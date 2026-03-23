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Exact Sciences devient une filiale à 100 % d'Abbott
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 14:51

Abbott a finalisé l'acquisition d'Exact Sciences, ce qui permet au groupe de devenir le leader des segments de dépistage et de diagnostic du cancer.

Exact Sciences devient ainsi une filiale à 100 % détenue par Abbott. À la suite de la finalisation de l'acquisition, le 20 mars 2026 a été le dernier jour de négociation des actions Exact Sciences sur le marché boursier du Nasdaq.

Abbott dispose désormais d'une gamme complète de produits et d'un portefeuille différencié axés sur la détection précoce du cancer et le soutien à des traitements personnalisés.

Cela inclut le test Cologuard®, une option de dépistage non invasive du cancer colorectal leader sur le marché ; Oncotype DX®, qui guide les décisions de traitement personnalisées pour les patientes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce ; Oncodetect®, un test de maladie résiduelle moléculaire (MRD) informée par la tumeur pour aider à identifier les récidives du cancer et orienter les soins de suivi ; et Cancerguard®, un test sanguin précoce multi-cancer.

" L'échelle mondiale d'Abbott, son bilan d'excellence opérationnelle et commerciale ainsi que son travail avec les systèmes de santé du monde entier élargiront l'accès à des outils importants pour la détection précoce du cancer et les traitements personnalisés ", a déclaré Robert B. Ford, président-directeur général d'Abbott.

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