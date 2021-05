EVS BROADCAST EQUIPMENT SA COMMUNIQUE LES RESULTATS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Publication le 18 mai 2021, après la clôture du marché

EVS COMMUNIQUE LES RESULTATS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EVS Broadcast Equipment SA, leader des systèmes de production vidéo en direct, a tenu ce mardi 18 mai 2021 son Assemblée Générale Ordinaire.

Au total, 99 actionnaires représentant 2.695.048 titres, soit 18,8% du capital de la société, ont pris part par procuration à cette Assemblée qui s'est déroulée physiquement au siège social de la société mais pour laquelle il a été vivement recommandé aux actionnaires d'y assister par video-conférence compte tenu des circonstances liées à la pandémie de COVID-19.

Toutes les résolutions ont été approuvées, à savoir:

- Le rapport de rémunération, la politique de rémunération, la décharge aux Administrateurs et au Commissaire ;

- Les comptes annuels 2020 et l'affectation du résultat, y compris un dividende total de EUR 0,50 brut pour l'année fiscale 2020;

- Le renouvellement du mandat de 7 Capital SRL, représentée par Chantal De Vrieze, comme Administrateur (4 ans);

- Les modifications aux émoluments variables du CCO et du CEO.

L'Assemblée Générale Extraordinaire convoquée le même jour n'ayant pas réuni le quorum requis a été reportée au 7 juin 2021.

Le détail des votes, ainsi que les autres documents liés à l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai sont disponibles sur notre site internet d'EVS Broadcast Equipment

