EVS PUBLIE SES RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2021

Et se prépare à obtenir des résultats excellents en 2021

Au cours du premier semestre, EVS a connu son meilleur chiffre d'affaires et son meilleur bénéfice de ces cinq dernières années tout en développant un solide carnet de commandes pour l'avenir. Les recettes du premier semestre sont basées sur une croissance continue, voire accélérée, de 4 ans dans le pilier du marché des LAB, et sur un rattrapage post-Covid dans celui des LSP, avec certains clients récupérant leurs investissements pour assurer à la fois les événements d'été retardés d'un an et d'autres grands événements.

Performance financière du premier semestre

Le chiffre d'affaires des six premiers mois de l'année s'élève à 61,8 millions d'euros au premier semestre 2021, soit une augmentation de 56,1 % par rapport à l'année précédente (+49 % par rapport au premier semestre 2020, hors locations pour grands événements). Augmentation des dépenses d'exploitation (+15,4 % au premier semestre 2021 par rapport au premier semestre 2020), qui s'explique principalement par l'augmentation des coûts de rémunération due à l'acquisition d'Axon en mai 2020. L'EBIT s'élève à 15,4 millions d'euros au premier semestre 2021 (24,9 % du chiffre d'affaires), soit une augmentation de 367,7 % par rapport au premier semestre 2020. Le bénéfice net s'élève à 15,6 millions d'euros au premier semestre 2021, soit une augmentation de 378,7 % par rapport au premier semestre 2020.



Perspectives

Les prévisions du chiffre d'affaires 2021 augmentent de 5 millions d'euros pour atteindre de 115 à 125 millions d'euros.

En ligne avec la politique annoncée par le conseil d'administration de payer un dividende stable, un dividende de 1,00 euro par action pour l'année fiscale 2021 devrait être payé sujet à des contions de marché raisonnable pour le second semestre 2021.

Recettes comptabilisées : 85,5 MEUR sans locations pour grands événements et 98,5 MEUR avec locations pour grands événements.

Prises de commandes en juin 2021 : +56 % par rapport au 30 juin 2020 (hors locations pour grands événements).

Carnet de commandes de 67,8 millions d'euros au 30 juin 2021 (y compris Axon), dont : 23 millions d'euros (hors locations pour grands événements) à reconnaître comme recettes en 2022 et au-delà (+70,3 % en glissement annuel) ; 8,1 millions d'euros pour les locations liées aux grands événements qui se tiendront en 2022.

Les prévisions du chiffre d'affaires annuel augmentent de 5 millions d'euros et devraient se situer entre 115 et 125 millions d'euros.

Les OPEX devraient légèrement augmenter par rapport à l'année précédente en raison du renouvellement de certains salons professionnels et de l'impact sur l'année entière de l'acquisition d'Axon, spécialiste des infrastructures médias.

Le pourcentage de marge brute pourrait être impacté négativement par une augmentation des coûts des produits

La marge brute moins favorable des produits MediaInfra (ex-Axon) a aussi un impact négatif sur le pourcentage de la marge brute consolidé.

CHIFFRES CLÉS

En millions d'euros, sauf le bénéfice par action exprimé en euros







Révision 1H21 1H20 1H21/1H20 Chiffre d'affaires 61,8 39,6 56.1% Bénéfices bruts 42,6 27,0 57.6% Marge brute % 68.9% 68.2% - Résultat d'opération - EBIT 15,4 3,3 367.7% Marge d'exploitation - EBIT % 24.9% 8.3% - Bénéfice net (part du groupe) 15,6 3,3 378.7% Résultat de base par action (part du groupe) 1,16 0,24 392.3%

COMMENTAIRES

Serge Van Herck, CEO, a déclaré :

« Nous sommes très reconnaissants envers nos clients et nos partenaires de distribution pour nos excellents résultats du premier semestre. Grâce à la confiance accrue qu'ils accordent à nos produits, services et solutions, nous sommes en mesure d'afficher de solides résultats financiers, tant sur le plan des recettes que sur celui des bénéfices. Il s'agit clairement de résultats impressionnants puisque c'est le meilleur premier semestre que nous avons enregistré ces 5 dernières années.

EVS est reconnu pour son soutien aux grands événements sportifs, et ces événements trop longtemps attendus ont finalement eu lieu cet été. Malgré des conditions de travail très particulières en raison de la Covid-19, je suis très heureux que toutes les équipes d'EVS aient réussi à assurer une fois de plus le plus haut niveau de qualité de nos services et, pour la première fois, sur la base de notre nouvelle génération de produits et de solutions (par exemple, LSM-VIA et IPD-VIA), certaines parties étant hébergées dans le cloud ».

Concernant l'évolution de l'entreprise, Serge Van Herck a ajouté : « Nous sommes fiers de nos résultats actuels, qui se traduisent par un nouveau renforcement de notre carnet de commandes. Au cours du premier semestre, nous avons signé des contrats clés avec de gros clients LAB, ce qui soutient l'accélération de notre croissance dans ce pilier du marché. Quant à nos clients LSP, nous observons à la fois un rattrapage post-Covid à court terme et un engagement continu envers les solutions EVS pour moderniser leur infrastructure globale. Le fait que nous avons aidé nos clients à accélérer leur transition vers des opérations à distance, que nous ayons encore accéléré le développement de nos produits pendant la pandémie et que nous ayons élargi notre portefeuille de produits grâce à l'acquisition d'Axon en mai 2020 nous a certainement aidés à obtenir des résultats aussi solides.

Au cours de ce premier semestre, nous avons également communiqué la nouvelle structure de nos offres basée sur 3 solutions principales : LiveCeption, MediaCeption et MediaInfra. Chaque solution soutient nos clients dans différents types de projets de modernisation. L'un des principaux produits que nous avons lancés ce semestre est notre solution de routage évolutive Media Infra Strada - un premier pas pour EVS dans cette catégorie - avec déjà un premier contrat clé de plus d'un million de dollars en Amérique du Nord ».

Serge Van Herck, enfin, a commenté la situation liée à la COVID-19 : « En fonction des niveaux de vaccination et des réglementations des différents pays où nous avons des filiales, nous rouvrirons progressivement nos bureaux pour un fonctionnement normal à partir de septembre. Nous allons tirer parti de tous les avantages de l'expérience que nous avons acquise au cours de ces 18 derniers mois en matière de coopération à distance. Nous souhaitons inclure tous les membres de notre personnel dans un nouveau mode de travail hybride ».

Commentant les résultats et les perspectives, Ingrid Rogy, CFO ai, a déclaré : « Je suis vraiment heureuse d'annoncer de tels résultats pour le premier semestre. Grâce à d'importantes commandes passées en 2020 et aux recettes additionnelles liées à MI, nous enregistrons une augmentation du chiffre d'affaires de 49 % par rapport à l'année précédente, hors grands événements.

Pour 2021, nous prévoyons que le revenu se situe entre 115 et 125 millions d'euros. Les OPEX devraient légèrement augmenter par rapport à l'année passée à cause des salons professionnels de la fin de l'année et à l'impact annuel de l'acquisition d'Axon, spécialiste des infrastructures médias. Le flux de trésorerie est positivement influencé par l'augmentation de la trésorerie nette provenant des activités opérationnelles ».

EVS Market Dynamics, le programme de transformation PLAYForward et l'arrivée de nouveaux clients

Le secteur de la diffusion et des médias évolue vers une nouvelle normalité. Les grands événements sportifs de l'été ont poussé nos clients LSP à relancer leurs investissements pour offrir au public la meilleure expérience possible grâce à nos dernières technologies de production en direct de haute qualité. Nos clients LAB continuent de procéder à la modernisation de leur infrastructure globale en exploitant les principales bases technologiques de l'IP, de la virtualisation, du 4K, du HDR et de la production à distance. En raison de la Covid, les clients LAB ont organisé les grands événements estivaux avec beaucoup moins de personnel dans le pays hôte, le Japon, par rapport aux événements précédents. Grâce à EVS MediaHub - partiellement déployée dans le cloud, les journalistes ont bénéficié dans leur pays d'origine d'un accès très efficace à tous les médias comme s'ils assistaient à l'événement.

En ligne avec notre stratégie PLAYForward visant à vendre plus de solutions, EVS a lancé la nouvelle version du site web en mettant mieux en évidence les 3 catégories de solutions :

LiveCeption: Production en direct, rediffusion et temps forts qui améliorent l'expérience des supporters ;





MediaCeption: Gestion des actifs de production pour une rotation rapide et facile ;

MediaInfra: Solutions de routage et d'infrastructure pour contrôler et traiter tous les flux de médias.

Nous avons lancé la solution de routage innovante et évolutive MediaInfra Strada, basée sur Cerebrum, la plateforme Neuron et les routeurs IP. Nos clients peuvent maintenant tracer un chemin d'évolution sans heurts pour leur modernisation vers une infrastructure IP complète tout en s'assurant que tous leurs investissements sont sûrs pour l'avenir grâce à la forme de virtualisation assurée par la solide plateforme Neuron. Dans le domaine des infrastructures médias, le projet d'intégration d'Axon est maintenant finalisé. Les aspects restant de l'intégration font désormais partie des projets de transformation continue d'EVS.

Nous observons également un engouement significatif pour le service cloud XtraMotion, récemment lancé dans le cadre de notre offre LiveCeption, qui permet à nos clients de proposer des replays en super-slow-motion à partir de n'importe quelle caméra. Et ce sur la base de workflows hybrides exploitant l'IA dans le cloud.

Le nouveau programme de partenariat de distribution a été lancé et a déjà suscité un certain engouement pour les versions « essentielles » des solutions d'EVS, ce qui nous permet de nous adresser à différents niveaux du marché, comme nous l'avons défini dans la stratégie PLAYForward.

Quelques grands succès du premier semestre :

Fourniture et assistance réussies pour des solutions dédiées aux grands événements, y compris le Superbowl et les événements sportifs d'été

Toujours plus de solutions de nouvelle génération pour accompagner les clients dans leur transformation

Confirmation par les principaux centres de production de médias et de diffusion de l'accélération de l'adoption de la nouvelle plate-forme VIA d'EVS, qui tire parti du réseau IP (protocole SMPTE 2110) et de son système de gestion des actifs de production en direct de dernière génération :

Engagement à moyen terme des LSP du monde entier pour la mise à niveau continue de leurs serveurs de rediffusion

Nouveaux clients achetant nos solutions dans leurs versions « essentielles » pour la production de rediffusion et le système VAR, parfois par des ventes directes, parfois grâce au nouveau programme de partenariat de distribution

Première transaction de plus d'un million de dollars dans la région NALA avec la solution de routage évolutive MediaInfra Strada

Contrats signés pour les grands événements de 2022

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021

Au premier semestre 2021, le chiffre d'affaires d'EVS, négativement impacté par la fluctuation des taux de change, a atteint 61,8 millions d'euros, soit une augmentation de 56,1 % par rapport au premier semestre 2020.

À taux de change constant, le chiffre d'affaires a augmenté de 59,6 % par rapport à l'année précédente et de 52,9 % si l'on exclut les locations pour grands événements.

Chiffre d'affaires - en millions d'euros 1H21 1H20 1H21/1H20 Total déclaré 61.8 39.6 +56.1% Total à taux de change constant 63.2 39.6 +59.6% Total à taux de change constant et hors locations pour grands événements 58.7 38.4 +52.9%

Les recettes d'EVS sont affectées par la fluctuation des taux de change EUR/USD et peuvent avoir un impact significatif sur nos résultats même si elle a également un impact sur le coût de nos opérations aux États-Unis et sur le coût de nos marchandises vendues.

Au premier semestre, (hors locations pour grands événements), les LSP ont représenté 43 % (42 % au premier semestre 2020) du chiffre d'affaires, les LAB, 50 % (56 % au premier semestre 2020).

Géographiquement, les recettes (hors locations pour grands événements) se répartissent comme suit au premier semestre 2021.

Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) : 32,1 millions d'euros (18,2 millions d'euros au premier semestre 2020)

Amériques (NALA) : 15,8 millions d'euros (12,9 millions d'euros au premier semestre 2020)

Asie et Pacifique (APAC) : 9,4 millions d'euros (7,3 millions d'euros au premier semestre 2020)





Résultats du premier semestre 2021

La marge brute consolidée s'élève à 68,9 % au premier semestre 2021, contre 68,2 % au premier semestre 2020, et ce en raison d'une marge brute inférieure sur les produits MediaInfra (ex-Axon) et de l'augmentation des coûts de personnel dans les départements opérationnels. Les coûts d'exploitation ont augmenté de 15,4 % par rapport à l'année précédente, ce qui s'explique par l'augmentation générale du nombre total des membres du personnel et de leur rémunération ; l'augmentation du nombre total des membres du personnel est principalement liée à l'acquisition d'Axon en mai 2020. La marge d'EBIT du 1er semestre 2021 s'élève à 24,9 %, contre 8,3 % au 1er semestre 2020, principalement en raison de l'augmentation des recettes. Les impôts sur le revenu sont positifs, principalement en raison de l'effet des diverses incitations fiscales qui ne sont pas directement liées au niveau des recettes. Le bénéfice net du groupe s'élève à 15,6 millions d'euros au premier semestre 2021, contre 3,3 millions d'euros au premier semestre 2020. Le résultat de base par action s'élève à 1,16 EUR au premier semestre 2021, contre 0,24 EUR au premier semestre 2020.

Membres du personnel

À la fin du mois de juin 2021, EVS employait 542 membres du personnel (ETP). Cela représente une augmentation de 10 membres du personnel par rapport à la fin du mois de juin 2020. La taille de l'ensemble du personnel devrait légèrement augmenter en 2021.

Bilan et état des flux de trésorerie

EVS a encore renforcé son bilan avec une situation de trésorerie nette de 41,795 millions d'euros et un faible niveau d'endettement (dont 10,7 millions d'euros liés à la norme IFRS 16), ce qui se traduit par un total de fonds propres représentant 73,4 % du total du bilan à la fin juin 2021.

Les terrains et bâtiments comprennent principalement le siège social en Belgique (Liège) ainsi que le droit d'usage des bureaux à l'étranger (IFRS16). Les amortissements semestriels sur bâtiments et autres immobilisations corporelles (y compris les actifs liés au droit d'usage) ont atteint 3,4 millions d'euros. Le passif comprend 15,1 millions d'euros de dettes financières (y compris les parties à court et à long terme), principalement liées aux engagements financiers contractés au titre de location pour 10,7 millions d'euros et aux emprunts pour 4,4 millions d'euros.

Les stocks s'élèvent à 24,8 millions d'euros et comprennent une valeur d'environ 2,8 millions d'euros d'équipements MediaInfra (ex Axon).

Au cours du 1er semestre 2021, 1,5 millions d'euros ont été reconnu au titre de dépréciation nette de stock comptabilisés comme charges dans les coûts des ventes, contre 0,9 million d'euros au cours de la même période 2020.Cette augmentation est déclenchée par l'examen continu de l'obsolescence technologique de certains articles en stock liés à une gamme de produits classés en fin de vie à la fin juin 2021.

Au passif, les provisions à long terme comprennent la provision pour la garantie technique, pièces et main d'œuvre comprises, des produits EVS. Les autres montants à payer comprennent la provision liée au complément de prix attendu pour l'acquisition d'Axon (clause d'earn out) ainsi que les avances de certains clients.

La trésorerie nette provenant des activités opérationnelles s'élève à 13,7 millions d'euros au premier semestre 2021, contre 8,5 millions d'euros au premier semestre 2020. Au 30 juin 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 56,9 millions d'euros. Il s'agit d'une augmentation par rapport à la fin de 2020, qui s'explique principalement par la croissance de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation, ainsi que par la diminution globale de la trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement et de financement. Cette dernière comprend principalement les dividendes versés en 2021 et les paiements d'emprunts et de baux.

À la fin du mois de juin 2021, il y avait 14 327 024 actions EVS en circulation, dont 925 140 étaient détenues par la société. À la même date, 138 832 warrants étaient en circulation avec un prix d'exercice moyen de 28,90 euros et une échéance en décembre 2022, ainsi que 187 000 warrants avec un prix d'exercice moyen de 13,69 euros et une échéance en octobre 2026.

Rachat d'actions

Le 6 mai 2020, EVS a annoncé la fin du programme de rachat d'actions 2018, après avoir acheté 528 684 actions à un prix moyen de 18,9149 euros. Le 6 mai 2020, EVS a annoncé le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 5 millions d'euros. En 2020, EVS a acheté 337 155 actions à un prix moyen de 14,8300 euros, pour un total de 4 999 999 euros. En 2021, EVS n'a pas acheté d'actions supplémentaires. Aucun autre programme de rachat d'actions n'a été annoncé.

En dehors du programme de rachat d'actions, aucune action n'a été utilisée pour l'exercice de warrants par les employés. L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 mai 2021 a approuvé l'attribution de 3 016 actions aux employés d'EVS (attribution de 10 actions à chaque membre du personnel au prorata de son temps d'occupation effectif ou assimilé en 2020) en récompense de leur contribution aux succès du groupe.

