Evolution de la gouvernance du groupe Vranken-Pommery Monopole

(AOF) - Le Conseil d'Administration de Vranken-Pommery Monopole a souhaité renforcer la gouvernance du groupe autour de la présidence de Paul-François Vranken, et de dissocier les fonctions de président et de directeur général. A compter du 1er janvier 2025, Paul-François Vranken demeurera dans sa fonction de président du Conseil d'Administration pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur. Nathalie Vranken, actuellement directrice générale délégué, prendra à cette date la fonction de directrice générale du groupe.

Elle sera accompagnée d'une équipe de direction renforcée avec les nominations de Clément Pierlot, directeur général délégué et de Julien Lonneux, également directeur général délégué.

Nathalie Vranken, administratrice déléguée au marketing du groupe, assurait les fonctions de directrice générale déléguée depuis le 2 juin 2022.

Clément Pierlot rejoint le groupe en 2004 en tant que directeur des Vignobles Champenois, dont il devient directeur général en 2021. Il prend en charge le développement œnologique du groupe en Champagne, et devient chef de cave en 2017. Il est nommé directeur général de Vranken-Pommery Production en 2022. Il représente Vranken-Pommery Monopole au sein du Comité Champagne et des instances champenoises.

Julien Lonneux intègre le groupe en 2014, où il a la charge du développement sur l'Europe du Nord et de l'Est, qu'il étend progressivement sur l'Europe entière et l'Afrique. En 2018, il devient directeur international et prend en parallèle la direction de la filiale britannique.

