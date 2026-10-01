 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Evommune en hausse après qu’un médicament contre l’eczéma a atteint l’objectif fixé pour l’essai clinique de phase intermédiaire
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 14:19

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** L'action du développeur de médicaments Evommune ( EVMN.N ) progresse de 4,9 % à 8,67 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que son médicament injectable expérimental EVO301 a atteint l'objectif principal d'un essai clinique de phase intermédiaire mené auprès de 70 adultes atteints de dermatite atopique modérée à sévère, communément appelée eczéma

** Elle précise que les patients traités par l’EVO301 ont vu la gravité et l’étendue de leur eczéma diminuer en moyenne de 55 % au bout de 12 semaines, contre 22 % pour ceux ayant reçu un placebo

** Environ 29 % des patients traités par l’EVO301 ont obtenu une amélioration d’au moins 75 % de la gravité de leur eczéma, contre 9 % chez ceux sous placebo

** Le médicament a été administré à deux reprises au cours de l’essai, au début et après quatre semaines; les effets ont continué à s’améliorer pendant huit semaines après la dernière dose

** Des effets indésirables liés au traitement ont été signalés chez 10,4 % des patients sous EVO301, contre 13,6 % chez ceux sous placebo; aucun effet indésirable grave ou sévère lié au traitement n’a été signalé

** À la clôture d'hier, EVMN affichait une baisse de 51,8 % depuis le début de l'année

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,84 -0,16%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
SOITEC
170,7 +7,66%
NANOBIOTIX
22,86 -10,00%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank