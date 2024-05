Evolution du conseil d'administration

Paris, le 8 mai 2024, 8h – AdUX, société spécialisée dans la publicité digitale et l'expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX), souhaite informer le public des évolutions à venir au sein de son Conseil d'Administration.



AdUX annonce à ses actionnaires que M. Benjamin van de Vrie sera proposé comme membre du Conseil de Surveillance d'Azerion (EURONEXT:AZRN), lors de la prochaine Assemblée Générale d’Azerion le 20 juin 2024 et quittera le Conseil d'Administration d'AdUX au lendemain de l'Assemblée Générale Annuelle d'ADUX qui se tiendra le 26 juin 2024.

M. Benjamin van de Vrie occupe la présidence du Conseil d'Administration d'AdUX depuis avril 2022 et a supervisé une phase cruciale du développement de l'entreprise. AdUX exprime sa gratitude à M. Benjamin van de Vrie pour sa précieuse contribution pendant cette période.

À l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle d'AdUX, Mme Catharina Hillström sera nommée pour remplacer M. van de Vrie en tant que présidente du Conseil d'Administration.

Mme Catharina Hillström est membre du Conseil d'Administration d'AdUX depuis novembre 2019 et est qualifiée d’administratrice indépendante au sens des critères d’indépendance du code de gouvernement d'entreprise Middlenext.

En outre, le Conseil d'Administration va initier un processus d'identification et de sélection d'un nouvel administrateur pour rejoindre le Conseil d'Administration d'AdUX après le départ de M. Benjamin van de Vrie.