Mandats sociaux

Lors de la dernière assemblée générale du 18 mai, le mandat d'administrateur de 7 Capital SRL, représentée par Chantal De Vrieze comme administratrice, a été renouvelé pour 4 ans. Le conseil d'administration est actuellement composé de six administrateurs :

Johan Deschuyffeleer, administrateur indépendant et président (représentant The House of Value BVBA) ;

Michel Counson, administrateur délégué ;

Martin De Prycker, administrateur indépendant (représentant InnoConsult BVBA) ;

Chantal De Vrieze, administratrice indépendante (représentant 7 Capital SRL) ;

Philippe Mercelis, administrateur indépendant;

Anne Cambier, administratrice indépendante (représentant Accompany You SRL)

Perspectives pour le second semestre 2021

Les recettes comptabilisées au 30 juin 2021 s'élèvent à 85,5 millions d'euros, soit +47,2 % par rapport aux 58,1 millions d'euros de l'année dernière à la même date (hors locations pour grands événements).

En plus de ces recettes comptabilisées à facturer en 2021, EVS a déjà décroché 31,1 millions d'euros de commandes à facturer en 2022 et au-delà (y compris 8,1 millions d'euros de locations pour les grands événements de 2022), ce qui représente une augmentation de 18,7 % (ou de 70,4 % hors locations pour grands événements) par rapport aux 26,2 millions d'euros à la même date l'année dernière.

Grâce à cette forte évolution continue du carnet de commandes, les prévisions du chiffre d'affaires 2021 augmentent de 5 millions d'euros pour atteindre de 115 à 125 millions d'euros.

Les coûts d'exploitation continuent d'être gérés de près et EVS s'attend à ce qu'ils augmentent légèrement par rapport à 2020 en raison de la tenue de salons professionnels en fin d'année et de l'impact sur l'année entière de l'acquisition d'Axon, spécialiste d'infrastructures médias.

EVS s'attend à ce que le pourcentage de marge brute soit impacté négativement par une potentielle pénurie et retard des composants et matières premières ainsi qu'une augmentation des coûts de ces derniers. La marge brute inférieure sur les produits MediaInfra (ex-Axon) a aussi un impact négatif sur le pourcentage de la marge brute consolidé.

Glossaire

Terme Définition Recettes comptabilisées Recettes des années précédentes et de l'année en cours déjà reconnues et commandes des années précédentes et de l'année en cours dont la comptabilisation est prévue dans l'année civile en cours Carnet de commandes à court terme Recettes prévues pour être reconnues au cours de la prochaine année civile sur la base des commandes en cours Carnet de commandes à long terme Recettes prévues pour être reconnues dans les années suivant la prochaine année civile sur la base des commandes en cours Carnet de commandes <date> Recettes prévues pour être reconnues après le <date> sur la base des commandes en cours























Pilier du marché des LAB























LAB - Live Audience Business (entreprises d'audience en direct)

Recettes provenant de clients qui utilisent les produits et solutions EVS pour créer du contenu pour leur propre usage

Ce pilier du marché couvre les types de clients suivants :

diffuseurs, stades, lieux de culte, centres médiatiques d'entreprise, organisations sportives, gouvernements et institutions, universités et collèges. Pilier du marché des LSP LSP - Live Service Providers (fournisseurs de services en direct)

Recettes provenant de clients utilisant les produits et solutions EVS pour servir les « clients LAB »

Ce pilier du marché couvre les types de clients suivants :

sociétés de location et d'installation, sociétés de production, opérateurs indépendants, partenaires technologiques et intégrateurs de systèmes achetant pour leur propre usage. Pilier du marché des BER BER - Big Events Rental (locations pour grands événements)

Recettes provenant de locations pour grands événements non annuels

Ce pilier du marché couvre les types de clients suivants : diffuseurs hôtes de grands événements.

Conférence téléphonique

EVS tiendra une conférence téléphonique en anglais aujourd'hui à 15h30 CEST pour les analystes financiers et les investisseurs institutionnels. Les autres parties intéressées peuvent se joindre à l'appel en mode d'écoute seulement. La présentation utilisée lors de la conférence téléphonique sera disponible sur le site web d'EVS peu avant l'heure indiquée.

Conference call - Registration required

Online registration : http://emea.directeventreg.com/registration/6174585 Webcast player URL: https://edge.media-server.com/mmc/p/fbzqhedw

Au calendrier d'EVS:

18 Novembre 2021 : La situation financière au troisième trimestre 2021

États financiers consolidés intermédiaires condensés

NOTE 1 : COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ CONDENSÉ

(en milliers d'euros) Annexe 1H21

Revu 1H20

Revu Chiffre d'affaires 5.3 61,779 39,573 Coût des ventes -19,221 -12,569 Bénéfice brut 42,558 27,004 Marge brute % 68.9% 68.2% Frais de vente et d'administration -14,837 -12,566 Frais de recherche et de développement -12,221 -10,874 Autres produits 51 65 Autres dépenses -43 -42 Rémunération sous forme d'actions et plan ESOP -125 -298 Bénéfice d'exploitation (EBIT) 15,383 3,289 Marge d'exploitation (EBIT) % 24.9% 8.3% Produits d'intérêt sur prêts et dépôts 68 8 Charges d'intérêt -447 -383 Autres produits (ou charges) financiers nets 5.6 322 7 Part dans le résultat de l'entreprise mise en équivalence 213 37 Bénéfice avant impôts (PBT) 15,539 2,960 Impôts sur le revenu 5.7 56 298 Bénéfice net 15,595 3,258 Imputable à : Intérêt minoritaire - - Actionnaires de la société mère 15,595 3,258 RÉSULTATS PAR ACTION (en nombre d'actions et en EUR) 1H21

Revu 1H20

Revu Nombre moyen pondéré d'actions souscrites pour la période moins les actions propres



13,399,342 13,818,500



Nombre moyen pondéré d'actions entièrement diluées



13,586,342 13,818,500



Résultat de base - part du groupe



1.16 0.24 Résultat dilué - part du groupe (1) 1.15 0.24 ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT GLOBAL



(en milliers d'euros) 1H21

Revu 1H20

Revu Bénéfice net 15,595 3,258 Autres éléments du résultat global de la période



Écarts de conversion monétaire



199 7 Autre augmentation (et diminution) - -3 Total des éléments recyclable 199 4 Total du résultat global de la période 15,794 3,262 Imputable à : Intérêt minoritaire - - Part du groupe 15,794 3,262

(1) Le bénéfice dilué par action comprend 187 000 warrants attribués en décembre 2020 et en circulation à la fin de l'année avec un prix d'exercice inférieur au prix de l'action. L'échéance de ces 187 000 bons de souscription est en octobre 2026. Il ne comprend pas 138 832 bons de souscription en circulation à la fin de 2010 car ils ne sont pas susceptibles d'exercice étant donné que les prix d'exercice étaient supérieurs au prix de l'action.







