Exail: commande de systèmes MIDS en Asie-Pacifique information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 09:30









(CercleFinance.com) - Exail Technologies annonce qu'une marine d'Asie-Pacifique a décidé de s'équiper de plusieurs systèmes de drones MIDS (Mine Identification and Disposal Systems) à livrer sur trois ans, un contrat représentant près de 25 millions d'euros de revenus pour le groupe.



'Cette commande démontre la force du portefeuille de solutions proposée par le groupe et sa capacité à proposer des systèmes complets, comprenant des systèmes de drones, des équipements de navigation et à les intégrer au sein des flottes des clients', affirme-t-il.



Composés des drones sous-marins SEASCAN et K-STER, les systèmes MIDS proposés par Exail interviennent dans la dernière phase des missions de lutte contre les mines afin de neutraliser les menaces sous-marines identifiées préalablement.





Valeurs associées EXAIL TECHNOLOGIES 38,6000 EUR Euronext Paris +2,66%