV intégreront différents systèmes critiques fournis par Exail, dont des centrales inertielles de navigation très haute performance, des systèmes de positionnement acoustique sous-marins et des sonars de l'avant FLS.



Afin de réaliser la mission de déminage, les USV seront également équipés de systèmes MIDS d'Exail (Mine Identification and Disposal Systems), soit plusieurs dizaines de systèmes robotisés au total.





