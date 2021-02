EVS Broadcast Equipment publie ses résultats 2020

Publication le 25 février 2021, avant l'ouverture de la bourse

EVS publie ses résultats 2020

Rentabilité assurée malgré l'impact de la pandémie, prêt à augmenter ses revenus et à émerger renforcé en 2021 grâce à un carnet de commandes bien rempli

Performance financière 2020 Chiffre d'affaires de EUR 88,1 millions (-14,8% comparé à 2019 ou -14,2% à taux de change constant) Charges d'exploitation en augmentation de seulement 1,9% en comparaison de l'année passée, malgré l'acquisition d'Axon le 1 er mai 2020 Bénéfice net de EUR 7,2 millions (-63,4% comparé à 2019 principalement dû au niveau plus faible de chiffre d'affaires) Prises de commandes 2020 : -3% par rapport à l'année précédente (hors Big Event Rentals et avec Axon), soutenu par une forte prise de commandes au 4ème trimestre 2020 Forte position de trésorerie nette maintenue : EUR 35,7 millions (contre EUR 46,2 millions en 2019)



Performance financière au second semestre 2020 Poursuite de l'impact de la pandémie au cours du deuxième semestre, avec EUR 48,5 millions de chiffre d'affaires

(-22,2 % ou -20,7 % hors effets de change par rapport au deuxième semestre 2019) Marge brute de 65% en incluant les produits Axon Augmentation des charges d'exploitation suite à l'intégration de l'équipe Axon (+8,5% au 2S20 par rapport au 2S19) Marge d'exploitation de 4,5%, bénéfice net de EUR 3,8 millions



Perspectives

Préparé à accroître ses revenus et à émerger renforcé en 2021 grâce à un solide carnet de commandes, à une gestion stricte des coûts et aux synergies de revenus découlant de l'acquisition d'Axon

Perspectives financières 2021 Carnet de commande de EUR 54,2 millions au 31 décembre 2020 (y compris Axon) (+43,3% par rapport à l'année précédente) composé comme suit : EUR 31,3 millions à comptabiliser en chiffre d'affaires en 2021 (+48,2 % par rapport à l'année précédente et hors location de grands événements) EUR 10,0 millions (hors location pour les grands événements sportifs) à comptabiliser en chiffre d'affaires en 2022 et au-delà (+128,2% par rapport à l'année dernière) EUR 12,9 millions pour la location de grands événements liés à des manifestations sportives reportées en 2021

Compte tenu des incertitudes liées à la situation de COVID-19 et des difficultés qui en résultent pour faire des projections, aucune indication sur le chiffre d'affaires n'est fournie Les charges d'exploitation devraient augmenter légèrement par rapport à l'année précédente suite à l'intégration en année pleine des coûts d'Axon tout en gardant les dépenses sous contrôle.



CHIFFRES CLÉS

Non audité EUR millions, sauf bénéfice par action (EUR) Audité 2S20 2S19 2S20/2S19 2020 2019 2020/2019 48,5 62,4 -22,2% Chiffre d'affaires 88,1 103,4 -14,8% 31,5 45,5 -30,7% Marge brute 58,6 74,1 -21,0% 65,0% 72,9% - Marge brute % 66,5% 71,6% - 2,2 19,6 -88,0% Résultat d'exploitation - EBIT 5,7 23,0 -75,5% 4,5% 31,4% - Marge d'exploitation - EBIT % 6,4% 22,3% - 3,8 15,9 -76,4% Bénéfice net (part du groupe) 7,2 19,6 -63,4% 0,28 1,14 -75,6% Bénéfice net de base par action (part du groupe) 0,53 1,40 -62,4%

COMMENTAIRES

Serge Van Heck, CEO a déclaré : "Même dans une année de pandémie ayant un impact considérable sur l'industrie de l'événementiel et des médias, EVS a permis d'assurer une rentabilité et de se préparer pour la reprise.

Lors de la pandémie nous avons aidé nos clients à adapter leurs méthodes de production en direct à la nouvelle réalité. L'accélération de la production à distance a clairement été un thème principal de l'année. Nous avons décidé de maintenir tous les membres de notre équipe au travail afin de continuer à fournir le service de qualité auquel nos clients et partenaires commerciaux sont habitués. En outre, nous avons poursuivi nos efforts R&D avec l'objectif de respecter nos feuilles de route en matière de produits et de solutions.

Nous avons ainsi poursuivi l'exécution de notre stratégie PLAYForward, matérialisée par de nouvelles solutions et par l'acquisition et l'intégration d'Axon, qui nous permet d'étendre la portée des solutions EVS dans le domaine des infrastructures médias. Je suis très heureux des synergies actuelles qui se sont déjà matérialisées à un niveau plus élevé que prévu initialement et de la dynamique de l'intégration avec deux équipes collaborant de manière fructueuse pour gagner plus d'affaires.

Le lancement du LSM-VIA - le nouveau dispositif de contrôle de replay et highlights d'EVS, particulièrement adapté aux besoins de la production à distance - est un succès et nous constatons actuellement un fort appétit de la part de notre communauté d'opérateurs pour produire du contenu en tirant parti de la nouvelle flexibilité offerte par le dispositif".

Commentant les résultats et les perspectives, Yvan Absil, directeur financier, a déclaré "Notre deuxième semestre reflète l'impact continu de la crise sanitaire. Les prises de commandes du dernier trimestre ont été assez importantes, ce qui nous donne un solide carnet de commandes pour commencer 2021. L'environnement est resté difficile en cette deuxième partie de l'année, alors que nous avons poursuivi nos actions pour maîtriser nos coûts. Nous sommes particulièrement satisfaits des résultats de nos initiatives de contrôle des coûts, qui nous ont permis de maintenir nos charges d'exploitation en hausse de seulement 1,9 % par rapport à l'année précédente, malgré l'intégration d'Axon. Compte tenu des incertitudes du marché, ces efforts de maîtrise des coûts se poursuivront cette année dans le cadre de notre plan FOCUS21, ce qui nous permet de prévoir une légère croissance de nos dépenses d'exploitation due à l'intégration d'Axon en 2021 vs 2020. Notre solide carnet de commandes de 44,1 millions d'euros (y compris les locations de grands événements) nous donne des perspectives positives mais prudentes pour 2021".

