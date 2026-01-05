 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Exail, Alstom, Equasens... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 05/01/2026 à 08:57

(AOF) - Air Liquide

Air Liquide a compilé des éléments afin de faciliter la modélisation financière de ses résultats pour l'exercice 2025. Le spécialiste des gaz industriels, médicaux et technologiques a rappelé qu'au troisième trimestre l'impact des effets de change avait été de -4,2% sur son chiffre d'affaires et que pour le quatrième trimestre il devrait être proche de -6%, soit environ -3,5% sur l'ensemble de l'année.

Alstom

Alstom a remporté trois commandes pour un montant total d'environ 2,5 milliards d'euros. Dans le détail, le spécialiste de la mobilité intelligente et durable a été choisi pour fournir du matériel roulant à un client dans la région Amériques pour environ 1,4 milliard d'euros. Parallèlement, en Europe, la société a remporté une commande associée à un accord cadre pour la fourniture de matériel roulant pour un montant de 0,6 milliard d'euros. Enfin, toujours en Europe et pour du matériel roulant ainsi que la maintenant associée, Alstom a obtenu un contrat d'environ 0,5 milliard d'euros.

Equasens

Equasens va prendre une participation majoritaire (80%) au capital d'Erevo. Cette société fondée en 2018 à Marseille est spécialisée en formation métiers avec la conception, la production et la distribution de formations en ligne à destination des professionnels de santé, notamment des infirmiers, des médecins généralistes...

Exail Technologies

Exail Technologies a dévoilé la signature d'une commande importante de plusieurs centaines de drones de neutralisation de mines K-STER, à destination de marines de plusieurs pays. Le montant de ce contrat s'élève à environ 40 millions d'euros et constitue la deuxième plus grosse commandes pour ce type d'appareils jamais enregistrée, après un accord de 60 millions d'euros signé en 2024.

Klépierre

Klépierre annonce la finalisation à fin 2025 de l'acquisition de Casamassima, centre commercial de référence de la métropole de Bari, dans la région italienne des Pouilles, métropole qui compte 1,4 million d'habitants.

Nicox

Nicox a annoncé le remboursement intégral de sa dette avec Kreos Capital et étend son horizon de trésorerie au-delà de 2027 grâce à un nouveau financement complémentaire. Avec ce remboursement, la société dédiée à l'ophtalmologie a pu lever l'ensemble des sûretés portant sur ses actifs et met fin au droit de Kreos Capital de nommer un censeur au conseil d'administration. En outre, l'entreprise a annoncé une émission obligataire souscrite par un groupe d'investisseurs européens, dont Vester Finance.

Saint-Gobain

Le 30 décembre dernier, Saint-Gobain a formé une coentreprise avec une filiale d'Indocement Tunggal Prakarsa (un cimentier indonésien dont Heidelberg Materials possède 53% du capital), détenue à 60% par le Français et à 40% par son partenaire local. L'objectif de cette joint-venture est d'acquérir les activités de mortiers d'Indocement en Indonésie.

Sanofi

Sanofi indique que la FDA des Etats-Unis a accepté pour examen prioritaire la demande de licence biologique supplémentaire (sBLA) pour son Tzield (teplizumab-mzwv) pour les jeunes enfants atteints de diabète de type 1 de stade 2.

STMicroelectronics / Soitec

Ce vendredi, pour la première séance de l'année 2026, les valeurs technologiques ont été particulièrement entourées, notamment celles liées aux semi-conducteurs. STMicroelectronics a progressé de 4,46%, à 23,44 euros, et Soitec a bondi de 7,24%, à 24,87 euros. Elles ont notamment profité d'un effet Baidu, une société chinoise dont l'introduction en bourse à Shanghai de sa division "puces" a été un franc succès. Le secteur a également été soutenu par un rebond technique après une année 2025 compliquée.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
159,8000 EUR Euronext Paris +0,50%
ALSTOM
26,3600 EUR Euronext Paris +2,61%
EQUASENS
44,2000 EUR Euronext Paris -1,45%
EXAIL TECHNOLOGIES
95,2000 EUR Euronext Paris +11,87%
KLEPIERRE
32,9200 EUR Euronext Paris -1,14%
NICOX
0,3595 EUR Euronext Paris +15,04%
SAINT-GOBAIN
87,5600 EUR Euronext Paris +0,62%
SANOFI
81,9700 EUR Euronext Paris -0,43%
SOITEC
25,8300 EUR Euronext Paris +3,86%
STMICROELECTRONICS
23,8750 EUR Euronext Paris +1,86%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/01/2026 à 08:57:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

1 commentaire

  • 09:11

    "le spécialiste de la mobilité intelligente et durable".
    SIC.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BURELLE : Le mouvement reste haussier
    BURELLE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 05.01.2026 10:07 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Roland Lescure à Paris, le 9 décembre 2025. ( AFP / ALAIN JOCARD )
    Budget 2026 : le gouvernement veut réintroduire la taxe sur les grandes entreprises pour permettre le compromis
    information fournie par Boursorama avec Media Services 05.01.2026 09:53 

    Le ministre de l'Économie veut "avancer vite" pour trouver un budget, alors que le texte revient jeudi devant la commission des finances. "Il faut que tout le monde contribue". Le gouvernement veut réintroduire la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises ... Lire la suite

  • MAUREL ET PROM : Les résistances sont proches
    MAUREL ET PROM : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 05.01.2026 09:52 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon le 22 décembre 2025, à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Le gouvernement veut un budget en janvier avant de passer au régalien
    information fournie par AFP 05.01.2026 09:43 

    Le gouvernement veut "un budget en janvier" et appelle députés et sénateurs à "s'accorder sur la question de fond" avant de parler procédure, afin de consacrer le premier trimestre 2026 à un "paquet régalien" armée-justice-police, a déclaré lundi sa porte-parole ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank