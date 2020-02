EVS Broadcast Equipment publie ses résultats 2019

Publication le 20 février 2020, avant l'ouverture de la bourse

Information réglementée - communiqué des résultats annuels

EVS Broadcast Equipment S.A.: Euronext Brussels (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR)

EVS publie ses résultats 2019

Forte rentabilité malgré une baisse des recettes

Performance financière 2019 Chiffre d'affaire de EUR 103,4 million, dans la fourchette de la guidance (-10,9% comparé à 2018 ou -2,3% à taux de change constant hors locations pour les grands événements sportifs) Charges d'exploitation en diminution de 5,3% comparé à l'année passée Bénéfice net de EUR 19,6 million (-44,2% comparé à 2018 principalement dû aux réductions exceptionnelles d'impôts en 2018 en relation avec le régime de déduction pour revenus d'innovation en Belgique) Lenteur de la région APAC en raison de la situation politique et commerciales entraînant un retard dans les décisions d'investissement



Performance financière au second trimestre 2019 Chiffre d'affaire élevé, de EUR 62,4 million (-13,3% ou -8,8% à taux de change constant hors locations pour les grands événements sportifs) Marge brute élevée grâce à un mix produits favorable et à des réductions d'inventaires plus faibles Charges d'exploitation en baisse (-3,6% en 2S19 comparé à 2S18) Marge d'exploitation de 31,4%, bénéfice net de EUR 15,9 million





Perspectives

Perspectives financières 2020 Carnet de commande de EUR 33,4 million au 31 décembre 2019 (à reconnaître en revenus en 2020), +87,3% par rapport à l'an passé (+18.3% hors locations pour les grands événements sportifs) EUR 4,4 million de commandes supplémentaires à reconnaître en revenus en 2021 et après Le chiffre d'affaires devrait se situer entre EUR 100 et EUR 120 millions en 2020 en tenant compte d'un changement de modèle de type capex vers un modèle de revenus récurrents sur plusieurs années Les charges d'exploitation devraient rester sable en 2020 en comparaison avec 2019

Maintenir la politique de dividende établie en 2018 Dividende brut total de 1,00 EUR pour 2020 et 2021, sous réserve des conditions du marché. Dividende brut total de 1,00 EUR pour 2019 (y compris un acompte sur dividende de 0,50 EUR versé en novembre 2019) proposé à l'Assemblée générale ordinaire de mai 2020

Modification des informations données par destination du chiffre d'affaire À partir de 2020, afin de clarifier et de mieux refléter la transformation du marché et les évolutions d'EVS, EVS modifiera la structure des piliers de revenus de "Car de régie vs Studio" pour distinguer les revenus "LAB" (Live Audience Business) et les revenus "LSP" (Live Service Providers) tout en maintenant le pilier "Location pour les grands événements" pour refléter les revenus non annuels liés au calendrier de certains grands événements sportifs.



CHIFFRES CLÉS

Non audité EUR millions, sauf bénéfice par action (EUR) Audité 2S19 2S18 2S19/2S18 2019 2018 2019/2018 62,4 72,0 -13,3% Chiffre d'affaires 103,4 116,1 -10,9% 45,5 53,0 -14,2% Marge brute 74,1 82,5 -10,2% 72,9% 73,7% - Marge brute % 71,6% 71,1% - 19,6 25,7 -23,8% Résultat d'exploitation - EBIT 23,0 28,1 -17,9% 31,4% 35,7% - Marge d'exploitation - EBIT % 22,3% 24,2% - 15,9 24,6 -35,2% Bénéfice net (part du groupe) 19,6 35,2 -44,2% 1,14 1,81 -37,1% Bénéfice net de base par action (part du groupe) 1,40 2,60 -46,2%

COMMENTAIRES

Serge Van Heck, CEO a déclaré : "Depuis que j'ai rejoint EVS début septembre, j'ai eu l'occasion de rencontrer des membres de l'équipe, des clients et des partenaires commerciaux dans le monde entier. J'ai pu constater la passion, l'engagement et la forte reconnaissance de l'expertise et fiabilité d'EVS. Je suis vraiment heureux du support pendant la transition que j'ai obtenu de Pierre De Muelenaere qui a terminé sa mission de CEO par intérim comme prévu fin décembre.

Nous avons terminé l'année avec un bon second semestre et un carnet de commandes bien rempli alors que nous entrons dans l'année 2020, même si la transition vers l'UHD (4K) est plus lente que prévu.