Chiffre d'affaires au 2S20 et 2020

2S19 2S18 %2S19

/2S18 Chiffre d'affaires - EUR millions 2019 2018 % 2019/

2018 48,5 62,4 -22,2% Total communiqué 88,1 103,4 -14,8% 49,5 62,4 -20,7% Total à taux de change constant 88,7 103,4 -14,2% 49,4 61,6 -19,9% Total à taux de change constant hors locations pour les événements sportifs 87,4 102,1 -14,3%

Le chiffre d'affaires d'EVS s'est élevé à EUR 48,5 millions au 2S20, une diminution de 22,2% par rapport au semestre record de 2H19 (-19.9% à taux de change constant et hors locations liées aux grands événements). Les ventes de solutions dans le marché LSP (Live Service Providers) représentaient 28,3% des ventes totales du groupe. Les ventes en LAB (Live Audience Business) représentaient 71,5% du total des ventes 2S20 et les locations liées aux grands événements sportifs, 0,3% des ventes totales.

En 2020, le chiffre d'affaires d'EVS s'est élevé à EUR 88,1 millions, une diminution de 14,8% (-14,3% à taux de change constant et hors locations liées aux grands événements), comparé à 2019. Sur le chiffre d'affaires 2020, les fournisseurs de services en direct (LSP), les plus touchés par la crise de COVID, ont vu leurs chiffre d'affaires diminuer de 39 % par rapport à l'année précédente. Ils représentent 34,2 % du chiffre d'affaires total (contre 48,1 % en 2019). Le secteur du Live Audience Business (LAB) a vu son chiffre d'affaires augmenter de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Il représente 64,3 % du chiffre d'affaires total (contre 50,6 % en 2019). La location de grands événements a représenté 1,4 % des revenus totaux.

Depuis le 1er mai 2020, Axon (Media Infrastructure), également touchée par la crise Covid, a contribué pour EUR 7,9 million au chiffre d'affaires 2020 et pour EUR -1,6 million au bénéfice net dans le compte de résultat consolidé pour la période de 8 mois se terminant le 31 décembre 2020.

Géographiquement, les ventes (hors locations pour les grands événements) ont évolué comme suit en 2020 :

Europe, Moyen-Orient et Afrique ("EMEA"): EUR 41,0 millions (-14,1% par rapport à l'année précédente)

Amériques: EUR 26,5 millions (-25,1% par rapport à l'année précédente)

Asie & Pacifique ("APAC") : EUR 19,3 millions (+2,3% par rapport à l'année précédente)

Résultats du second semestre 2020

La marge brute consolidée était de 65,0% au 2S20 (72,9% au 2S19). Cette baisse de la marge brute est principalement due au mix de produits qui inclut désormais les produits Media Infrastructure (ex-Axon) qui ont une marge brute plus faible que les autres produits EVS.

Les charges d'exploitation ont augmenté de 8,5% par rapport au 2S19, principalement en raison de l'intégration d'Axon. La marge d'exploitation (EBIT) au 2S20 s'est élevée à 4,5%. Les charges d'impôts ont été de EUR -2,5 millions suite à l'ajustement de la provision pour position fiscale incertaine. Le bénéfice net du groupe était de EUR 3,8 millions au 2S20, comparé à EUR 15,9 millions au 2S19. Le résultat net de base par action s'élevait à EUR 0,28 au 2S20 (EUR 1,14 au 2S19).

Résultats 2020

La marge brute consolidée a été de 66,5% en 2020, comparée à 71,6% en 2019, principalement en raison de l'inclusion de Media Infrastructure (ex-Axon) dans la gamme de produits. Les charges d'exploitation ont augmenté de 1,9% grâce à une gestion stricte des coûts et à une gestion prudente des effectifs, malgré l'inclusion des coûts d'Axon pendant 8 mois. La marge d'exploitation (EBIT) en 2020 s'est élevée à 6,4% à EUR 5,6 millions (ou 7,7% à EUR 6,8 millions en excluant le coût exceptionnel unique de EUR 1,1 million pour la dépréciation du goodwill résultant de l'acquisition de SVS en 2014). Les charges d'impôts en 2020 s'élèvent à EUR -2,8 millions, principalement en raison de l'impact du régime de déduction pour revenus d'innovation en Belgique et d'autres incitants fiscaux en faveur de la R&D ainsi que la reprise de la provision pour position fiscale incertaine.

Le bénéfice net s'est élevé à EUR 7,2 millions en 2020, comparé à EUR 19,6 millions en 2019. Le résultat net de base par action s'élève à EUR 0,53 en 2020, comparé à EUR 1,40 en 2019.

Emploi

Fin 2020, EVS employait 550 personnes (Equivalents Temps Plein - ETPs). C'est une augmentation de 86 personnes par rapport à fin 2019 due à l'intégration de 80 personnes venant de Axon. Le nombre moyen d'ETP en 2020 était de 514, contre 465 en 2019.

Bilan et flux de trésorerie

Fin 2020, les fonds propres représentaient 74,0% du total de bilan. Les stocks s'élevaient à EUR 22,6 millions. C'est une augmentation attendue en comparaison à fin décembre 2019, en raison de la préparation des grands événements sportifs de 2021 et le stock de Media Infrastructure. Au passif, les provisions comprennent principalement la provision pour les garanties techniques sur les produits EVS (pièces et main d'œuvre).

Les terrains et constructions contiennent majoritairement le siège social à Liège. Les amortissements sur ce bâtiment représentent environ EUR 2 millions par an. Les dettes incluent EUR 17,0 millions d'emprunts à long terme (y compris la partie échéant dans l'année), principalement liées à l'acquisition d'Axon (EUR 5,0 millions) et les dettes de leasing (EUR 11,8 millions). La société rembourse environ EUR 1,1 million par an pour la dette bancaire. Pour plus de détails sur l'impact de l'IFRS 16 sur les états financiers consolidés, voir la note 5.2 et 5.12.

Le flux net de trésorerie provenant des activités opérationnelles s'est élevé à EUR 17,0 millions en 2020. Au 31 décembre 2020, le bilan du groupe laissait apparaître EUR 52,7 millions de trésorerie et équivalents de trésorerie. C'est une diminution comparée à fin 2019, due à des flux de trésorerie négatifs provenant des activités de financement et plus particulièrement du rachat d'actions propres (EUR 7,9 millions) et l'acquisition d'Axon.

Fin décembre 2020, il y avait 14.327.024 actions EVS en circulation, dont 928.207 détenues par la société. A la même date, 325.832 warrants étaient en circulation avec un prix d'exercice moyen de EUR 20,17 et une maturité moyenne en mars 2025.

2020 - des réalités différentes pour les différents piliers du marché

Du point de vue des piliers du marché, nous avons observé différentes dynamiques sur le marché au cours de cette première année de pandémie.



Nos clients LSP (Live Service Providers) ont beaucoup souffert avec une longue liste d'événements annulés les obligeant à laisser leurs camions de régie (OBVan) sur leur parking. Ils se sont concentrés au cours du deuxième trimestre sur leur business afin de traverser cette période difficile et ont lentement commencé à se préparer à la reprise d'événements au cours du deuxième semestre de l'année. L'organisation de la production liée à ces événements a été très difficile. Ils se sont donc concentrés sur les questions opérationnelles à court terme plutôt que sur la planification de l'évolution de leur infrastructure, en gérant strictement leur trésorerie. Cela explique la baisse significative des recettes en 2020 par rapport à 2019 (-39%).

Le marché de nos clients LAB (Live Audience Business) offre une perspective différente. Dans les pays ayant organisé un confinement, les chaines de TV ont connu des niveaux d'audience exceptionnels, même si elles ont souffert d'une baisse importante de leurs recettes publicitaires. Les diffuseurs ont poursuivi leurs projets de modernisation. Certains d'entre eux ont même envisagé la nécessité d'accélérer la modernisation pour soutenir les flux de production à distance. Les revenus des LAB ont ainsi légèrement augmenté en 2020 par rapport à 2019 (+8%) et les clients LAB représentent la majorité du carnet de commandes pour 2021. Comme annoncé en 2019, LAB représente un potentiel de croissance pour EVS, qui s'est concrétisé, même pendant la difficile année 2020.

Le marché des BER (Big Events Rental) est resté stable en raison du report en 2021 des grands événements sportifs d'été. EVS a réussi à préserver les contrats et a soutenu les clients dans l'adaptation de la production aux nouvelles réalités.

D'un point de vue régional, il faut noter que le rythme de la pandémie a été différent en APAC, avec une reprise plus rapide et une période de confinement cumulée plus courte. Le chiffre d'affaires dans la région APAC a été plus élevés en 2020 qu'en 2019 (+2,3 % par rapport à l'année dernière). La région NALA a été la plus touchée, avec une baisse importante du chiffre d'affaires

(-25 % par rapport à l'année précédente). La région EMEA a également connu une baisse significative (-14% par rapport à l'année précédente), en particulier dans la deuxième partie de l'année.



Pour un périmètre similaire à celui d'EVS au 1er janvier, les OPEX ont été considérablement réduits en raison de la forte réduction des primes, de plusieurs niveaux d'optimisation des coûts et de l'annulation des dépenses de marketing liées aux salons commerciaux NAB2020 et IBC2020.

Perspectives financières 2021 et au-delà

2021 reste une année difficile à prévoir, compte tenu du calendrier de vaccination, de la présence de différentes variantes du virus qui obligent les autorités à organiser de longues périodes de confinement avec des conséquences sur les événements et l'industrie des médias.

Dans le marché du BER, les revenus EVS 2021 seront influencés par la tenue des grands événements sportifs de l'été, qui représentent environ EUR 12,9 millions de chiffre d'affaires. À l'heure actuelle, ces événements sont planifiés, et toutes les équipes préparent les infrastructures en conséquence.

Nous prévoyons une reprise du marché LSP avec un carnet de commandes au 31 décembre 2020 supérieur à celui de 2019 à la même date.

Compte tenu du carnet de commandes, le LAB devrait être le pilier de marché qui soutiendra le mieux la croissance des revenus en 2021 avec la poursuite des projets de modernisation.

Nous pouvons également observer que nous avons réussi à augmenter notre "carnet de commandes à long terme" (au-delà de 2021), en doublant presque celui des 3 années précédentes. Ceci résulte de la disponibilité des offres OPEX, des commandes SLA couvrant des périodes plus longues et de la reconnaissance des revenus pluriannuels liés aux grands contrats de modernisation.

Les charges d'exploitation devraient légèrement augmenter en 2021 par rapport à 2020 car ils comprendront une année complète de coûts Axon.

Statut du contrôle par le Commissaire

Le Commissaire EY Réviseurs d'Entreprises SRL a confirmé que ses travaux d'audit des comptes consolidés annuels sont terminés quant au fond et n'ont pas révélé de correction significative qui devrait être apportée aux données comptables reprises dans le communiqué de presse.

Yvan ABSIL, CFO*

EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 13 rue du Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, Belgique

Déclarations sur les perspectives futures

Ce communiqué de presse contient des déclarations sur les perspectives relatives au business, à la santé financière et aux résultats des opérations d'EVS et de ses filiales. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles du management d'EVS et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient entraîner que les résultats ou performances actuelles de la société soient significativement différents de ceux décrits dans ces mêmes déclarations. Ces risques et incertitudes sont liés aux changements technologiques et aux exigences du marché, à la concentration des activités de la société dans une seule industrie, au déclin de la demande pour les produits de la société ou de ses filiales, à l'incapacité de développer et d'introduire de nouvelles technologies en temps utiles, aux produits et applications ainsi qu'à la perte de parts de marché et à la pression sur les prix résultant de la concurrence qui pourraient entraîner les résultats ou performances actuelles de la société à différer significativement de ceux décrits dans ces déclarations sur les perspectives. EVS ne s'engage à aucune obligation de communiquer publiquement une révision de ces déclarations pour décrire des événements ou circonstances afin de refléter l'occurrence d'événements non anticipés après la date de ce jour.



A propos d'EVS



EVS est mondialement reconnu comme le leader des technologies vidéo pour les productions en direct diffusées à la télévision et via les nouveaux médias. Notre passion et notre objectif sont d'aider nos clients à créer des histoires immersives qui suscitent le meilleur retour sur émotion. Grâce à une large gamme de produits et de solutions, nous diffusons chaque jour, en temps réel, les images de sport en direct les plus captivantes, des émissions de divertissement sensationnelles et du contenu d'actualités de premier plan. Basée en Belgique, EVS a également des bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. EVS commercialise ses produits et assure leur support dans plus de 100 pays. EVS est une société anonyme cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN : BE0003820371. Pour plus d'informations, visitez le site www.evs.com

* representant une SRL

États financiers consolidés résumés

ANNEXE 1 : COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ

(EUR milliers) Annexe 2020

Audité 2019

Audité 2S20

Non-audité 2S19

Non-Audité Chiffre d'affaires 5.3 88.111 103.400 48.538 62.378 Coût des ventes -29.555 -29.316 -16.997 -16.879 Bénéfice brut 58.557 74.085 31.541 45.499 Marge brute % 66,5% 71,6% 65,0% 72,9% Frais de ventes et administratifs -27.486 -27.926 -14.920 -13.935 Frais de recherche et de développement -24.004 -22.603 -13.287 -11.926 Autres produits opérationnels 152 93 87 1 Autres charges opérationnelles -1.217 -89 -1.175 49 Plan de participation bénéficiaire et warrants -352 -530 -53 -74 Résultat d'exploitation (EBIT) 5.650 23.030 2.193 19.614 Marge d'exploitation (EBIT) % 6,4% 22,3% 4,5% 31,4% Produits d'intérêts des prêts et dépôts 57 38 48 20 Charges d'intérêts -833 -604 -450 -341 Autres produits et (charges) financiers nets 5.6 -861 295 -868 268 Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence 339 169 302 58 Résultat avant impôts (PBT) 4.353 22.928 1.225 19.620 Impôts sur le résultat 5.7 2.833 -3.320 2.535 -3.691 Résultat net 7.186 19.608 3.760 15.929 Attribuable à : Intérêts de tiers Part du groupe 7.186 19.608 3.760 15.929 RÉSULTATS PAR ACTION (en nombre d'actions et en EUR) 2020

Audité 2019

Audité 2S20

Non-audité 2S19

Non-Audité Nombre moyen d'actions souscrites sur la période hormis les actions propres 13.668.612 14.016.921 13.520.352 13.963.343 Nombre moyen d'actions dilué 13.674.232 14.016.921 13.531.531 13.963.343 Résultat net, part du groupe, de base 0,53 1,40 0,28 1,14 Résultat net, part du groupe, dilué (1) 0,53 1,40 0,28 1,14 ETAT CONSOLIDE RESUME DU RESULTAT GLOBAL (EUR milliers) Résultat net 2020

Audité 2019

Audité 2S20

Non-audité 2S19

Non-Audité Autres éléments du résultat global de la période 7.186 19.608 3.760 15.929 Effet de la conversion de devises étrangères -491 54 -498 38 Autres augmentations/(diminutions) -78 -592 -75 -595 Résultat global de la période -569 -537 -573 -556 Attribuable à: 6.617 19.071 3.187 15.373 Intérêts de tiers Part du groupe - - - - Chiffre d'affaires 6.617 19.071 3.187 15.373

(1) Le résultat net par action dilué inclus 187,000 warrants attribué en décembre 2020 et en circulation à la fin de l'année avec un prix d'exercice inférieur eu cours de bourse. Ces 187.000 warrants ont une maturité en octobre 2026. Il n'inclut pas les 138.832 warrants existants à fin 2020 car ceux-ci ne sont pas exerçables étant donné que le cours d'exercice était supérieur au cours de bourse.

ANNEXE 2 : ÉTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE

(BILAN)

ACTIFS

(EUR milliers) Annexe 31 déc. 2020

Audité 31 déc. 2019

Audité Actifs non-courants : Goodwill 2.832 1.125 Autres immobilisations incorporelles 7.041 173 Terrains et constructions 5.11 51.662 49.365 Autres immobilisations corporelles 5.034 4.344 Participations mises en équivalence 1.760 1.421 Autres créances 543 959 Impôts différés actifs 8.725 6.570 Immobilisations financières 395 353 Total actifs non-courants 77.992 64.309 Actifs courants : Stocks 22.579 16.823 Créances commerciales 30.728 36.582 Autres créances et comptes de régularisation 5.930 6.071 Actifs financiers 120 238 Trésorerie et équivalents de trésorerie 52.668 59.010 Total actifs courants 112.024 118.724 Total des actifs 190.016 183.033

PASSIFS

(EUR milliers) Annexe 31 déc. 2020

Audité 31 déc. 2019

Audité Capitaux propres : Capital 5.4 8.772 8.772 Réserves 149.308 142.149 Actions propres -17.835 -9.927 Total réserves consolidées 131.473 132.221 Ecarts de conversion 267 767 Capitaux propres, part du groupe 140.522 141.761 Intérêts de tiers - - Capitaux propres 5.4 140.522 141.761 Provisions 1.299 1.636 Impôts différés et latences fiscales 1.389 19 Dettes financières 5.11 12.251 6.070 Autres dettes 993 692 Dettes non courantes 15.932 8.418 Dettes financières 5.11 4.713 6.725 Dettes commerciales 5.775 4.870 Dettes salariales et sociales 7.005 8.302 Impôts à payer 2.259 4.282 Autres dettes, acomptes reçus, comptes de régularisation 13.811 8.675 Dettes courantes 33.562 32.855 Total des passifs 190.016 183.033

ANNEXE 3 : TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ RÉSUMÉ

Annexe 2020

Audité 2019

Audité (EUR milliers) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 7.186 19.608 Résultat net, attribuable aux porteurs de capitaux ordinaires de l'entité-mère Ajustements pour : - Autres produits 18 -592 - Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles 6.658 5.483 - Plan de participation bénéficiaire et ESOP 5.4 352 530 - Provisions -337 -469 - Charge d'impôts (+) / gain (-) -2.833 3.320 - Charges/produits d'intérêts 1.636 270 - Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence -339 -169 Ajustements pour les variations des éléments du fonds de roulement - Stocks -3.648 -1.709 - Créances commerciales 8.204 -4.726 - Autres créances et comptes de régularisation -1.206 -1.122 - Dettes commerciales -1.446 -72 - Dettes sociales et salariales -1.671 903 - Autres dettes, acomptes reçus, comptes de régularisation 4.184 1.244 - Ecarts de conversion -401 63 Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles 16.356 22.563 Impôts payés 5.7 686 -4.059 Flux net de trésorerie provenant des activités opérationnelles 17.042 18.504 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement Acquisitions (-) / ventes (+) immobilisations incorporelles -53 -25 Amortissement d'actifs incorporels 1.125 - Acquisitions (-) immobilisations corporelles -6.867 -1.352 Ventes (+) immobilisations corporelles 207 1.020 Acquisitions d'entreprises, nettes des liquidités acquises -10.255 - Acquisitions (-) / ventes (+) autres immobilisations financières -36 -17 Flux nets de trésorerie provenant des activités d'investissement -15.878 -374 Flux de trésorerie provenant des activités de financement Remboursements de dettes 5.11 -4.590 -5.250 Nouvelles dettes 8.687 709 Remboursement de dettes de location-financement -1.801 -3.600 Intérêts payés -1.652 -609 Intérêts reçus 57 38 Dividendes reçus d'entreprises détenues - 32 Dividende intérimaire payé - -6.914 Dividende final payé - -6.646 Autre allocation -300 -393 Acquisition/vente d'actions propres 4 & 5.4 -7.907 -5.177 Augmentation de capital 5.4 - - Flux de trésorerie provenant des activités de financement -7.506 -27.810 Augmentation/diminution de la trésorerie et équivalents de trésorerie -6.342 -9.679 Différence de change nette (inclus dans l'augmentation net de trésorerie en 2020) -991 208 Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 59.010 68.482 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période 52.668 59.010

ANNEXE 4 : ETAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

(EUR milliers) Capital Réserves Actions propres Ecarts de conversion Capitaux propres,

part du groupe Intérêts mino-ritaires Total des capitaux propres Solde au 1er janvier 2019 (publié) 8.772 136.601 -4.750 713 141.336 - 141.336 Changement de règle comptable (IFRS 15) -46 -46 -46 Solde au 1er janvier 2019 (ajusté) 8.772 136.555 -4.750 713 141.290 - 141.290 Résultat global pour la période 19.017 54 19.071 Paiements basés sur des actions 530 530 530 Opérations concernant les actions propres -5.177 -5.177 -5.177 Dividende final -6.646 -6.646 -6.646 Dividende intérimaire -6.914 -6.914 -6.914 Autre allocation -393 -393 -393 Solde au 31 décembre 2019 8.772 142.149 -9.927 767 141.760 - 141.760

(EUR milliers) Capital Réserves Actions propres Ecarts de conversion Capitaux propres.

part du groupe Intérêts mino-ritaires Total des capitaux propres Solde au 1er janvier 2020 (publié) 8.772 142.149 -9.927 767 141.760 141.760 Changements de règle comptable (IFRS 16) Solde au 1er janvier 2020 (ajusté) 8.772 142.149 -9.927 767 141.760 - 141.760 Résultat global pour la période 7.108 -491 6.617 6.617 Augmentation de capital - - - - - Paiements basés sur des actions 352 352 352 Opérations concernant les actions propres -7.907 -7.907 -7.907 Dividende final - Dividende intérimaire - Autre allocation -300 -300 -300 Solde au 31 décembre 2020 8.772 149.309 -17.835 276 140.522 - 140.522





ANNEXE 5 : NOTES EXPLICATIVES SUR LES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

NOTE 5.1: PRINCIPES DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS

Les informations pour les exercices 2020 et 2019 qui figurent dans les états financiers condensés (pages 7 à 10 du présent rapport financier) sont basées sur les états financiers consolidés du Groupe EVS pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2020, qui n'ont pas encore été publiés. La publication de ces comptes intérimaires condensés du Groupe a été autorisée par le Conseil d'Administration du 24 février 2021.

Ce rapport intermédiaire fournit uniquement une explication des événements et transactions significatifs nécessaires à la compréhension des changements de la situation financière depuis la dernière période de reporting annuel, et doit donc être lu conjointement avec les états financiers consolidés complets de 2020 à partir desquels ces états financiers ont été établis et qui devraient être publiés sur le site web d'EVS Group avant le 17 avril 2021.

Ces états financiers consolidés intérimaires ont été préparés et sont présentés conformément aux normes IFRS, telles qu'approuvées pour application par l'Union Européenne. Le cadre et les normes comptables approuvées par l'Union Européenne sont accessibles via : http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/index_fr.htm

NOTE 5.2: RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers intermédiaires ont été préparé en conformité avec la norme IAS 34 Information financière intermédiaire, telle que publiée par l'IASB et adoptée par l'UE. Les règles et les méthodes comptables utilisées pour la préparation des états financiers consolidés IFRS sont les mêmes que celles qui ont été utilisées pour les comptes financiers consolidés 2019. Les règles et méthodes comptables IFRS de la société sont disponibles dans le rapport annuel 2019 sur le site www.evs.com, à l'exception de toutes les normes et interprétations, nouvelles ou révisées qui ont été adoptées au 1er janvier 2020 et qui sont reprises ci-dessous :

Amendements de la phase 1 de la réforme IBOR, entrée en vigueur le 1 er janvier 2020

janvier 2020 Amendements à IFRS 3 - regroupement d'entreprise, entrée en vigueur le 1er janvier 2020

Amendements à l'IFRS 16 Contrats de location - entrée en vigueur le 1er juin 2020

Nouvelle définition de la matérialité, entrée en vigueur le 1 er janvier 2020

janvier 2020 Références mises à jour du cadre conceptuel, en vigueur le 1er janvier 2020

L'adoption de ces nouvelles règles, modifiées ou révisées n'a pas eu d'impact significatif sur les états financiers condensés du Groupe.

NOTE 5.3: INFORMATION SECTORIELLE

D'un point de vue opérationnel, la société est intégrée verticalement avec la grande majorité de ses effectifs au siège central en Belgique, en particulier les fonctions de recherche et développement, de production, de marketing et de services généraux ce qui explique que la majorité des investissements et des dépenses se situe au niveau de la maison-mère belge. Les filiales étrangères sont principalement des filiales de distribution et de représentation. Le Chief Operating Decision Maker, autrement dit le Comité Exécutif, vérifie les résultats et les plans opérationnels mais décide également de l'affectation des ressources à l'échelle de l'entreprise. Les ventes portent sur des produits de même nature, les équipements numériques de production télévisuelle. Elles sont réalisées par des équipes commerciales polyvalentes. Le reporting interne à la société est le reflet de l'organisation opérationnelle décrite ci-avant et se caractérise par la forte intégration des activités de l'entreprise.

En conséquence, la société est constituée d'un seul segment au sens de la norme IFRS 8 et le compte de résultats consolidés du groupe reflète ce segment unique. Tous les actifs long-terme sont localisés dans la société-mère EVS Broadcast Equipment SA en Belgique.

La société ne fournit qu'un seul type de solutions : des solutions intégrées de production avec une architecture modulaire consistante, tel est le produit d'EVS. Il n'y a pas d'autre catégorie significative, tant sur le plan individuel que global. En effet, des modules identiques peuvent répondre aux besoins des différents marchés. Nos clients sont eux-mêmes souvent actifs sur plusieurs marchés. Donner de l'information par module n'est donc pas pertinent pour EVS.

Au niveau des informations relatives aux zones géographiques, les activités sont divisées entre les régions suivantes : l'Asie-Pacifique ("APAC"), l'Europe, le Moyen-Orient et Afrique ("EMEA") et l'Amérique ("NALA" / "Amérique"). Cette division correspond à la découpe organisationnelle des services commerciaux et de support au sein du groupe qui opère à l'échelle mondiale. Une quatrième zone est dédiée aux grands événements de nature mondiale ("Grands événements sportifs").

La société fournit des informations complémentaires à savoir une présentation des ventes par destination : les "Live Service Providers (LSP) ", les "Live Audience Business (LAB)" et les "Locations liées aux grands événements sportifs" (BER) pour les contrats liés aux grands événements sportifs.

Enfin, les ventes sont présentées par nature : ventes de systèmes ou prestations de services.

