 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Evonik confirme ses objectifs et mise sur un bon deuxième trimestre
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 09:51

Malgré un environnement économique commercial et difficile, le chimiste allemand a indiqué avoir atteint son objectif de résultat opérationnel sur les trois premiers mois de l'année.

Sur la période, l'Ebitda ajusté s'est élevé à 475 millions d'euros, là où le groupe l'attendait à 450 millions d'euros, il s'agit toutefois d'un repli de 15%. La société précise que la guerre au Moyen-Orient a entraîné une flambée des prix de l'énergie et des matières premières critiques, tout en réduisant considérablement la sécurité des chaînes d'approvisionnement.

Le chiffre d'affaires s'est quant à lui affaissé de 9%, à 3,43 milliards d'euros, et plus de la moitié de ce recul est imputable à des effets de change défavorables. Les volumes de ventes ont diminué de 2%, tandis que les prix ont baissé de 1%.

La marge d'Ebitda ajustée s'est installée à 13,9%, en baisse de 0,9 point de pourcentage par rapport au premier trimestre 2025. Enfin, le bénéfice a chuté en passant de 233 à 125 millions d'euros.

Pour Jefferies et DZ Bank, l'Ebitda du groupe a dépassé les attentes du consensus au premier trimestre, et provient essentiellement de la performance de la division Advanced.

En ce qui concerne ses perspectives, Evonik a indiqué avoir enregistré une hausse de ses volumes de ventes dans certaines activités depuis mars, probablement due à des achats anticipés de la part des clients, qui semblent constituer des stocks, ce qui devrait soutenir l'activité au deuxième trimestre. Partant, l'Ebitda ajusté du deuxième trimestre est attendu à 550 millions d'euros, contre 509 en 2025. La période d'avril à juin devrait être la plus forte de l'année.

Les objectifs pour l'ensemble de l'exercice ont été confirmés. L'Ebitda ajusté devrait se situer entre 1,7 et 2 milliards d'euros, le chiffre d'affaires est attendu entre 13,5 et 14,5 milliards d'euros.

Jefferies et DZ Bank ont confirmé leur recommandation à conserver, avec des objectifs de cours respectifs de 15,10 et 16 euros.

Valeurs associées

EVONIK INDUSTR
17,210 EUR XETRA +0,94%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank