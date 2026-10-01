Evommune en hausse après qu’un médicament contre l’eczéma a atteint l’objectif fixé pour l’essai clinique de phase intermédiaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** L'action du développeur de médicaments Evommune ( EVMN.N ) progresse de 4,9 % à 8,67 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que son médicament injectable expérimental EVO301 a atteint l'objectif principal d'un essai clinique de phase intermédiaire mené auprès de 70 adultes atteints de dermatite atopique modérée à sévère, communément appelée eczéma

** Elle précise que les patients traités par l’EVO301 ont vu la gravité et l’étendue de leur eczéma diminuer en moyenne de 55 % au bout de 12 semaines, contre 22 % pour ceux ayant reçu un placebo

** Environ 29 % des patients traités par l’EVO301 ont obtenu une amélioration d’au moins 75 % de la gravité de leur eczéma, contre 9 % chez ceux sous placebo

** Le médicament a été administré à deux reprises au cours de l’essai, au début et après quatre semaines; les effets ont continué à s’améliorer pendant huit semaines après la dernière dose

** Des effets indésirables liés au traitement ont été signalés chez 10,4 % des patients sous EVO301, contre 13,6 % chez ceux sous placebo; aucun effet indésirable grave ou sévère lié au traitement n’a été signalé

** À la clôture d'hier, EVMN affichait une baisse de 51,8 % depuis le début de l'année