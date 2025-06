Exail: contrat pour des capteurs de navigation au Brésil information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 13:59









(CercleFinance.com) - Exail a annoncé lundi avoir décroché un contrat avec la société brésilienne de services offshore Mitang portant sur la fourniture de 30 systèmes de référence d'attitude et de cap (AHRS).



Ces capteurs de type Quadrans sont destinés à être installés sur des unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) opérées par le géant pétrolier Petrobras au large des côtes brésiliennes.



Le Quadrans AHRS fournit des mesures en temps réel de l'assiette, du roulis et du cap avec une précision de position 0,23° seclat RMS, un niveau de performance considéré comme critique pour garantir la stabilité des plateformes dans des environnements maritimes complexes, y compris dans des zones où la navigation par satellite est limitée ou intermittente.



Exail souligne que cette technologie doit également permettre d'assurer la sécurité et la continuité des opérations dans des conditions offshore exigeantes.





Valeurs associées EXAIL TECHNOLOGIES 96,6000 EUR Euronext Paris +10,65%