NOTE 2: CONDENSÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE

(BILAN)

ACTIF

(en milliers d'euros) Notes 30 juin 2021

Revu 31 décembre 2021

Audit Actifs non courants: Goodwill 2,832 2,832 Autres immobilisations incorporelles 6,468 7,041 Terrains et bâtiments 5.11 50,392 51,662 Autres immobilisations corporelles 4,391 5,034



Investissement comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence



1,973 1,760 Autres créances à long terme 1,754 543 Actifs d'impôts différés 7238 8,725 Autres actifs financiers 396 395 Total des actifs non courants 75,444 77,992 Actifs courants : Stocks 24,813 22,579 Créances commerciales 39,123 30,728



Autres créances, charges différées et produits à recevoir



7,516 5,930 Autres actifs financiers 175 120 Trésorerie et équivalents de trésorerie 56,921 52,668 Total des actifs courants 128,548 112,024



Actifs classés comme détenus en vue de la vente



5.3.5 - - Total des actifs 203,992 190,016





CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

(en milliers d'euros) Notes 30 juin 2021

Revu 31 décembre 2020

Audit Fonds propres : Capital 8,772 8,772 Réserves 158,267 149,309 Actions propres -17,776 -17,835 Total des réserves consolidées 140,491 131,474 Différences de conversion 475 276 Fonds propres imputables aux actionnaires de la société mère



149,739 140,522 Intérêt minoritaire - - Total des fonds propres 5.4 149,739 140,522 Provisions à long terme 1,360 1,299 Impôts différés passifs 12 1,389 Dettes financières à long terme 5.11 11,174 12,251 Autres dettes à long terme 993 993 Passif à long terme 13,540 15,932 Part des dettes financières à court terme 5.11 3,951 4,713 Dettes commerciales 7,483 5,775 Montants à payer pour les salaires et cotisations sociales 7,773 7,005 Impôt sur le revenu à payer 2,308 2,259 Autres dettes, avances reçues, charges à payer et produits différés



5.6 19,199 13,811 Passif à court terme 40,714 33,562 Total des fonds propres et du passif 203,992 190,016

NOTE 3 : CONDENSÉ DE L'ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

Notes 1H21

Revu 1H20

Revu Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles



Bénéfice net, part du groupe 15,595 3,258 Ajustement pour: - Autres produits -4 - Amortissements et dépréciation des immobilisations 3,443 2,985 - Rémunération sous forme d'actions et ESOP 5.4 125 298 - Provisions 61 -258 - Impôts sur le revenu (+) / Gain (-) -56 -298 -Dépenses d'intérêt (+) / Produits (-) 58 367 -Part du résultat des entités comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence -213 -37 Ajustement pour les variations des éléments du fonds de roulement :



-Stock -2,153 -5,968 -Créances commerciales -9,118 8,354 -Autres créances, charges différées et produits à recevoir -1,398 -562 -Dettes commerciales 1,690 -1,664 -Montants à payer pour les salaires et cotisations sociales



664 -2,555 -Autres dettes, avances reçues, charges à payer et produits différés 4,777 2,459 -Différences de conversion 184 109



Trésorerie générée par les opérations 13,658 6,484 Impôts sur les revenus payés 5.7 88 2,029



Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles 13,746 8,513 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement



Achat d'actifs incorporels -133 -38 Achat d'actifs corporels (terrains et bâtiments et autres actifs corporels) -590 -4,647 Cession d'actifs corporels - - Acquisitions d'entreprises 0 -9,614 Autres actifs financiers -1 -56 Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -725 -14,356



Flux de trésorerie provenant des activités de financement Remboursements d'emprunts 5.11 -521 -2,025 Produits des nouveaux emprunts 0 8,547 Paiement des dettes de location -1,324 -737 Intérêts payés -231 -382 Intérêts reçus 68 8 Dividende reçu d'une entreprise détenue - - Dividende payé - acompte sur dividende - - Dividend payé - dividende final -6,761 - Autre affectation - -300 Acquisition / vente d'actions propres 5.4 - -4,059







Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement -8,769 1,052



Augmentation / Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 4,252 -4,790 Différence de change nette (incluse dans l'augmentation nette de la trésorerie en 2021) 364 -22



Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 52,668 59,010



Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 56,921 54,199

NOTE 4 : CONDENSÉ DE L'ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

(en milliers d'euros) Capital Réserves Actions propres Écarts de conversion monétaire Fonds propres, part du groupe Intérêts sans contrôle Total

des fonds propres Solde au 1er janvier 2020 (déclaré) 8,772 142,149 -9,927 767 141,761 - 141,761 Total du résultat global de la période 3,255 7 3,262 3,262 Acquisition de la participation minoritaire - Paiements en actions 298 298 298 Acquisition/Ventes d'actions propres -4,059 -4,059 -4,059 Dividende final - - - Acompte sur dividend - Autre affectation -300 -300 -300 Solde au 30 juin 2020 8,772 145,403 -13,986 774 140,962 - 140,962





(en milliers d'euros) Capital Réserves Actions propres (Note 5.4) Écarts de conversion monétaire Fonds propres, part du groupe Intérêt minoritaire Total des fonds propres Solde au 1er janvier 2021 (déclaré) 8,772 149,308 -17,835 276 140,522 - 140,522 Total du résultat global de la période 15,595 199 15,794 15,794 Augmentation des fonds propres - - - - - Paiements en actions 125 125 125 Operations avec des actions propres 59 59 59 Dividende final -6,761 -6,761 -6,761 Acompte sur dividend - - Autre affectation - - Solde au 30 juin 2021 8,772 158,267 -17,776 475 149,739 - 149,739

NOTE 5 : NOTES CONCERNANT LES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

NOTE 5.1: BASE DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS

Les états financiers consolidés du Groupe EVS, relatifs à la période de 6 mois se terminant le 30 juin 2021, sont établis et présentés conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées par l'Union européenne.

Le cadre et les normes comptables adoptés par la Commission européenne sont accessibles via le lien suivant sur le site web :

http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/index_en.htm. Les états financiers intermédiaires condensés du groupe pour la période de 6 mois se terminant le 30 juin 2021 ont été autorisés à être publiés par le Conseil d'administration le 20 août 2021. Ce rapport intermédiaire ne fournit qu'une explication des événements et des transactions qui sont significatifs pour la compréhension des changements de la situation financière depuis la dernière période de reporting annuelle et doit donc être lu conjointement avec les états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

NOTE 5.2: POLITIQUES ET MÉTHODES COMPTABLES SIGNIFICATIVES

Ces états financiers intermédiaires condensés ont été préparés conformément à la norme IAS 34 Information financière intermédiaire, publiée par l'IASB et adoptée par l'UE. Les politiques et méthodes comptables adoptées pour la préparation des états financiers consolidés IFRS de la société sont cohérents avec celles qui sont appliquées dans les états financiers consolidés 2020. Les politiques et méthodes comptables IFRS de la société sont disponibles dans le rapport annuel 2020 sur le site www.evs.com, à l'exception des normes IFRS et des interprétations IFRIC - nouvelles, modifiées ou révisées - qui ont été adoptées le 1er janvier 2021 et qui sont énumérées ci-dessous.

Amendements aux normes IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16 Réforme des taux d'intérêt de référence - Phase 2

Amendement à l'IFRS 16 Contrats de location : Allègements de loyer liés à la Covid-19 au-delà du 30 juin 2021 (applicable pour les périodes annuelles commençant le 1er avril 2021, mais pas encore approuvé dans l'UE)

L'adoption de ces prises de position - nouvelles, amendées ou révisées - n'a pas eu d'impact significatif sur les états financiers consolidés du groupe.

NOTE 5.3: INFORMATION SECTORIELLE

D'un point de vue opérationnel, l'entreprise est intégrée verticalement, la majorité de son personnel travaillant au siège, en Belgique, y compris les départements de R&D, de production, de marketing et d'administration. Ceci explique que la majorité des investissements et des coûts se situent au niveau de la société mère belge. Les filiales étrangères sont principalement des bureaux de vente et de représentation. Le principal décideur opérationnel, à savoir le Comité exécutif, examine les résultats d'exploitation et les plans de gestion, puis prend les décisions relatives à l'affectation des ressources à l'échelle de l'entreprise.

Les recettes liées aux produits de même nature (équipement de production de diffusion numérique) sont réalisées par des équipes commerciales polyvalentes. Le reporting interne de l'entreprise est le reflet de l'organisation opérationnelle mentionnée ci-dessus et se caractérise par une forte intégration des activités de l'entreprise.

Par conséquent, la société est composée d'un seul segment selon la définition de l'IFRS 8 et le compte de résultat consolidé du groupe reflète ce segment unique. Tous les actifs à long terme sont situés dans la société mère EVS Broadcast Equipment SA, établie en Belgique.

La société ne fournit qu'un seul type de produit : des solutions basées sur des flux de travail virtuels avec une architecture modulaire cohérente. C'est le produit d'EVS. Il n'y a pas d'autres catégories d'activités significatives, que ce soit individuellement ou globalement. En effet, des modules identiques peuvent répondre aux besoins de différents marchés. Nos clients eux-mêmes sont souvent multi-marchés. Fournir des informations pour chaque module n'est donc pas pertinent pour EVS.

Au niveau géographique, nos activités sont réparties entre les régions suivantes : Asie-Pacifique (APAC), Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), Amérique (NALA). Cette division suit l'organisation des services commerciaux et d'assistance technique au sein du groupe, qui opèrent dans le monde entier. Une quatrième catégorie est consacrée aux événements mondiaux (locations pour grands événements).

L'entreprise fournit des informations complémentaires avec une présentation des recettes par pilier du marché des LSP (Live Service Providers ou fournisseurs de services en direct), des LAB (Live Audience Business ou entreprises d'audience en direct) et des locations pour grands événements (contrats de location relatifs aux grands événements sportifs).

Enfin, les ventes sont présentées par nature : systèmes et services.

5.3.1. Informations sur les recettes par destination

Les recettes peuvent être présentées par pilier de marché : « Fournisseur de services en direct (LSP) », « Activités d'audience en direct (LAB) » et des « locations pour grands événements ».

La maintenance et le service après-vente sont inclus dans la solution complète proposée aux clients.

Recettes (en milliers d'euros) 1H21 1H20 % 1H21/

1H20 Live Audience Business (Activité d'audience en direct) 30,614 21,996 +39.2% Live Service Provider (Fournisseur de services en direct) 26,655 16,436 +62.2% Big event rentals (Locations pour grands événements) 4,510 1,141 +293.4% Total des recettes 61,779 39,573 +56.1%

5.3.2. Informations sur les recettes par position géographique

Les activités sont réparties en trois régions : Asie-Pacifique (APAC), Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), Amériques.

En plus, nous identifions les locations pour grands événements.

Chiffre d'affaires par période (en milliers d'euros) APAC

hors événements EMEA

hors événements Ameriques

hors événements Locations pour grands événements TOTAL Chiffre d'affaires du 1er semestre 9,379 32,133 15,757 4,510 61,779 Evolution par rapport au premier semestre (%) +28.1% +76.9% +21.9% +293.4% +56.1% Variation par rapport au 1H20 (%) à taux de change constant +28.1% +76.9% +33.2% +293.4% +59.8% Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 7,324 18,178 12,930 1,141 39,573

Le chiffre d'affaires réalisé en Belgique (pays d'origine de la société) avec des clients externes représente moins de 5 % du total du chiffre d'affaires par période. Au cours des 12 derniers mois, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires significatif avec des clients externes (selon la définition de l'IFRS 8) dans un seul pays : les États-Unis (Amériques, 24,9 millions d'euros au cours des 12 derniers mois).

5.3.3. Informations sur les recettes par nature

Les recettes peuvent être présentées par nature :

Recettes (en milliers d'euros) 1H21 1H20 % 1H21/

1H20 Vente d'équipements 52,733 33,154 +59.1% Autres services 9,046 6,419 +40.9% Total des recettes 61,779 39,573 +56,1%

Les autres services comprennent le conseil, les installations, la gestion de projet, la formation, la maintenance et le support à distance. Les contrats de travaux en cours sont inclus dans les deux catégories.

5.3.4. Informations sur les gros clients

Au cours des 6 derniers mois, aucun client externe de l'entreprise n'a représenté plus de 10 % du chiffre d'affaires.

5.3.5. Autres produits et actifs destinés à la vente

A la fin du mois de juin 2021, il n'y avait pas d'actifs destinés à la vente.

NOTE 5.4: TITRES DE PARTICIPATION

Le nombre d'actions propres a évolué comme suit au cours de la période, ainsi que les warrants en circulation.

2021 2020 Nombre d'actions propres au 1er janvier 928,207 400,180 Acquisition d'actions propres sur le marché - 281,611 Vente d'actions propres sur le marché - - Affectation aux plans de participation des employés aux bénéfices -3,067 -16,280 Vente liée au plan d'actionnariat des employés (ESOP) et autres transactions - - Nombre d'actions propres au 30 juin 925,140 665,511 Bons de souscription en circulation au 30 juin 325,832 138,832

Au premier semestre 2021, le groupe n'a pas racheté ses propres actions en bourse. Aucune action n'a été utilisée pour l'exercice de warrants par les employés.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 mai 2021 a approuvé l'attribution de 3 067 actions aux employés d'EVS (attribution de 10 actions à chaque membre du personnel au prorata de son temps d'occupation effectif ou assimilé en 2020) en récompense de leur contribution aux succès du groupe.

NOTE 5.5: DIVIDENDES

L'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2021 a approuvé le versement d'un dividende brut total de 0,50 euro par action.

(en milliers d'euros) # Coupon 2021 2020 - Acompte sur dividende pour 2019 (0.50 EUR par action moins les actions propres) 29 - 6,914 - Dividende final pour 2020 (0.50 EUR par action moins les actions propres) 30 6,761 - Total des dividendes versés 6,761 6,914

En ligne avec la politique annoncée par le conseil d'administration de payer un dividende stable, un dividende de 1,00 euro par action pour l'année fiscale 2021 devrait être payé sujet à des contions de marché raisonnable pour le second semestre 2021.

NOTE 5.6: AUTRES PRODUITS (OU CHARGES) FINANCIERS NETS

(en milliers d'euros) 1H21 1H20 Variation de la juste valeur des instruments financiers -7 -89 Résultats des opérations de change 268 30 Autres résultats financiers 61 67 Autres produits (ou charges) financiers nets 322 7

La monnaie fonctionnelle de la société EVS Broadcast Equipment SA et de toutes ses filiales est l'euro, à l'exception de la filiale EVS Inc., dont la monnaie fonctionnelle est le dollar américain, et de la filiale Axon Digital Design LTD., dont la monnaie fonctionnelle est la livre sterling. La monnaie de présentation des états financiers consolidés du Groupe EVS est l'euro.

Pour plus d'informations sur les taux de change, voir également la note 5.9.

Les justes valeurs estimées des actifs et passifs financiers sont égales à leurs valeurs comptables dans le bilan.

Périodiquement, le Groupe EVS mesure son exposition anticipée au risque des opérations de change sur un an, principalement en ce qui concerne le risque EUR/USD. Étant donné que le groupe a une « position longue » par rapport au dollar américain et, sur la base des prévisions de recettes, EVS couvre les entrées nettes futures en USD par des contrats de change à terme. La variation de la juste valeur des contrats de change à terme passe directement par le compte de résultat (autres résultats financiers) car le groupe n'applique pas la comptabilité de couverture à ces transactions. Les techniques d'évaluation utilisées sont principalement basées sur les taux au comptant, les taux à terme et les courbes de taux d'intérêt.

Au 30 juin 2021, le groupe détient 1,5 million d'USD en contrats de change à terme, dont la date d'échéance moyenne est en décembre 2021, et un taux de change moyen EUR/USD de 1,2182 plus 2 millions de GBP en contrats de change à terme, dont la date d'échéance moyenne est en décembre 2021, et un taux de change moyen GBP/EUR de 1,1320. La juste valeur de ces instruments financiers au 30 juin 2021 s'élève à -0,1 million d'euros.

Une contrepartie éventuelle comprise entre -0,5 million d'euros (complément de prix à rembourser par les vendeurs - reverse earn-out) et 2,5 millions d'euros maximum (complément de prix à payer par la société - earn-out) en fonction de la marge brute réalisée par Axon sur la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021. La juste valeur de la contrepartie éventuelle s'élève à 1,0 million d'euros à la date d'acquisition et n'a pas changé à la date du rapport.

La juste valeur classée au niveau 3 a été estimée sur la base d'un modèle dans lequel les résultats possibles sont pondérés par leur probabilité. La donnée non observable à laquelle cette évaluation de la juste valeur est la plus sensible est le montant estimé de la marge brute d'Axon sur la période de référence.

En fonction du niveau réel de la marge brute d'Axon, la société est exposée à un impact futur sur le compte de résultat compris entre une perte de 1,5 million d'euros (dans le cas où le complément de prix maximum est atteint) et un gain de 1,5 million d'euros (en cas de reverse earn-out).

NOTE 5.7: IMPÔTS SUR LE REVENU

(en milliers d'euros) 1H2021 1H2020 - Impôt courant sur le revenu (charge) 494 -188 - Impôt différé sur le revenu (charge) -438 486 Total 56 298

Les impôts sur le revenu restent positifs principalement en raison de l'effet des diverses incitations fiscales (cfr rapport annuel 2020) qui ne sont pas directement liées au niveau des recettes.

Le taux d'imposition effectif pour la période se terminant le 30 juin 2021 est de -0,4 % (-10,2 % pour la même période en 2020).

L'évolution du taux d'imposition effectif s'explique principalement par :

la diminution de l'impôt courant en raison d'un allègement fiscal de 0,7 million d'euros reçu au cours du premier semestre de 2021 ;

l'augmentation de l'impôt différé sur le revenu est due à l'augmentation du bénéfice avant impôt de 12,6 millions d'euros, qui a un impact sur la perte fiscale récupérable de 0,2 million d'euros, ainsi qu'à l'annulation de certaines différences temporaires.

NOTE 5.8: EFFECTIF

(en equivalents temps plein) Au 30 juin 2021 542 2020 532 Variation +1.9%

NOTE 5.9: TAUX DE CHANGE

Les taux de change USD/EUR et GBP/EUR influencent principalement les comptes financiers consolidés, et ils ont été pris en compte comme suit.

Taux de change USD/EUR Moyenne 1H Au 30 juin 2021 1.2049 1.1884 2020 1.1024 1.1198 Variation +9.3% +6.13%





Taux de change GBP/EUR Moyenne 1H Au 30 juin 2021 0.8682 0.8580 2020 0.8746 0.9124 Variation +0.73% -5.97%

NOTE 5.10: DETTE FINANCIÈRE

Le 16 juin 2020, un nouveau prêt de 5,5 millions d'euros a été négocié avec BNP Paribas Fortis afin de financer partiellement l'acquisition d'Axon. Le calendrier de remboursement prévoit un premier remboursement de 0,6 million d'euros au dernier trimestre 2020 et des versements annuels de 1,1 million d'euros entre 2021 et 2024, avec un remboursement final de 0,6 million d'euros en 2025, lorsque le prêt arrivera à échéance. En juin 2021, EVS a payé 0,6 million d'euros, intérêts compris.

Le 29 juin 2020, une ligne de crédit roll-over de 5,0 millions d'euros a été négociée avec la banque Belfius afin de financer partiellement l'acquisition d'Axon. Cette ligne de crédit amortissable prendra fin au plus tard le 30/06/2025. À ce jour, EVS n'a pas utilisé cette facilité de crédit.

NOTE 5.11: ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Les options d'achat d'actions EVS ont été acceptées par le personnel d'EVS dans le cadre du plan d'actionnariat des employés proposé en juin 2021.

Le 7 avril 2021, le conseil d'administration a approuvé le lancement d'un nouveau plan de warrants pour un maximum de 171 000 warrants pour certains employés d'EVS. La période d'acceptation a commencé le 22 juin 2021 et se terminera le 21 août 2021. Les warrants acceptés d'ici la fin juin 2021 n'ont pas d'impact significatif sur les états financiers d'EVS. Ainsi, ce plan sera entièrement reconnu à la fin de la période d'acceptation. Des informations complémentaires concernant ce plan seront détaillées dans le rapport annuel de fin d'année 2021.

Il n'y a pas eu d'autres événements postérieurs à la clôtures susceptibles d'avoir un impact significatif sur le bilan ou le compte de résultat d'EVS.

NOTE 5.12: RISQUES ET INCERTITUDES

Investir dans les actions d'EVS comporte des risques et des incertitudes.

Les risques et incertitudes relatifs au reste de l'année 2021 sont similaires aux risques et incertitudes qui ont été identifiés par la direction de l'entreprise et qui sont énumérés dans le rapport de gestion du rapport annuel (disponible à l'adresse www.evs.com).

NOTE 5.13: TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Au cours du premier semestre 2021, les membres du comité exécutif considérés comme parties liées ont reçu un montant total de 646 765 millions d'euros...



Rapport du commissaire aux comptes sur les données comptables présentées dans le communiqué semestriel de la société EVS Broadcast Equipment SA

Nous avons comparé les données comptables reprises dans le communiqué semestriel d'EVS Broadcast Equipment SA avec les Etats Financiers Consolidés Condensés Intermédiaires arrêtés au 30 juin 2021, dont le total du bilan s'élève à K€ 203.992 et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice net (participation du groupe) de K€ 15.595. Nous confirmons que ces données comptables ne présentent pas de disparités significatives par rapport aux Etats Financiers Consolidés Condensés Intermédiaires.

Nous avons émis un rapport d'examen limité relatif à ces Etats Financiers Consolidés Condensés Intermédiaires, déclarant que, sur la base de notre examen limité, aucun élément n'a été révélé qui impliquerait que ces Etats Financiers Consolidés Condensés Intermédiaires ne sont pas présentés, dans tous leurs aspects significatifs, conformément à l'IAS 34 Information Financière Intermédiaire, approuvé par l'Union Européenne.

Liège, le 23 août 2021

Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL

Commissaire aux comptes

représenté par

Marie-Laure Moreau*

Partner

*Agissant au nom d'une SRL

Ref: 22MLM0017

Certification des personnes responsables

Serge Van Herck, CEO*

Ingrid Rogy, CFO ai*

certifient que, sur la base de leurs connaissances,

a) les états financiers condensés, préparés conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées par l'Union européenne, présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation financière et les résultats d'exploitation de l'émetteur et des entreprises comprises dans la consolidation,

b) le rapport des administrateurs présente fidèlement les événements importants et les transactions entre parties liées des six premiers mois de 2021, y compris leur impact sur les états financiers condensés, ainsi qu'une description des risques et incertitudes existants pour les mois restants de l'exercice.

* pour le compte d'un BV

