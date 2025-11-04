 Aller au contenu principal
Exact Sciences progresse grâce au relèvement de ses prévisions de recettes annuelles
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 14:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions du fabricant de tests de cancer Exact Sciences EXAS.O gagnent 8,84% à 72,90 $ avant le marché

** La société relève ses prévisions de revenus pour 2025 entre 3,22 et 3,24 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 3,13 à 3,17 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires de 851 millions de dollars au troisième trimestre dépasse les prévisions de 810,18 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Au moins sept maisons de courtage augmentent les prévisions de prix pour les actions

** Le courtier Canaccord Genuity déclare que "l'entreprise fonctionne à plein régime" et augmente les prévisions de vente de 75 à 85 dollars

** Avec deux hausses consécutives, EXAS a franchi un cap en apaisant les craintes des investisseurs concernant la saturation du marché, selon le courtier EvercoreISI

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 19,2 % depuis le début de l'année

