EVOLUTION DE LA DIRECTION GENERALE

Montpellier, le 09 janvier 2026, 17h45 : Intrasense (ISIN : FR0011179886), expert français en solutions d’imagerie médicale facilitant et sécurisant les diagnostics, la prise de décision et le suivi thérapeutique, annonce la nomination de Monsieur Stephen Armand en qualité de Directeur Général de la Société.

Monsieur Stephen Armand remplace Monsieur Alexandre Salvador, qui quitte l’entreprise pour se consacrer à de nouveaux projets. Le Conseil d’administration le remercie pour le travail accompli depuis qu’il a rejoint Intrasense en août 2024.

Monsieur Stephen Armand a rejoint Intrasense en juin 2025 en qualité de Directeur administratif et financier. Expert en pilotage financier et en transformation d’organisations au sein de groupes internationaux, il apporte plus de 20 ans d’expérience pour structurer le développement et soutenir l’ambition de croissance de la Société. Il bénéficie d’une excellente connaissance des enjeux actuels de la Société, à la fois financiers, opérationnels et commerciaux.

Appuyé par le Conseil d’administration, Monsieur Stephen Armand peut compter sur le soutien et l’expérience du Comité de direction d’Intrasense pour assurer une transition fluide et poursuivre la mise en oeuvre des mesures de transformation et le déploiement de la stratégie de la Société.