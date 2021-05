EVS Broadcast Equipment publie une revue de ses activités au premier trimestre 2021

Publication le 20 mai 2021, avant l'ouverture du marché

Information réglementée.

EVS Broadcast Equipment S.A. : Euronext Brussels (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR))

EVS publie une revue de ses activités au premier trimestre 2021 - Forte reprise post-Covid dans nos 3 piliers de marché

? EVS, leader mondial de la technologie vidéo en direct pour les productions broadcast et nouveaux médias, annonce aujourd'hui une revue de ses activités pour le premier trimestre se terminant le 31 mars 2021.

FAITS MARQUANTS

o Le chiffre d'affaires confirmé* au 31 mars s'élève à 54,0 millions d'euros (hors location de grands événements), contre 36,9 millions d'euros à la même date l'année dernière (+ 46,3% par rapport à l'année dernière). Compte tenu de la forte probabilité que les grands événements sportifs européens et asiatiques de cet été seront maintenus, 13,2 millions d'euros de revenus supplémentaires seront comptabilisés pour la location de grands événements plus tard dans l'année.

o Les dépenses opérationnelles continuent d'être étroitement gérées et EVS s'attend à ce que ces coûts augmentent légèrement par rapport à 2020, principalement en raison de l'impact sur l'année entière de l'ajout de nos solutions MediaInfra (par l'acquisition d'Axon en mai 2020).

o L'Assemblée générale d'EVS a approuvé le paiement d'un dividende de 0,5 EUR/action pour l'année 2020 aux actionnaires d'EVS, qui sera payé en mai 2021.

o En partant de l'hypothèse que la pandémie sera maîtrisée au niveau mondial d'ici le troisième trimestre 2021 et que les grands événements sportifs de l'été se dérouleront comme prévu, nous prévoyons que le chiffre d'affaires de 2021 sera compris entre 110 et 120 millions d'euros.

COMMENTAIRES

Serge Van Herck, CEO commente le développement des affaires: « Sur base de nos résultats du 1er trimestre et d'une prise de commande toujours forte, je suis prudemment optimiste pour 2021. Nos clients montrent des signes clairs de reprise post-Covid. Cela nous donne suffisamment de confiance pour publier une prévision de revenus pour 2021 de 110 à 120 millions d'euros. Comparé aux 88 millions d'euros de revenus en 2020, cela montre le niveau de reprise attendu.

Nos 3 piliers de marché (Live Service Providers, Live Audience Business et Big Event Rental) affichent une croissance des revenus par rapport à 2020.

Nos clients prestataires de services en direct (LSP) redémarrent leurs programmes d'upgrade de LiveCeption (notre solution de production en direct pour la rediffusion et les temps forts), en tirant parti de notre nouveau LSM-VIA pour la production à distance, comme cela a été prouvé une fois de plus lors du Superbowl et de nombreux autres grands événements sportifs. Le lancement récent de XtraMotion est un excellent complément à notre solution LiveCeption et devrait révolutionner encore davantage la qualité et l'intensité de la narration de nos clients. XtraMotion est notre service de super ralenti basé sur notre intelligence artificielle innovante. Il a été testé de manière approfondie et avec succès par Fox Sports aux États-Unis pour différents sports. Grâce à XtraMotion, nos clients pourront transformer des images provenant de n'importe quel type de caméra en un effet de super ralenti, sans avoir à investir dans une caméra de super ralenti coûteuse.

En outre, je suis particulièrement heureux de l'intérêt que nous portent nos clients Live Audience Business (LAB) pour leurs projets de modernisation des centres de diffusion. Notre solution EVS MediaCeption (gestion de contenu pour les productions en direct), actuellement utilisée par plusieurs clients, est la preuve pour le marché qu'EVS est un partenaire de confiance pour ces projets de transformation complexes.

* Les revenus confirmés comprennent :

- les revenus déjà reconnus des années précédentes et des commandes de l'année en cours

- les commandes des années précédentes et de l'année en cours dont la comptabilisation est prévue pour l'année civile en cours.