5.3.1. Informations sur le chiffre d'affaires par destination

Les ventes peuvent être présentées par destination : "Live Service Provider". "Live Audience Business" et "Locations liées aux grands événements sportifs". La maintenance et le service après-vente sont inclus dans les solutions complètes proposées aux clients.

2S20 2S19 % 2S20/

2S19 Chiffre d'affaire (en millier d'euros) 2020 2019 % 2020/

2019 34.689 32.679 +6,2% Live Audience Business 56.685 52.328 +8,3% 13.722 28.941 -52,6% Live Service Provider 30.158 49.726 -39,4% 127 758 -83,3% Locations liées aux grands évènements sportifs 1.268 1.346 -5,8% 48.538 62.378 -22,2% Total du chiffre d'affaires 88.111 103.400 -14,8%

La présentation ci-dessus comprend la classification la plus récente et la plus précise de nos clients par destination pour 2019 et 2020.

5.3.2. Informations sur le chiffre d'affaires par zone géographique

Les activités sont divisées entre trois régions : l'Asie-Pacifique ("APAC"), l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique ("EMEA") et l'Amérique. Les locations liées aux grands événements sont également reprises à part.

Chiffre d'Affaire pour le second semestre

(en millier d'euros) APAC

hors événements EMEA

hors événements Amérique

hors événements Locations liées aux événements TOTAL Chiffre d'affaires 2S20 11.991 22.824 13.597 127 48.538 Evolution par rapport 2S19 (%) +18,2% -22,4% -38,3% -83,3% -22,2% Variation par rapport 2S19 (%) à taux de change constant +18,2% -22,3% -34,3% -83,3% -20,7% Chiffre d'affaires 2S19 10.147 29.425 22.048 758 62.378

Chiffre d'Affaires pour l'année

(en millier d'euros) APAC

hors événements EMEA

hors événements Amérique

hors événements Locations liées aux événements TOTAL Chiffre d'affaires 2020 19.315 41.002 26.526 1.268 88.111 Evolution par rapport à 2019 (%) +2,3% -14,1% -25,1% -5,8% -14,8% Variation par rapport à 2019 (%) à taux de change constant +2,3% -14,0% -23,6% -5,8% -14,2% Chiffre d'affaires 2019 18.879 47.744 35.431 1.346 103.400

Les ventes réalisées avec des clients externes en Belgique (le pays d'origine de la société) sont inférieures à 5% des ventes totales de la période. Sur les 12 derniers mois, le groupe a réalisé des ventes significatives à des clients externes (selon la définition de IFRS 8) dans deux pays : les États-Unis d'Amérique. (EUR 22,8 millions) et le Royaume-Unis (EUR 9,0 millions)

5.3.3. Information sur les chiffres d'affaires par nature

Le chiffre d'affaires peut être présenté par nature : systèmes et services

2S20 2S19 % 2S20/

2S19 Chiffre d'affaires (EUR milliers) 2020 2019 % 2020/

2019 41.722 55.204 -24,4% Systèmes 74.876 89.790 -16,6% 6.816 7.174 -5,0% Services 13.236 13.610 -2,8% 48.538 62.378 -22,2% Total du chiffre d'affaires 88.111 103.400 -14,8%

Les services comprenant les conseils, les installations, la gestion de projets, les formations, la maintenance et le support.

5.3.4. Information sur les clients importants

Aucun client externe de la société n'a représenté plus de 10% des ventes sur les 12 derniers mois

NOTE 5.4: TITRES REPRÉSENTATIFS DU CAPITAL

Le nombre d'actions propres a évolué comme suit au cours de la période, ainsi que les warrants en circulation en fin d'exercice:

2020 2019 Nombre d'actions propres au 1er janvier 400.180 151.724 Acquisitions d'actions propres sur le marché 544.307 262.952 Ventes d'actions propres sur le marché - - Attribution aux plans de participation bénéficiaire -16.280 -14.496 Ventes liées au plan de warrants attribués au personnel (ESOP) et autres transactions - - Nombre d'actions propres au 31 décembre 928.207 400.180 Warrants en circulation au 31 décembre 325.832 138.999

En 2020, la société a racheté 544.307 actions en bourse (dans le cadre d'un programme de rachat d'actions lancé le 25 octobre 2018 et le 6 mai 2020). Aucune action n'a été utilisée pour satisfaire l'exercice des warrants par les employés. L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 19 mai 2020 a approuvé l'attribution de 16 280 actions aux salariés d'EVS (attribution de 54 actions à chaque salarié au prorata de la durée effective ou assimilée de leur occupation en 2019) en récompense de leur contribution aux succès du groupe. La charge liée à ce plan de participation aux bénéfices s'élève à EUR 0,3 million et a été enregistrée sous la rubrique "Plan de participation bénéficiaire et warrants ". Par conséquent, à fin décembre 2020, la société détenait 928.207 actions propres à un cours historique moyen de EUR 19,21. A la même date, 325.832 warrants étaient en circulation (pas d'attribution, pas d'exercice et 167 annulations en 2020) avec un prix d'exercice moyen de EUR 20,17 et une échéance moyenne de mars 2025.

NOTE 5.5: DIVIDENDES

L'Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2020 a approuvé le paiement d'un dividende total brut de EUR 0,50 par action incluant le dividende intérimaire de EUR 0,50 payé en novembre 2019, ce qui n'a pas donné lieu à un dividende brut final.

(EUR milliers) # Coupon 2020 2019 - Dividende final pour 2018 (EUR 0.50 par action hors actions propres) 28 - 6.646 - Dividend intérimaire pour 2019 (EUR 0.50 par action hors actions propres) 29 - 6.914 Total des dividendes payés - 13.560

NOTE 5.6: AUTRES PRODUITS/(CHARGES) FINANCIERS NETS)

(EUR milliers) 2020 2019 Résultat de change des comptes statutaires 364 -369 Résultat de change lié à la méthodologie de consolidation IFRS -1.321 549 Autres résultats financiers 96 115 Autres produits/(charges) financiers nets -861 295

La devise fonctionnelle d'EVS Broadcast Equipment S.A. et de toutes les filiales est l'euro à l'exception de la filiale américaine EVS Inc. dont la devise fonctionnelle est le dollar américain. La devise de présentation des comptes consolidés du Groupe EVS est l'euro. Pour plus d'informations sur les taux de change, voir aussi l'annexe 5.9.

