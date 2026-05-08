Evonik confirme ses objectifs et mise sur un bon deuxième trimestre
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 09:51
Sur la période, l'Ebitda ajusté s'est élevé à 475 millions d'euros, là où le groupe l'attendait à 450 millions d'euros, il s'agit toutefois d'un repli de 15%. La société précise que la guerre au Moyen-Orient a entraîné une flambée des prix de l'énergie et des matières premières critiques, tout en réduisant considérablement la sécurité des chaînes d'approvisionnement.
Le chiffre d'affaires s'est quant à lui affaissé de 9%, à 3,43 milliards d'euros, et plus de la moitié de ce recul est imputable à des effets de change défavorables. Les volumes de ventes ont diminué de 2%, tandis que les prix ont baissé de 1%.
La marge d'Ebitda ajustée s'est installée à 13,9%, en baisse de 0,9 point de pourcentage par rapport au premier trimestre 2025. Enfin, le bénéfice a chuté en passant de 233 à 125 millions d'euros.
Pour Jefferies et DZ Bank, l'Ebitda du groupe a dépassé les attentes du consensus au premier trimestre, et provient essentiellement de la performance de la division Advanced.
En ce qui concerne ses perspectives, Evonik a indiqué avoir enregistré une hausse de ses volumes de ventes dans certaines activités depuis mars, probablement due à des achats anticipés de la part des clients, qui semblent constituer des stocks, ce qui devrait soutenir l'activité au deuxième trimestre. Partant, l'Ebitda ajusté du deuxième trimestre est attendu à 550 millions d'euros, contre 509 en 2025. La période d'avril à juin devrait être la plus forte de l'année.
Les objectifs pour l'ensemble de l'exercice ont été confirmés. L'Ebitda ajusté devrait se situer entre 1,7 et 2 milliards d'euros, le chiffre d'affaires est attendu entre 13,5 et 14,5 milliards d'euros.
Jefferies et DZ Bank ont confirmé leur recommandation à conserver, avec des objectifs de cours respectifs de 15,10 et 16 euros.
Valeurs associées
|17,210 EUR
|XETRA
|+0,94%
A lire aussi
-
Le constructeur automobile Stellantis a annoncé vendredi qu'il envisageait de renforcer son alliance avec le groupe chinois Leapmotor pour qu'il produise des voitures Leapmotor dans deux usines espagnoles Stellantis ainsi qu'un SUV Opel en coproduction, et devienne ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont ouvert en repli vendredi face au regain d'incertitudes et de tensions au Moyen-Orient, qui a freiné la baisse des prix du pétrole. Après une demi-heure d'échanges, Paris et Francfort reculaient au même rythme (-0,90%), Londres perdait ... Lire la suite
-
"Faites vos jeux, rien ne va plus!". Fraichement formés, 45 croupiers attendent de se lancer dans l'arène: mardi à Paris ouvre le Partouche Casino Club, le plus grand club de jeux de la capitale - avec le feu vert des autorités. En février, l'expérimentation parisienne ... Lire la suite
-
Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, vendredi: - L'Irak rejette des accusations américaines contre un haut responsable Bagdad a rejeté les accusations américaines à l'encontre du vice-ministre irakien du Pétrole selon lesquelles ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer