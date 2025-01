Exail: attentes battues pour les commandes et la dette information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Exail Technologies se dit désormais en mesure de fournir les chiffres préliminaires relatifs au désendettement et aux prises de commandes pour l'année 2024, significativement au-dessus de ses attentes, après 'une fin d'année particulièrement active'.



Ayant reçu près de 145 millions d'euros de commandes au quatrième trimestre, il revendique une prise de commandes d'environ 450 millions sur l'ensemble de 2024, en progression de près de 40% par rapport à l'an passé.



Sa dette nette ajustée hors obligations ICG s'établit quant à elle aux alentours de 145 millions d'euros à fin décembre 2024, en baisse d'environ 80 millions par rapport à la dette estimée au jour de l'acquisition d'iXblue en septembre 2022.



Avec un carnet de commandes dépassant 700 millions d'euros au début de l'année 2025 et une dynamique favorable sur tous ses marchés, Exail Technologies exprime 'une confiance certaine dans ses perspectives' et confirme ses objectifs pour 2024.





Valeurs associées EXAIL TECHNOLOGIES 18,98 EUR Euronext Paris 0,00%