NOTE 5.7: IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

Réconciliation de la charge d'impôts

Le rapprochement entre la charge d'impôts obtenue en appliquant le taux d'impôt effectif du groupe au résultat opérationnel avant impôts et la charge d'impôts obtenue en appliquant le taux d'impôt théorique en vigueur pour les deux périodes est le suivant :

(EUR milliers) 2020 2019 Réconciliation entre le taux d'impôt effectif et le taux d'impôt théorique applicable Résultat avant impôts. quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence 4.014 22.759 Charge d'impôts réelle sur base du taux d'impôt effectif 2.833 -3.320 Taux d'impôt effectif -70,6% 14,6% Éléments de réconciliation pour l'impôt théorique nominal Impact fiscal des frais non déductibles 311 408 Impact fiscal des déductions pour investissement R&D -1.029 -1.426 Impact fiscal des déductions pour revenus d'innovation -2.122 -5.932 Impact fiscal des sur- et sous-évaluations liées aux années antérieures -1.492 3.034 Autre augmentation/(diminution) 393 793 Charge totale d'impôts des entités du groupe calculée sur base des taux locaux nominaux respectifs -1.106 -6.443 Taux d'impôt théorique applicable 27,6% 28,3%

La charge fiscale de l'exercice 2020 comprend un ajustement des coûts fiscaux liés aux exercices précédents pour un montant total de EUR +1.5 million, y compris la reprise de provisions pour incertitudes sur les traitements fiscaux selon la nouvelle interprétation IFRIC 23, en vigueur au 1er janvier 2019.

NOTE 5.8: PERSONNEL

Au 1er mai 2020, EVS a intégré environ 80 membres de personnel supplémentaire suite à l'acquisition d'Axon

(En équivalents temps plein) Au 31 décembre Moyenne sur 12 mois 2020 550 514 2019 464 465 Variation +18.5% +10.5%

NOTE 5.9: TAUX DE CHANGE

Le taux de change qui influence principalement les états financiers consolidés est l'EUR/USD lequel a été pris en compte de la manière suivante :

Taux de change USD / EUR Moyenne 12M Moyenne 2S Au 31 décembre 2020 1,1422 1,1808 1,2271 2019 1,1195 1,1096 1,1234 Variation +2,0% +6,4% +9,2%

En 2020, le taux de change moyen du dollar US par rapport à l'euro a augmenté de 2%. Cela a eu un impact négatif de EUR 0,5 million (-0,56%) sur les ventes de 2020.

NOTE 5.10: INSTRUMENTS FINANCIERS

Les justes valeurs estimées des actifs et passifs financiers sont égales à leur valeur comptable figurant au bilan.

Périodiquement, EVS mesure, sur un horizon annuel, son exposition attendue au risque de change transactionnel, principalement liée au risque EUR/USD. Etant donné que le groupe est « long » en USD et sur base des prévisions de ventes, EVS couvre ses flux nets en USD par des contrats de change à terme. Le résultat de ces couvertures est comptabilisé au niveau du résultat financier.

Le 31 décembre 2020, le groupe détenait 6,5 millions d'USD en contrats de couverture, avec une échéance moyenne en juin 2021, et un taux de change moyen EUR/USD de 1,1829.

NOTE 5.11: DETTE FINANCIERE

Pour financer partiellement son nouveau siège social et d'exploitation, EVS a contracté un total de EUR 30 millions d'emprunts. Au 31 décembre 2020, la dernière partie de cet emprunt a été remboursée. Cela a représenté un montant total de EUR 5,2 millions en 2020.

Le 16 juin 2020, un nouveau prêt de EUR 5,5 millions a été négocié avec BNP Paribas Fortis afin de financer partiellement l'acquisition d'Axon. Un premier remboursement de EUR 0,6 million a été effectué au dernier trimestre de 2020. Les annuités s'élèvent à EUR 1,1 million entre 2021 et 2024 avec un remboursement final de EUR 0,6 million en 2025 à l'échéance du prêt.

Le 29 juin 2020, une ligne de crédit roll over de EUR 5,0 millions a été négociée avec la banque Belfius afin de financer partiellement l'acquisition d'Axon. Cette ligne de crédit amortissable prendra fin au plus tard le 30/06/2024. À ce jour, EVS n'a pas utilisé cette ligne de crédit.

NOTE 5.12: DETTES DE LOCATION-FINANCEMENT

L'implémentation de la norme comptable IFRS 16 a affecté l'état des résultats pour les douze mois se terminant le 31 décembre 2020 comme suit :

2020 Charge d'amortissement (en coût de ventes) 834 Charge d'amortissement (en frais de ventes et administratifs) 1.046 Charge d'amortissement (en frais de recherche et développement) 1.277 Charges locatives (en coût des ventes, frais de vente et de R&D) -2.958 Résultat d'exploitation 199 Charge d'intérêts -482 Impôts sur le résultat 61 Résultat net de la période -222

Les valeurs comptables des droits d'utilisation, des dettes au titre d'obligation de paiement des loyers et les mouvements pour les douze mois se terminant le 31 décembre 2020 :

(En milliers d'euros) Terrains et constructions Autres immobilisations corporelles Total Droit d'utilisation Au 1er Janvier 2020 6.059 2.266 8.325 Ajouts 4.228 1.525 5.753 Modification de charges locatives 524 352 876 Charges d'amortissements -1.803 -1.354 -3.157 Charges d'intérêts - - - Autre -15 -11 -26 Ecart de conversion -172 -1 -173 Au 31 décembre 2020 8.821 2.777 11.598

(En milliers d'euros) Terrains et constructions Autres immobilisations corporelles Total Obligations de paiement Au 1er Janvier 2020 5.982 2.388 8.370 Ajouts 4.228 1.525 5.753 Modification de charges locatives 524 352 876 Charges d'intérêts 394 88 482 Ecart de conversion -172 -1 -173 Autre 40 - 40 Paiements -2.047 -1.421 -3.468 Au 31 décembre 2020 8.948 2.932 11.880

Le tableau des flux de trésorerie pour les douze mois se terminant le 31 décembre 2020 est impacté comme suit :

2020 Flux nets de trésorerie généré par les activités opérationnelles 3.436 Flux nets de trésorerie provenant des activités de financement -3.436 Augmentation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie -

NOTE 5.13: PLANS DE PENSION

Les employés d'EVS Broadcast Equipment SA bénéficient d'une assurance-groupe. Dans ce contexte, EVS verse une contribution auprès de compagnies d'assurance pour chaque employé. EVS bénéficie d'un rendement minimum garanti par les Compagnies d'assurance avec lesquelles elle a mis en place les plans de pension, et ce jusqu'au 31 décembre 2016 (obligation de rendement minimal auquel les contributions sont soumises par la Loi).

