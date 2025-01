EVS Broadcast Equipment: update du programme de rachat d’actions propres

EVS publie un update de son programme de rachat d'actions propres

Liège, Belgique | Le 13 janvier 2025





EVS Broadcast Equipment rapporte que les transactions suivantes, réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 25 novembre 2024, ont eu lieu entre le 6 et le 10 janvier 2025:

Date de la transaction Nombre d’actions acquises Prix moyen (EUR) Prix le plus haut (EUR) Prix le plus bas (EUR) Total (EUR) Marché 06-01-25 3.403 30,6480 30,85 30,35 104.295 XBRU 07-01-25 4.244 31,1406 31,40 30,90 132.161 XBRU 08-01-25 4.400 31,1701 31,30 31,05 137.148 XBRU 09-01-25 3.919 30,9956 31,15 30,85 121.472 XBRU 10-01-25 4.409 30,8816 31,05 30,80 136.157 XBRU Total 20.375 30,9808 31,40 30,75 631.234

En date du 10 janvier 2025 et depuis le début du programme de rachat, EVS a acheté 108.339 actions à un prix moyen de 30,4959 EUR, représentant au total 3.303.896,4 EUR. Cela correspond à 33,04% du programme annoncé de 10 millions d’euros.

Après les transactions susmentionnées, le nombre total d'actions propres s'élève à 962.612 actions au 10 janvier 2025 (dont 776.508 actions déjà détenues par la société avant le début du programme de rachat d'actions).

Les détails relatifs à l'acquisition d'actions propres par EVS Broadcast Equipment sont disponibles sur https://evs.com/investors/share-buyback

À propos d’EVS

Nous créons du retour sur émotion

EVS est reconnu mondialement comme un leader dans la fourniture de technologie vidéo en direct pour les productions broadcast et de nouveaux médias. Couvrant l'ensemble du processus de production, les solutions EVS sont utilisées par les équipes de production du monde entier pour fournir les images sportives en direct les plus captivantes, les émissions de divertissement à succès et des contenus d’actualité à des milliards de téléspectateurs chaque jour - et en temps réel. Alors que nous continuons à étendre notre présence, notre engagement en faveur d'une croissance durable pour notre entreprise et pour le secteur est clairement démontré par notre stratégie ESG. Cet engagement se reflète non seulement dans nos résultats, mais aussi dans les notes élevées que nous accordent différentes agences. Basée à Liège, en Belgique, la société est présente dans le monde entier avec des bureaux en Australie, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine, employant plus de 700 collaborateurs et assurant des ventes, des formations et un support technique dans plus de 100 pays. EVS est une société cotée sur Euronext Bruxelles: EVS, ISIN: BE0003820371. EVS fait partie, entre autres, des indices Euronext Tech Leaders et Euronext BEL Mid.

