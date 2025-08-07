Exact Sciences chute après des résultats décevants d'un test de dépistage du cancer colorectal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Exact Sciences EXAS.O chute de 10 % à 42,20 $ après que le test sanguin du cancer colorectal (CRC) n'a pas répondu aux attentes de l'essai

** La maison de courtage BTIG parle d'un "scénario du pire"

** Ceci a également éclipsé une forte augmentation et une amélioration de T2

** EXAS a signé mercredi un accord pour les droits exclusifs du test sanguin de dépistage du cancer colorectal de Freenome, mais les analystes ont noté que cet accord excluait les tests multicancéreux, ce qui a déçu les investisseurs

** Au moins six maisons de courtage ont réduit leurs objectifs de prix

** Les actions de la société rivale Guardant Health GH.O gagnent près de 17 %

** Canaccord Genuity affirme que la performance du test Shield de GH est un peu meilleure que celle du test de Freenome

** L'action EXAS est en baisse de 27 % depuis le début de l'année, tandis que GH a fait un bond de près de 70 %