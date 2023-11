Ex-salariés de Tetra Médical exposés à un gaz toxique: une information judiciaire ouverte

Une information judiciaire a été ouverte, notamment pour "mise en danger d'autrui", dans le dossier de l'entreprise Tetra Médical, dont des salariés ont été exposés pendant des années à un gaz toxique, a-t-on appris mardi de sources judiciaires.

Photo d'illustration ( AFP / ROMAIN LAFABREGUE )

"C'est une étape importante dans le dossier", a estimé Me François Lafforgue, avocat d'anciens salariés de ce fabricant de matériel médical (compresses et kit chirurgicaux à usage unique).

"Nous demandons que toute la lumière soit faite sur les agissements de la société et de ses dirigeants, et sur l’origine de l’intoxication des salariés avec les conséquences désastreuses que l’on connaît", a-t-il ajouté.

L'information judiciaire concerne les laboratoires d'Annonay (Ardèche) et Saint-Cyr-en-Val (Loiret), a précisé le parquet de Marseille, dont le pôle santé publique s'est saisi du dossier à la suite de l'ouverture en mars d'une enquête préliminaire par le parquet de Privas.

Elle porte également sur des faits de "blessures involontaires", sur le "risque d'exposition" à des agents chimiques cancérogènes ou toxiques "sans évaluation des risques conforme" ou encore de "pratique commerciale trompeuse".

Selon le quotidien régional Le Dauphiné Libéré, l'ouverture de l'information judiciaire date du 16 octobre.

Le procureur adjoint de Marseille s'était déplacé début juillet à Annonay, accompagné de gendarmes de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP) et de différents experts (médecins, pharmaciens). Ils avaient rencontré d'anciens salariés, un responsable local CGT, un représentant des riverains de l'entreprise et le maire de la ville.

Pour stériliser ses produits, Tetra a utilisé de l'oxyde d'éthylène, un gaz reconnu comme cancérogène, mutagène et reprotoxique (CMR). Plusieurs témoignages ont mis en cause les conditions de sécurité entourant son usage.

De nombreux cas de cancers, certains mortels, mais aussi des malformations congénitales chez les enfants d'ex-salariés de Tetra, ont été répertoriés. Une première audience devant les prud'hommes d'Annonay, pour préjudice d'anxiété, est prévue le 21 novembre.

Plusieurs anciens salariés ont aussi engagé des procédures judiciaires en reconnaissance de maladies professionnelles.

A sa liquidation, Tetra employait environ 160 personnes en Ardèche, et une cinquantaine sur son site du Loiret.