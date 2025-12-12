Ewout Steenbergen prend la présidence du comité d'audit d'AXA
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 16:15
"L'expérience étendue d'Ewout Steenbergen dans le secteur de l'assurance et sa vision stratégique en matière de transformation numérique seront des atouts majeurs dans son nouveau rôle", commente le président du conseil Antoine Gosset-Grainville.
Ewout Steenbergen est entré au conseil d'administration d'AXA le 1er janvier 2025, pour un mandat qui expirera lors de l'assemblée générales des actionnaires 2026. Outre le comité d'audit, il est aussi membre de celui des finances et des risques.
Il est par ailleurs vice-président exécutif et directeur financier de Booking Holdings depuis le 15 mars 2024. Il a également été président du conseil d'administration d'UNICEF USA jusqu'en juin 2024, et reste membre du conseil d'administration.
Valeurs associées
|40,480 EUR
|Euronext Paris
|+1,43%
