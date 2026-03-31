Evolution de l’organisation de Generali Patrimoine

(AOF) - Après deux années de collecte record, la mise en place d’une direction dédiée à la transformation de l’Epargne a notamment pour objectif de conforter le leadership de marché de Generali Patrimoine, plateforme dédiée aux partenaires CGP (conseillers en gestion de patrimoine), internet, fintechs, banques, sociétés de gestion et family offices. La création de cette fonction a entraîné une évolution de l’organisation du marché épargne et gestion de patrimoine depuis le 1er mars dernier, sous la responsabilité d’Hugues Aubry.

Corentin Favennec a été nommé directeur en charge de la transformation de l'épargne. Précédemment directeur des partenariats de Generali Patrimoine, il a pour mission de porter l'évolution du modèle de Generali Patrimoine, notamment sur la dimension digitale et nouveaux services, afin d'accompagner sa forte dynamique de croissance.

Après avoir débuté sa carrière au sein d'un cabinet de conseil en management, Corentin Favennec rejoint Generali France en 2008 où il occupe différents postes au sein de la direction innovation et outils, puis de la direction de l'organisation. En 2015, il rejoint le marché de l'épargne et de la gestion de patrimoine pour prendre la direction des opérations d'assurance.

En 2017, ce diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne est nommé directeur des partenariats grands comptes avant d'être promu directeur des partenariats de Generali Patrimoine en 2021.

Anne‑Emmanuelle Corteel a été nommée directrice des solutions d'assurance et des partenariats CGP. Elle conserve la direction des solutions d'assurance, à savoir la conception et la mise en marché des produits et des services digitaux.

Elle bénéficie d'une solide expérience de près de trente ans dans l'assurance vie. En 2017, elle a rejoint Axa France en tant que directrice de l'offre en unités de compte et du devoir de conseil.

En 2020, Anne‑Emmanuelle Corteel rejoint Generali France pour prendre la direction des solutions d'assurance sur le marché de l'épargne et de la gestion de patrimoine, où elle met son expertise au service du développement d'offres innovantes et de solutions adaptées aux besoins patrimoniaux des clients.

Diplômée de l'Université Paris‑Dauphine, Anne‑Emmanuelle Corteel est titulaire d'un DESS en stratégie et contrôle ainsi que d'une maîtrise de gestion des entreprises, spécialité Finance.

Ex-directeur technique épargne et retraite, Rémi Bertholon occupe désormais le poste de directeur des partenariats grands comptes : internet, fintechs, banques, sociétés de gestion et family offices.

Il débute sa carrière en 2010 chez Generali France au sein de la direction financière avant d'évoluer vers des responsabilités managériales au sein de la direction de l'épargne.

En 2017, il prend la tête de l'équipe "Valeur Client et Datalab", puis supervise ensuite la plateforme actuarielle d'une cinquantaine de collaborateurs à Nantes.

En 2021, il est nommé directeur technique épargne & retraite au sein de la direction technique assurance.

Rémi Bertholon est diplômé de Centrale Paris, ainsi que de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris (ISUP) en actuariat.