Nous avons obtenu des références clés, notamment un important contrat avec Game Creek, une grande société américaine de production qui a réalisé des investissements considérables dans nos nouveaux produits XT-Via et Multicam 16 pour étendre leurs capacités HDR. Nous avons également obtenu une référence clé avec une ligue de football en Asie-Pacifique où notre solution de production unifiée autour de X-One sera utilisée pour leurs productions.

Pour 2020, nous nous attendons à ce que notre activité principale reste sous pression car nous ne prévoyons pas d'améliorations majeures dans la dynamique de l'industrie. Nous prévoyons également que l'Asie-Pacifique continuera à être touchée par un ralentissement du marché. Nous avons revu et amélioré nos plans pour l'avenir - le projet PLAYForward - dont nous attendons un impact financier à partir de 2021".

Commentant les résultats et les perspectives, Yvan Absil, directeur financier, a déclaré "Notre second semestre reflète la volatilité continue de l'activité. L'environnement est resté difficile en cette deuxième partie de l'année, et nous avons poursuivi nos actions pour maîtriser nos coûts. Nous sommes particulièrement satisfaits des résultats de nos initiatives de contrôle des coûts, qui nous ont permis de réduire nos dépenses d'exploitation de plus de 5 % en 2019 par rapport à l'année précédente. Ces efforts de gestion des coûts se poursuivront cette année, ce qui nous permet de prévoir une stabilisation des dépenses opérationnelles en 2020 par rapport à 2019. Notre solide carnet de commandes de 33,4 millions d'euros (y compris les locations pour les grands événements sportifs de l'été) ne cache pas lenteur des affaires, car nos clients restent sous pression en matière de coûts.

Prenant en compte qu'une partie croissante de nos revenus passera d'un modèle capex à un modèle de revenus récurrents à long terme, nous annonçons une prévision de chiffre d'affaires pour 2020 entre 100 et 120 millions d'euros".

Conférence téléphonique

EVS tiendra aujourd'hui une conférence téléphonique en anglais à 16h00 CET (attention changement d'heure) pour analystes financiers et investisseurs institutionnels. Les autres personnes intéressées peuvent l'écouter, sans poser de questions ("listen-only mode"). La présentation utilisée pendant la conférence téléphonique sera disponible sur le site d'EVS peu avant le début de celle-ci.

Numéros de téléphone : +44 (0) 20 7192 8501 (Royaume-Unis), +32 (0)2 401 70 35 (Belgique), +1 917 720 0181 (Etats-Unis)

Numéro d'identification de la conférence téléphonique : 8387739

Yvan ABSIL, CFO

EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 13 rue du Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, Belgique

Tél: +32 4 361 70 00. E-mail: corpcom@evs.com ; www.evs.com Déclarations sur les perspectives futures

Ce communiqué de presse contient des déclarations sur les perspectives relatives au business, à la santé financière et aux résultats des opérations d'EVS et de ses filiales. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles du management d'EVS et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient entraîner que les résultats ou performances actuelles de la société soient significativement différents de ceux décrits dans ces mêmes déclarations. Ces risques et incertitudes sont liés aux changements technologiques et aux exigences du marché, à la concentration des activités de la société dans une seule industrie, au déclin de la demande pour les produits de la société ou de ses filiales, à l'incapacité de développer et d'introduire de nouvelles technologies en temps utiles, aux produits et applications ainsi qu'à la perte de parts de marché et à la pression sur les prix résultant de la concurrence qui pourraient entraîner les résultats ou performances actuelles de la société à différer significativement de ceux décrits dans ces déclarations sur les perspectives. EVS ne s'engage à aucune obligation de communiquer publiquement une révision de ces déclarations pour décrire des événements ou circonstances afin de refléter l'occurrence d'événements non anticipés après la date de ce jour.



A propos d'EVS



EVS est mondialement reconnu comme le leader des technologies vidéo pour les productions en direct diffusées à la télévision et via les nouveaux médias. Notre passion et notre objectif sont d'aider nos clients à créer des histoires immersives qui suscitent le meilleur retour sur émotion. Grâce à une large gamme de produits et de solutions, nous diffusons chaque jour, en temps réel, les images de sport en direct les plus captivantes, des émissions de divertissement sensationnelles et du contenu d'actualités de premier plan. Basée en Belgique, EVS a également des bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. EVS commercialise ses produits et assure leur support dans plus de 100 pays. EVS est une société anonyme cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN : BE0003820371. Pour plus d'informations, visitez le site www.evs.com