Cependant, en date du 18 décembre 2015, le législateur belge a décidé de mettre à jour et d'apporter des précisions au sujet du rendement minimum garanti. Avant le 31 décembre 2015, le taux minimum garanti sur les cotisations versées par l'employeur et par l'employé était respectivement de 3,25% et de 3,75%. A partir de 2016, le taux a été diminué à 1,75% et est recalculé annuellement sur base du taux sans risque des obligations d'Etat à 10 ans. La norme IAS19 assimile les plans de pension belge du type « cotisations définies » qui garantissent un rendement minimum sur les cotisations, à des plans du type « prestations définies », puisque l'employeur n'est pas responsable du paiement des cotisations mais doit couvrir le risque d'investissement jusqu'au rendement minimum garanti applicable. Les rendements garantis par les compagnies d'assurances sont la plupart du temps inférieurs ou équivalents au taux minimum garanti par la loi. Dès lors que le Groupe ne s'est pas couvert totalement pour son risque de rendement par le biais d'un contrat d'assurance, il convient de comptabiliser une provision. Les plans chez EVS sont financés au travers de polices d'assurance groupe. Les contrats font l'objet d'un taux d'intérêt contractuel garanti par la compagnie d'assurance. Lorsqu'un sous-financement apparaît, ce déficit est couvert par le fonds de financement et si celui-ci s'avère insuffisant, des cotisations supplémentaires sont versées par l'employeur.

Cette analyse est effectuée tous les ans et un montant est pris en compte de résultats si nécessaire. Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à la note 6.4 du rapport annuel 2019.

NOTE 5.14: REGROUPEMENT D'ENTREPRISE - ACQUISITION D'AXON

Dans le cadre d'une transaction clôturée le 30 avril 2020, la société a acquis 100% des actions d'Axon Investments B.V. ("Axon"). Avec des centres de développement aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, et plus de 80 membres de l'équipe, Axon a une présence internationale sur le marché des infrastructures de diffusion en direct, y compris les camions de régie mobiles et les centres de données (data center), et un portefeuille de produits qui complète l'offre existante d'EVS de solutions pour les productions en direct.

Cette transaction est qualifiée de regroupement d'entreprises conformément à la norme IFRS 3 et est donc comptabilisée en appliquant la méthode de l'acquisition.

La contrepartie transférée par EVS pour acquérir Axon comprend :

- Un montant en espèces de EUR 12,2 millions, dont EUR 11,6 millions payé à la date de clôture et EUR 0,6 million payé à la fin septembre pour l'ajustement final du fonds de roulement;

- Une contrepartie conditionnelle comprise entre EUR -0.5 million (complément de prix inversé à rembourser par les vendeurs) et EUR 2.5 millions maximum (complément de prix à payer par la société) en fonction de la marge brute réalisée par Axon sur la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021. La juste valeur de la contrepartie conditionnelle s'élève à EUR 1,0 million à la date d'acquisition et n'a pas changé à la date de clôture. La juste valeur classée au niveau 3 a été estimée sur la base d'un modèle dans lequel les résultats possibles sont pondérés en fonction de la probabilité. Le paramètre non observable auquel cette évaluation de la juste valeur est la plus sensible est le montant estimé de la marge brute d'Axon sur la période de référence. En fonction du niveau réel de la marge brute d'Axon, la société est exposée à un impact futur sur le compte de résultat qui se situe entre une perte de EUR 1,5 million (en cas d'atteinte du maximum de l'earn-out) et un gain de EUR 1,5 million (en cas de reverse earn-out).

Les montants comptabilisés au titre des actifs identifiables acquis et des passifs repris, ainsi que la contrepartie transférée et le montant provisoire du goodwill qui en résulte et l'effet sur les flux de trésorerie nets à la date d'acquisition sont présentés dans le tableau ci-dessous :

(EUR milliers) Immobilisations incorporelles - Technologie 2.489 Immobilisations incorporelles - Clientèle 5.120 Actifs d'impôts différés 1.316 Autres actifs immobilisés 341 Créances commerciales 2.133 Stock 2.302 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.956 Autres actifs courants 46 Total actifs 15.703 Passifs d'impôts différés -1.585 Dettes commerciales -3.478 Autres dettes -242 Total Passif -5.305 Actifs nets acquis 10.398 Contrepartie payée en espèces 12.211 Ajustement final du fonds de roulement - Juste valeur de la contrepartie conditionnelle (earn-out) 1.019 Contrepartie totale 13.230 Goodwill 2.832 Sorties de fonds nettes de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 10.255

Le goodwill de EUR 2,8 millions est constitué des synergies de marché attendues de la combinaison d'Axon et d'EVS ainsi que de la main-d'œuvre qualifiée d'Axon, qui, toutes deux, ne peuvent pas être comptabilisées séparément en tant qu'immobilisations incorporelles. Le goodwill ne devrait pas être déductible à des fins fiscales.

La juste valeur des créances telle que présentée dans le tableau ci-dessus correspond aux montants contractuels bruts à recevoir, étant donné que les vendeurs sont tenus d'indemniser la société pour tout montant à recevoir qui n'est pas entièrement recouvré dans les 180 jours suivant la date d'acquisition.

Depuis la date d'acquisition, le 30 avril 2020, Axon a contribué à hauteur de EUR 7,9 millions au chiffre d'affaires et de EUR -1,6 million au résultat net dans le compte de résultat consolidé pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2020.

Si l'acquisition d'Axon avait été réalisée le 1er janvier 2020, le chiffre d'affaires et le bénéfice net du groupe consolidé pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2020 auraient été respectivement de EUR 94,9 millions et de EUR 7,8 millions.

Les coûts liés à l'acquisition s'élevant à EUR 0,3 million ont été immédiatement pris en charge lorsqu'ils ont été encourus et sont présentés sous la rubrique "Frais de ventes et administratifs " du compte de résultat.

NOTE 5.15 ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

Il n'y a pas eu d'événements postérieurs à la clôture pouvant avoir un impact significatif sur le bilan ou compte de résultat d'EVS.

NOTE 5.16: RISQUES ET INCERTITUDES

Investir dans l'action EVS comporte des risques et des incertitudes. Les risques et incertitudes s'appliquant pour les mois restants de l'année 2021 sont similaires aux risques et incertitudes identifiés par le management de la société et décrits dans le rapport de gestion du rapport annuel (disponible sur www.evs.com ).

Certification des personnes responsables

Serge Van Herck, représentant une BV, CEO

Yvan ABSIL, représentant une SRL CFO

attestent que, à leur connaissance,

les états financiers intérimaires résumés, préparés conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées par l'Union Européenne, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'émetteur et des entreprises comprises dans la consolidation, le Rapport de Gestion contient un exposé fidèle des événements importants et des principales transactions entre parties liées survenus en 2020, en ce compris leur impact sur les états financiers condensés et une description des risques et incertitudes pour les mois restant de l'exercice fiscal.

