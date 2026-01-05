Exail, Alstom, Equasens... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Air Liquide

Air Liquide a compilé des éléments afin de faciliter la modélisation financière de ses résultats pour l'exercice 2025. Le spécialiste des gaz industriels, médicaux et technologiques a rappelé qu'au troisième trimestre l'impact des effets de change avait été de -4,2% sur son chiffre d'affaires et que pour le quatrième trimestre il devrait être proche de -6%, soit environ -3,5% sur l'ensemble de l'année.

Alstom

Alstom a remporté trois commandes pour un montant total d'environ 2,5 milliards d'euros. Dans le détail, le spécialiste de la mobilité intelligente et durable a été choisi pour fournir du matériel roulant à un client dans la région Amériques pour environ 1,4 milliard d'euros. Parallèlement, en Europe, la société a remporté une commande associée à un accord cadre pour la fourniture de matériel roulant pour un montant de 0,6 milliard d'euros. Enfin, toujours en Europe et pour du matériel roulant ainsi que la maintenant associée, Alstom a obtenu un contrat d'environ 0,5 milliard d'euros.

Equasens

Equasens va prendre une participation majoritaire (80%) au capital d'Erevo. Cette société fondée en 2018 à Marseille est spécialisée en formation métiers avec la conception, la production et la distribution de formations en ligne à destination des professionnels de santé, notamment des infirmiers, des médecins généralistes...

Exail Technologies

Exail Technologies a dévoilé la signature d'une commande importante de plusieurs centaines de drones de neutralisation de mines K-STER, à destination de marines de plusieurs pays. Le montant de ce contrat s'élève à environ 40 millions d'euros et constitue la deuxième plus grosse commandes pour ce type d'appareils jamais enregistrée, après un accord de 60 millions d'euros signé en 2024.

Klépierre

Klépierre annonce la finalisation à fin 2025 de l'acquisition de Casamassima, centre commercial de référence de la métropole de Bari, dans la région italienne des Pouilles, métropole qui compte 1,4 million d'habitants.

Nicox

Nicox a annoncé le remboursement intégral de sa dette avec Kreos Capital et étend son horizon de trésorerie au-delà de 2027 grâce à un nouveau financement complémentaire. Avec ce remboursement, la société dédiée à l'ophtalmologie a pu lever l'ensemble des sûretés portant sur ses actifs et met fin au droit de Kreos Capital de nommer un censeur au conseil d'administration. En outre, l'entreprise a annoncé une émission obligataire souscrite par un groupe d'investisseurs européens, dont Vester Finance.

Saint-Gobain

Le 30 décembre dernier, Saint-Gobain a formé une coentreprise avec une filiale d'Indocement Tunggal Prakarsa (un cimentier indonésien dont Heidelberg Materials possède 53% du capital), détenue à 60% par le Français et à 40% par son partenaire local. L'objectif de cette joint-venture est d'acquérir les activités de mortiers d'Indocement en Indonésie.

Sanofi

Sanofi indique que la FDA des Etats-Unis a accepté pour examen prioritaire la demande de licence biologique supplémentaire (sBLA) pour son Tzield (teplizumab-mzwv) pour les jeunes enfants atteints de diabète de type 1 de stade 2.

STMicroelectronics / Soitec

Ce vendredi, pour la première séance de l'année 2026, les valeurs technologiques ont été particulièrement entourées, notamment celles liées aux semi-conducteurs. STMicroelectronics a progressé de 4,46%, à 23,44 euros, et Soitec a bondi de 7,24%, à 24,87 euros. Elles ont notamment profité d'un effet Baidu, une société chinoise dont l'introduction en bourse à Shanghai de sa division "puces" a été un franc succès. Le secteur a également été soutenu par un rebond technique après une année 2025 compliquée.