Dans le cadre de notre offre Big Event Rental, EVS soutiendra la production en direct des grands événements sportifs de cet été. Je suis également fier de dire que les diffuseurs hôtes de deux événements sportifs majeurs en 2022 ont récemment renouvelé leur confiance en nos solutions et services.

Depuis l'acquisition majeure d'Axon en mai 2020, il est bon de voir que l'intégration opérationnelle a progressé comme prévu. Nos nouvelles solutions MediaInfra ont été pleinement intégrées à notre portefeuille de solutions et ont commencé à susciter l'intérêt attendu des clients à travers le monde. Grâce à l'implication de nombreuses parties prenantes, EVS propose désormais une approche disruptive, pérenne et optimisée en termes de TCO (Total Cost of Ownership) à nos clients qui s'engagent dans la modernisation de leur infrastructure média.

Afin de surmonter les pénuries potentielles de composants électroniques dues aux conditions de marché actuelles, nous avons sécurisé nos stocks et nous pensons être en mesure de livrer nos produits à nos clients et ce, dans des délais normaux.

Globalement, nous ressentons la résilience de nos équipes et nous espérons sortir plus forts de cette période de pandémie."

Commentant les résultats et les perspectives, Ingrid ROGY, CFO ai, a déclaré : "Notre chiffre d'affaires comptabilisé pour 2021* (sans la location de grands événements) au 31 mars s'élève à 54,0 millions d'euros, dont environ 85 % devraient être reconnus comme revenus au premier semestre 2021. Il y a également 13,2 millions d'euros de revenus supplémentaires qui seront comptabilisés en 2021 pour la location de grands événements qui auront lieu pendant l'été de cette année. Jusqu'à la fin du mois de mars, les prises de commandes ont bien progressé par rapport à la même période de l'année dernière, avec +39,8 % de prises de commandes (hors Big Event Rental). A la fin du mois d'avril, nous disposons d'un solide carnet de commandes, notamment grâce à nos fortes activités dans les régions EMEA et NALA."

DYNAMIQUE DE MARCHE POUR EVS ET CONTRATS STRATEGIQUES

Nous observons une reprise des revenus dans nos 3 piliers de marché (Live Service Providers - LSP, Live Audience Business - LAB et Big Event Rental - BER), chacun fortement impacté par la pandémie en 2020.

EVS a expédié les équipements nécessaires à la tenue des grands événements de l'été comme prévu, ce qui conduira à la reconnaissance des revenus associés plus tard au cours de cette année. Les diffuseurs hôtes d'événements majeurs en 2022 ont également renouvelé leur confiance en EVS et en son innovation continue pour améliorer la flexibilité et la facilité d'exploitation de ces productions essentielles.

Les Live Service Providers - LSPs relancent l'upgrade de leur infrastructure afin de tirer parti de la puissance inégalée du XT-VIA et de sa capacité à bien prendre en charge la production à distance grâce à l'ajout de LSM-VIA.

Grâce à notre solution MediaCeption basée sur la plateforme VIA, EVS continue de recevoir de nouvelles commandes de clients LAB pour des contrats de modernisation pluriannuels de plusieurs millions. Et les revenus liés aux commandes majeures enregistrées en 2020 commencent maintenant à être reconnus sur la base du déploiement réussi des systèmes, actuellement en opération.

EVS a également lancé récemment la nouvelle version de son site web, mettant mieux en évidence et simplifiant son large portefeuille de solutions :

- LiveCeption : Production en direct, rediffusion et temps forts

- MediaCeption : Production Asset Management

- MediaInfra : Workflow & infrastructure

Ces solutions contribuent aux revenus des différents piliers de marché.

Les commandes de MediaInfra (anciennement Axon) continuent de se concrétiser. De nouvelles offres sont en cours de développement, qui devraient commencer à soutenir la croissance de ces solutions.

Après une longue période d'incubation et d'apprentissage automatique, et après une série de tests pour différents types de contenus, EVS a lancé son service XtraMotion, un service basé dans le cloud visant à créer des ralentis impressionnants. Ce service complète et améliore les solutions LiveCeption. XtraMotion est un service hébergé dans le cloud qui permet aux équipes de production de transformer n'importe quelle séquence en direct, ainsi que n'importe quel contenu, en super ralentis. Conçu pour être intégré de manière transparente dans l'écosystème de production en direct d'EVS, les opérateurs de rediffusion peuvent simplement découper n'importe quel contenu à partir de n'importe quel endroit du réseau, le convertir en super ralenti et le rediffuser en quelques secondes à partir de leur serveur de rediffusion EVS.

Grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique, le rendu peut être appliqué à la demande à n'importe quel format de production et à n'importe quelle fréquence d'images d'origine pour créer un contenu au super ralenti de haute qualité, à partir de n'importe quelle caméra, avec des résultats inégalés. Disponible sous la forme d'un service dans le cloud, XtraMotion peut être déployé en un instant, à tout moment et en tout lieu, sans nécessiter de matériel supplémentaire sur site.

EVS a remporté de nouveaux contrats importants au cours du premier trimestre :

De nombreux clients continuent de faire évoluer leurs serveurs XT3 vers la dernière génération XT-VIA. Le passage de SDI vers l'IP et le besoin accru de production à distance, sont des tendances qui se confirment.

EVS a reçu une commande importante de mise à niveau d'une série de serveurs XT de plusieurs millions d'euros sur plusieurs années pour une grande entreprise américaine de cars de régie. EVS a également reçu d'importantes commandes d'acteurs clés accélérant la mise à niveau de leurs serveurs XT dans différents pays d'Europe occidentale.

Un grand radiodiffuseur de sport américain a décidé de commander une solution MediaCeption d'EVS de plusieurs millions d'euros et de quitter ainsi son fournisseur actuel de solutions de gestion de contenu. Il s'agira d'une solution de pointe qui permettra de moderniser les flux de travail hybrides de production de contenu, soutenue par des équipements sur site et des éléments basés dans le cloud.

Diverses nouvelles implémentations de gestion de contenu MediaCeption (basées sur l'architecture de la plate-forme VIA) sont en cours de déploiement et de mise en œuvre, confirmant la pertinence de la plate-forme pour nos clients en tant que partie essentielle de leur projet de transformation.

Un premier deal important MediaInfra a été conclu aux Etats-Unis, basé sur Neuron et Cerebrum en partenariat avec un intégrateur proposant des solutions complètes EVS.

Comme chaque année, les équipements d'EVS ont permis la production en direct du "LV Super Bowl", opéré cette année par CBS.

PERSPECTIVES

Le chiffre d'affaires confirmé* au 31 mars 2021 s'élève à 54,0 millions d'euros contre 36,9 millions d'euros l'année dernière (YOY + 46,3%, hors location de grands événements). Des commandes supplémentaires pour 13,2 millions d'euros déjà reçues pour la location de grands événements seront livrées et comptabilisées plus tard en 2021.

En plus de ces revenus confirmés en 2021*, EVS a 14,7 millions d'euros de commandes à facturer en 2022 et au-delà (hors location de grands événements).

En partant de l'hypothèse que la pandémie sera maîtrisée au niveau mondial d'ici le troisième trimestre 2021 et que les grands événements sportifs d'été se dérouleront comme prévu, nous prévoyons que les revenus de 2021 se situeront dans une fourchette comprise entre EUR 110 millions et EUR 120 millions.

Les dépenses opérationnelles continuent d'être étroitement gérées et EVS s'attend à ce que ces coûts augmentent légèrement par rapport à 2020, principalement en raison de l'impact sur l'année entière de l'acquisition de MediaInfra (Axon) qui a été réalisée en mai 2020.

CALENDRIER CORPORATE:

26 août 2021: résultats 2Q21 & 1H2021

18 novembre 2021: 3Q21 trading update

